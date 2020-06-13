Коронавирус
BFM.ruПетербург с 15 июня снимает часть ограничений
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Какие еще послабления ограничений появятся в Санкт-Петербурге с 15 июня 2020 года
КП - Санкт-Петербург04:59
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Политика
Путин поздравил россиян с Днем России
ТАСС вчера в 06:28
Авто
В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan
Оправдать наименование серии (Technology) должны информационно-развлекательный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кнопками, как правило, предлагающиеся во флагманских вариациях Logan.
CarsWeek.ru вчера в 01:45
Гаджеты
Представлены системные требования PC-версии Death Stranding
Студия Kojima Productions анонсировала системные требования для Death Stranding на ПК.
Чемпионат 11 июня в 10:53
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске прокомментировал роман дочери с Кириллом Андреевым
Одни считают это обман ради пиара, другие верят в роман Андреева и Фриске, поскольку Жанна не афишировала свою личную жизнь.
RuNews24.ru 06:09
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 58 спутниками Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту 58 спутников Starlink.
Коммерсантъ 08:09
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru 07:00
Политика
Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Крымом
На границах Украины и Крыма расположены три украинских КПВВ - "Чангар", "Каланчак", "Чаплынка" и российские пункты пропуска - "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп".
Газета.Ru 08:01
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Происшествия
Упавшим под Самарой самолетом управлял курсант
Легкомоторным самолетом Як-52, который упал утром 13 июня под Самарой, управлял курсант второго года обучения.
Российская газета 08:46
Кино
Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс
Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 07:15
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве
По словам Голиковой, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу на первом этапе прошли 15,5 тыс. медиков в 60 учреждениях, в результате у 16,5% из них были обнаружены антитела.
РБК 05:33
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП
Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
Газета.Ru 02:08
Политика
Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы
Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии.
REGNUM 02:33
Здоровье
Росстат: в апреле умерли 2712 человек с коронавирусом
В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 07:19
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
Армия и оружие
Иконы покровителей всех родов войск доставили в главный храм ВС
Иконы святых покровителей видов и родов Вооружённых Сил РФ прибыли в главный храм ВС РФ в подмосковной Кубинке.
News.ru 08:27
Шоу-бизнес
Александр Ширвиндт вспомнил пьяное поведение Олега Ефремова
Ширвиндт хвастается, что два его друга Олег Ефремов и Михаил Козаков были очень импульсивными людьми, и всегда прислушивались к нему.
Bimru.ru 06:22
Общество
Безработные получат дополнительное пособие на каждого ребенка
«Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющими детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне — августе 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в постановлении.
ИА Красная Весна 11 июня в 12:36
Общество
Amazon запретила полиции США использовать технологию распознавания лиц
Компания Amazon ввела годовой мораторий на использование ее технологии распознавания лиц полицией США.
Новая газета 11 июня в 02:48
Единоборства
UFC определила место следующего поединка Хабиба Нурмагомедова
Бой между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) пройдет в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
ИА Красная Весна 04:05
Общество
Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи
Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.
Интерфакс 04:45
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в район строительства «Северного потока-2»
Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море, где ведётся строительство газопровода "Северный поток-2".
Discover24 вчера в 13:18
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Происшествия
Людей эвакуируют из «Афимолл Сити» из-за возгорания
"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы около 400 человек", - уточнили в МЧС.
Газета.Ru 08:23
Футбол
«Заря» – «Динамо» Киев: центральный матч тура
В центральном поединке 26-го тура чемпионата Украины 13 июня сыграют луганская «Заря» и киевское «Динамо» - мы составили прогноз.
Все про Спорт ру вчера в 01:31
Политика
Путин освободил от должностей замглавы Минюста и замглавы СК
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замглавы Минюста РФ Дениса Новака и замглавы Следственного комитета России Ильи Лазутова.
ТАСС 11 июня в 14:41
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10