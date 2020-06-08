Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbПетербург стал вторым в стране по выдаче льготной ипотеки

В столице оформили 4 тысячи льготных ипотечных кредитов, в Санкт-Петербурге показатели не сильно отстают, по данным на 8 июня ипотека в 6,5% заинтересовала 3,5 тысячи человек, передает корпорация ДОМ.РФ. В пятерку лидеров также вошли Подмосковье, Краснодарский край и Тюменская область.
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Петербург занял второе место в России по выдаче льготной ипотеки под 6,5%

Телеканал Санкт-Петербург08:28

Петербург вошёл в тройку регионов-лидеров по выдаче льготной ипотеки

78.ru07:25

Петербург стал одним из лидеров по выдаче льготной ипотеки

Петербургский дневник04:12

«Дом.РФ»: выдача ипотеки в России в мае выросла на 8%

РИА Новости05:49

Мутко: Петербург занял второе место по выдаче льготной ипотеки

Фонтанка.Ру04:38

Мутко назвал регионы — лидеры по выдаче ипотеки под 6,5% годовых

РБК04:15

Льготная ипотека в мае вернула жилищное кредитование к росту

Интерфакс06:00
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 14:43, Ашберн
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Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС 13:32
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Четвертая Власть 12:12
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Общество

Масочно-перчаточный режим сохранится в Москве

В общественных местах по-прежнему требуется соблюдать социальную дистанцию. С 9 июня в Москве отменяется самоизоляция и пропускной режим.
Газета.Ru 09:19
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Общество

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Народные артисты России записали видеообращение, в котором негативно высказались против принятия нового закона о едином федеральном информационном регистре, также они просят президента Путина не принимать данный проект.
ZAB.RU вчера в 21:40
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Экономика

Инвесторы Совета венчурного рынка заступились за гендиректора РВК

В числе подписавшихся под письмом – заместитель председателя правления «Роснано» Юрий Удальцов, основатель Qiwi Сергей Солонин и еще 20 инвесторов и управляющих партнеров венчурных компаний.
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Шоу-бизнес

Последняя программа с покойной Норкиной вышла в эфир

Слово и Дело 12:50
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
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Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
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Общество

Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17

Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда 03:29
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Шоу-бизнес

В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
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Общество

Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
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Общество

Режим самоизоляции и ограничений в Брянской области с 9 июня снимают

Пропускной режим для предприятий тоже снимут. Начнут работать непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м.
Труд (Клинцовский район) 13:23
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
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Вышел тизер документального фильма о Сергее Бондарчуке

Компания Art Pictures Group опубликовала тизер документального фильма о советском и российском режиссёре Сергее Бондарчуке.
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Неизвестный кладоискатель нашёл «сокровища Фенна» в Скалистых горах

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Расставшись с Муцениеце, Прилучный оплатил ее дорогостоящее лечение

RuNews24.ru 08:44
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Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

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РИА Новости 05:08
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Финансы

Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю

Курс доллара онлайн опубликован здесь Таким образом, рубль в последний день рабочей недели сильно прибавил к доллару и евро благодаря мировым ценам на нефть, которые пошли вверх в ожидании встречи министров ОПЕК+.
Expert.ru 00:35
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Культура

В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров

Что происходит 06 июня в 12:08
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Кино

Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
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СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
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Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
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Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская прокомментировала «травлю» после видео с Норкиной

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Следом за известным российским продюсером Яной Рудковской красиво сервированные столы стали публиковать и другие популярные люди, например, фигуристка Татьяна Навка.
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Армена Джигарханяна госпитализировали

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Согласно прогнозам синоптиков, климатическая обстановка не везде в РФ будет стабильной и до конца месяца июнь ещё успеет всех удивить очень необычной погодой.
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Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений

В ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в Санкт-Петербурге ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор города Александр Беглов.
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