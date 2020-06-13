Коронавирус
BFM.ruПетербург с 15 июня снимает часть ограничений
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Какие еще послабления ограничений появятся в Санкт-Петербурге с 15 июня 2020 года
КП - Санкт-Петербург04:59
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Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с отцом водителя
РЕН ТВ вчера в 21:57
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Известия вчера в 23:37
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции
На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 07:26
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Фигурное катание
Плющенко: «Трусова сделала новый четверной прыжок»
Напомним, уроженка Рязани Трусова владеет четверным лутцем, флипом, тулупом и сальховом.
62инфо 02:28
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Авто
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
"Компания намерена заниматься производством лишь тех моделей, которые востребованы у покупателей и приносят прибыль", - сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", отреагировав на слухи о появлении минивэнов в модельной линейке Lada.
Новые автомобили 01:02
Шоу-бизнес
Королёва рассказала, как Зеленский помог ей с юбкой
Во время своей карьеры артиста президент Украины Владимир Зеленский помог Наташе Королевой поправить "подскочившую" наверх юбку.
Pravda.Ru 04:56
Политика
В офисе Зеленского зафиксировали вспышку коронавируса
В офисе президента Украины Владимира Зеленского зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники.
Lenta.ru 06:40
Происшествия
Два пилота погибли при крушении самолета в Самарской области
Оба пилота погибли при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил источник «Известий».
Известия 05:16
Футбол
Кокорин признался, что тюрьма ничему его не научила
Вести.Ru 01:29
Происшествия
В Якутии преподавателя СВФУ заподозрили во взяточничестве
Преподаватель Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (СВФУ) в Якутии задержан и помещен под домашний арест по подозрению в получении взятки от студентов за сдачу экзаменов, возбуждено уголовное дело, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК по республике Анна Колесник.
РИА Новости 06:17
Происшествия
Вдову погибшего в ДТП Захарова оставили без денег
Гражданскую жену Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине Михаила Ефремова, оставили без денег. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Lenta.ru вчера в 22:09
Общество
Голикова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая
Пиком заболеваемости коронавирусом в России было 11 мая.
Российская газета 06:10
Футбол
Роббен тренируется на базе «Баварии»
Экс-полузащитник "Баварии" Арьен Роббен проводит тренировки на базе мюнхенского клуба.
Soccer.ru вчера в 12:07
Политика
Путин заявил о поддержке поправок большинством россиян
Абсолютное большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию, считает президент Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 07:05
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Здоровье
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель
Общее число умерших, у которых был зафиксирован или подозревался коронавирус, в апреле составило 2 712 человек, следует из данных Росстата.
Компания 06:39
Общество
В Пекине закрыли оптовый рынок из-за новых случаев коронавируса
По сведениям издания, из-за новых случаев коронавируса в Пекине временно закрыли оптовый рынок «Синьфади».
РБК вчера в 16:26
Киберспорт
Valve добавила в Dota 2 фильтр ненормативной лексики
Утром 13 июня Valve выпустила патч для Dota 2, в котором добавила фильтр ненормативной лексики для текстового чата.
CyberSport.ru 02:32
Происшествия
На газораспределительной станции в Казани произошел взрыв
Прибывшие на место спасатели установили, что около 22:00 произошел взрыв в здании операторной, в результате чего загорелась стационарная емкость готовой продукции объемом 200 кубометров.
Телеканал Санкт-Петербург 03:17
Футбол
«Бавария» — «Боруссия» М: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Германии
Комментатор Эльвин Керимов сделал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Бавария» — «Боруссия» М. Ставка: «Боруссия» не проиграет за 2.98.
Чемпионат 02:30
Происшествия
Французская полиция устроила акцию протеста на Елисейских полях
Коммерсантъ вчера в 05:56
Общество
Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подаче артезианской воды в Симферополь из водозабора в Бахчисарайском районе.
Коммерсантъ вчера в 07:42
Шоу-бизнес
Елена Жукова рассказала о страданиях Юлии Норкиной перед смертью
iReactor 11 июня в 08:07
Здоровье
На строящемся Амурском ГПЗ коронавирус нашли у 136 сотрудников
Ситуация по АГПЗ и Свободному находится на контроле.
Телепорт 06:12
Политика
Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ
Отсутствие независимого контроля, вовлеченность в конфликты элит и использование в качестве политического инструмента властью против своих оппонентов являются характерными чертами работы Федеральной службы безопасности (ФСБ), поэтому главная спецслужба страны должна быть реформирована.
Ведомости 11 июня в 07:17
Общество
В Китае появится Tesla Model 3 на аккумуляторах без кобальта
Речь идет о литий-железо-фосфатных батареях (LFP). Поставки машин с такими аккумуляторами начнутся уже в середине июля.
CarsWeek.ru 05:44