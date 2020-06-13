Коронавирус

BFM.ruBFM.ruПетербург с 15 июня снимает часть ограничений

Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
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В Петербурге открываются парикмахерские, бани и мебельные

Фонтанка.Ру05:44

Парикмахерские, мебельные магазины и бани в Петербурге вернутся к работе 15 июня

78.ru05:09

В Петербурге парикмахерские и библиотеки возобновят работу с 15 июня

Телеканал Санкт-Петербург04:36

Какие еще послабления ограничений появятся в Санкт-Петербурге с 15 июня 2020 года

КП - Санкт-Петербург04:59

Парикмахерские, бани и фотостудии откроются в Петербурге 15 июня

Город+04:52

Парикмахерские, мебельные, бани: кому Беглов разрешил работу в Петербурге с 15 июня

Мойка7804:46

В Петербурге возобновляют работу парикмахерские, бани и фотоателье

Петербургский дневник05:07
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП Захарова отказалась от денег Ефремова

Lenta.ru 06:18
2,1K
Футбол

Николич присоединился к тренировкам «Локомотива» на базе

РИА Новости 07:48
Происшествия

Пожар на газораспределительной станции в Казани ликвидирован

Пожарные потушили пожар на газораспределительной станции в Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс 09:29
455
Происшествия

Сильный ветер сорвал крышу торгового центра в Барнауле

Гроза и сильный ветер стали причиной срыва кровли с торгового центра на одной из улиц Барнаула, обломки которой перегородили проезжую часть и повредили автомобили.
ТАСС 07:45
7
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вместе появились на шоу «Вечерний Ургант»

Оксана Самойлова и Джиган появились вместе на съемках шоу «Вечерний Ургант».
Дни24 10:12
1
Наука

Обнародованы новые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna обнародовала предварительные результаты испытания вакцины от COVID-19.
Lenta.ru 09:12
64
Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП

Областная газета 04:22
6,7K
Политика

МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК вчера в 10:52
2K
Здоровье

Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель

Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 05:21
95
Происшествия

На трассе в Китае взорвался бензовоз

В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
427
Политика

В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса

По данным источников, коронавирусом уже заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Газета.Ru 07:41
35
Экономика

Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК 11 июня в 11:15
372
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
2,6K
Происшествия

В Рязани подозреваемый в хищениях протаранил машину Росгвардии

РИА Новости 08:03
1
Шоу-бизнес

Павел Прилучный поблагодарил Агату Муцениеце за детей

Накануне Агата Муцениеце опубликовала трогательное видеообращение к Павлу Прилучному, в котором поблагодарила его за то, что он научил ее любить.
Вокруг ТВ 06:38
19
Общество

Голикова назвала регионы с наибольшей смертностью от коронавируса

Самое большое число смертей от COVID-19 в России в апреле было зафиксировано в Центральном федеральном округе.
Piter.tv 08:54
1
Общество

Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса

«Ношение медицинских масок или гигиенических, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики», — сказал министр.
РБК 10:16
6
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка.
Ведомости 08:20
554
Происшествия

Крупный град повредил крыши домов в поселке ЕАО

Поселок Николаевка Смидовичского района пострадал от крупного града.
НТВ 09:56
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
838
Общество

Голикова рассказала о пике заражения коронавирусом в России

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала 11 мая пиком появления новых случаев коронавируса в России.
РИА Новости 05:33
857
Армия и оружие

Военные из Казахстана прибыли в Москву для участия в параде Победы

Казахстанские военнослужащие прибыли в Москву для участия в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 08:02
1
Шоу-бизнес

Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова

Анна-Мария осталась ждать отца, а Литвинова покинула квартиру.
Bimru.ru вчера в 23:35
358
Космос

Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
28
Здоровье

Появились данные о начале второй волны коронавируса в США

Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру 10 июня в 22:46
33
Общество

На крупнейшем рынке Пекина обнаружили коронавирус

Московский Комсомолец вчера в 14:23
277
Происшествия

Актёра Ефремова допросили по делу о сбыте ему наркотиков

REGNUM вчера в 01:16
2,1K
Происшествия

В Алтайском крае за сутки выявили 69 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 69 новых случаев коронавируса. Всего в крае зарегистрировано 2593 случая.
Аргументы и Факты - Алтай 11 июня в 03:34
288
Экономика

Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев.
Ведомости 11 июня в 07:01
217
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