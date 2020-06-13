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BFM.ruBFM.ruПетербург с 15 июня снимает часть ограничений

Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
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В Петербурге открываются парикмахерские, бани и мебельные

Фонтанка.Ру05:44

В Петербурге парикмахерские и библиотеки возобновят работу с 15 июня

Телеканал Санкт-Петербург04:36

В Петербурге возобновляют работу парикмахерские, бани и фотоателье

Петербургский дневник05:07

Какие еще послабления ограничений появятся в Санкт-Петербурге с 15 июня 2020 года

КП - Санкт-Петербург04:59

Беглов отменил часть ограничений в Петербурге с 15 июня

DP.RU04:47

Парикмахерские, мебельные, бани: кому Беглов разрешил работу в Петербурге с 15 июня

Мойка7804:46

Парикмахерские, мебельные магазины и бани в Петербурге вернутся к работе 15 июня

78.ru05:09
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Политика

Путин поздравил россиян с Днем России

ТАСС вчера в 06:28
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Авто

В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan

Оправдать наименование серии (Technology) должны информационно-развлекательный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кнопками, как правило, предлагающиеся во флагманских вариациях Logan.
CarsWeek.ru вчера в 01:45
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Гаджеты

Представлены системные требования PC-версии Death Stranding

Студия Kojima Productions анонсировала системные требования для Death Stranding на ПК.
Чемпионат 11 июня в 10:53
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Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске прокомментировал роман дочери с Кириллом Андреевым

Одни считают это обман ради пиара, другие верят в роман Андреева и Фриске, поскольку Жанна не афишировала свою личную жизнь.
RuNews24.ru 06:09
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Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 58 спутниками Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту 58 спутников Starlink.
Коммерсантъ 08:09
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Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru 07:00
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Политика

Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Крымом

На границах Украины и Крыма расположены три украинских КПВВ - "Чангар", "Каланчак", "Чаплынка" и российские пункты пропуска - "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп".
Газета.Ru 08:01
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Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
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Происшествия

Упавшим под Самарой самолетом управлял курсант

Легкомоторным самолетом Як-52, который упал утром 13 июня под Самарой, управлял курсант второго года обучения.
Российская газета 08:46
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Кино

Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс

Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 07:15
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Общество

Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве

По словам Голиковой, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу на первом этапе прошли 15,5 тыс. медиков в 60 учреждениях, в результате у 16,5% из них были обнаружены антитела.
РБК 05:33
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
Газета.Ru 02:08
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Политика

Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы

Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии.
REGNUM 02:33
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Здоровье

Росстат: в апреле умерли 2712 человек с коронавирусом

В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 07:19
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Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
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Армия и оружие

Иконы покровителей всех родов войск доставили в главный храм ВС

Иконы святых покровителей видов и родов Вооружённых Сил РФ прибыли в главный храм ВС РФ в подмосковной Кубинке.
News.ru 08:27
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Известия 00:16
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Шоу-бизнес

Александр Ширвиндт вспомнил пьяное поведение Олега Ефремова

Ширвиндт хвастается, что два его друга Олег Ефремов и Михаил Козаков были очень импульсивными людьми, и всегда прислушивались к нему.
Bimru.ru 06:22
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Общество

Безработные получат дополнительное пособие на каждого ребенка

«Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющими детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне — августе 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в постановлении.
ИА Красная Весна 11 июня в 12:36
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Армия и оружие

Военные из Казахстана прибыли в Москву для участия в параде Победы

Газета.Ru 08:02
Общество

Amazon запретила полиции США использовать технологию распознавания лиц

Компания Amazon ввела годовой мораторий на использование ее технологии распознавания лиц полицией США.
Новая газета 11 июня в 02:48
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Единоборства

UFC определила место следующего поединка Хабиба Нурмагомедова

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) пройдет в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
ИА Красная Весна 04:05
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Общество

Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи

Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.
Интерфакс 04:45
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Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в район строительства «Северного потока-2»

Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море, где ведётся строительство газопровода "Северный поток-2".
Discover24 вчера в 13:18
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Авто

Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
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Происшествия

Людей эвакуируют из «Афимолл Сити» из-за возгорания

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы около 400 человек", - уточнили в МЧС.
Газета.Ru 08:23
Футбол

«Заря» – «Динамо» Киев: центральный матч тура

В центральном поединке 26-го тура чемпионата Украины 13 июня сыграют луганская «Заря» и киевское «Динамо» - мы составили прогноз.
Все про Спорт ру вчера в 01:31
Политика

Путин освободил от должностей замглавы Минюста и замглавы СК

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замглавы Минюста РФ Дениса Новака и замглавы Следственного комитета России Ильи Лазутова.
ТАСС 11 июня в 14:41
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
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