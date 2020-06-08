Аналитики компании "Дом.РФ" составили рейтинг регионов-лидеров по выдаче льготной ипотеки под 6,5%. Среди лучших оказались Москва, Петербург, Московская и Тюменская области, а также Краснодарский край.

Петербург стал одним из лидеров по выдаче льготной ипотеки

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Политика США отказались предоставлять информацию по делу MH17 Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета. 516

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Происшествия Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей По данным ведомства, с 2009 по 2015 годы, будучи главой Партизанского муниципального района, фигурант из личной заинтересованности незаконно распорядился 69 земельными участками в границах территории, находящейся в бессрочном пользовании ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю.

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