Экономика
Петербургский дневникПетербург стал одним из лидеров по выдаче льготной ипотеки
Аналитики компании "Дом.РФ" составили рейтинг регионов-лидеров по выдаче льготной ипотеки под 6,5%. Среди лучших оказались Москва, Петербург, Московская и Тюменская области, а также Краснодарский край.
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Петербург занял второе место в России по выдаче льготной ипотеки под 6,5%
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 08:28
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 00:27, Ашберн
Путешествия
Отдых в России может подорожать почти на треть
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что из-за последствий пандемии коронавируса туристическая отрасль страны восстановится не ранее 2022 года, а цены на отдых могут возрасти примерно на 30%, передает газета "Известия".
Газета.Ru вчера в 22:51
Теннис
Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей
Metaratings вчера в 05:40
Происшествия
Актер Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП в центре Москвы
В ГУ МВД подтвердили, что актер Михаил Ефремов в момент ДТП в центре Москвы находился в нетрезвом виде.
Комсомольская правда вчера в 17:28
Космос
Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней
Международная команда ученых зафиксировала второй в истории наблюдений случай цикличной передачи мощных коротких радиосигналов из космоса, которые повторяются с периодичностью в 157 дней.
Российская газета вчера в 09:04
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ вчера в 07:15
Наука
Стало известно, помогает ли перенесенная простуда от коронавируса
Объединенная группа ученых из США, Китая и Гонконга провела эксперимент с мышами и намеренно выращенными клеточными культурами, в ходе которого они могли наблюдать довольно слабую иммунную реакцию на коронавирус.
Shraibikus News вчера в 03:28
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК вчера в 14:26
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Общество
Евгения Ройзмана госпитализировали в ГКБ № 40 с пневмонией
Евгения Ройзмана госпитализировали в ГКБ № 40. Накануне стало известно, что у политика положительный тест на коронавирус.
Екатеринбург Онлайн 00:08
Общество
Еще около 1 млн человек выйдут на работу в Москве на этой неделе
Около 1 млн человек вернутся на работу со вторника после снятия режима самоизоляции в Москве, возобновит свою деятельность часть предприятий, сообщил ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
ТАСС 00:17
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Дочь Руслановой опровергла информацию о госпитализации актрисы
Известия вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной
РИА Новости вчера в 19:07
Общество
Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири
Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
МонаВиста вчера в 08:36
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости вчера в 05:30
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
Происшествия
Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
По данным ведомства, с 2009 по 2015 годы, будучи главой Партизанского муниципального района, фигурант из личной заинтересованности незаконно распорядился 69 земельными участками в границах территории, находящейся в бессрочном пользовании ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю.
РИА Новости вчера в 23:39
Общество
Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:54
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Общество
В Москве за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Москве умерли еще 59 пациентов, заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб столицы.
РБК вчера в 16:39
Общество
В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников
Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
Оka.fm 06 июня в 01:00
Политика
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Известия вчера в 13:29
Происшествия
Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга
Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
Технологии
Необходимость установки антивируса на смартфон оценил специалист
Оценена необходимость установки антивируса на смартфон. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com 07 июня в 02:05
Политика
На сайт голосования по Конституции внесены изменения
Как и говорилось раннее 1 июля объявлен днем голосования по поправкам в Конституцию.
Темирхан-Шура вчера в 06:58
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru вчера в 17:56
Общество
Трамп пообещал не упразднять полицию и не урезать ее финансирование
Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с представителями правоохранительных органов в Белом доме пообещал, что США на фоне массовых акций протеста против произвола полиции не станут сокращать штат полиции или урезать ее финансирование.
Московский Комсомолец вчера в 19:13
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал 07 июня в 13:42
Экономика
Суд завершил процедуру банкротства экс-депутата Митрофанова
Арбитражный суд Москвы 1 июня завершил процедуру банкротства бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова и освободил его от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
Интерфакс вчера в 06:50
Общество
В Волгоградской области отменили требование носить перчатки
Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета вчера в 10:49