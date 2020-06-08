Экономика
Gazeta.SPbПетербург стал вторым в стране по выдаче льготной ипотеки
В столице оформили 4 тысячи льготных ипотечных кредитов, в Санкт-Петербурге показатели не сильно отстают, по данным на 8 июня ипотека в 6,5% заинтересовала 3,5 тысячи человек, передает корпорация ДОМ.РФ. В пятерку лидеров также вошли Подмосковье, Краснодарский край и Тюменская область.
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Петербург занял второе место в России по выдаче льготной ипотеки под 6,5%
Телеканал Санкт-Петербург08:28
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 14:43, Ашберн
Футбол
Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»
Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Происшествия
Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга
Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС 13:32
Общество
В Саратовской области отменяют пропуска, открывают кладбища и бани
Напомним, что пропускной режим, запреты на посещение кладбищ, бань и проч. были введены в Саратовской области в апреле.
Четвертая Власть 12:12
Общество
Масочно-перчаточный режим сохранится в Москве
В общественных местах по-прежнему требуется соблюдать социальную дистанцию. С 9 июня в Москве отменяется самоизоляция и пропускной режим.
Газета.Ru 09:19
Общество
Российские артисты записали видеообращение против «цифровой диктатуры»
Народные артисты России записали видеообращение, в котором негативно высказались против принятия нового закона о едином федеральном информационном регистре, также они просят президента Путина не принимать данный проект.
ZAB.RU вчера в 21:40
Экономика
Инвесторы Совета венчурного рынка заступились за гендиректора РВК
В числе подписавшихся под письмом – заместитель председателя правления «Роснано» Юрий Удальцов, основатель Qiwi Сергей Солонин и еще 20 инвесторов и управляющих партнеров венчурных компаний.
Ведомости 11:50
Шоу-бизнес
Последняя программа с покойной Норкиной вышла в эфир
Слово и Дело 12:50
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Общество
Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17
Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда 03:29
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России 05:23
Общество
Режим самоизоляции и ограничений в Брянской области с 9 июня снимают
Пропускной режим для предприятий тоже снимут. Начнут работать непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м.
Труд (Клинцовский район) 13:23
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
Кино
Вышел тизер документального фильма о Сергее Бондарчуке
Компания Art Pictures Group опубликовала тизер документального фильма о советском и российском режиссёре Сергее Бондарчуке.
News.ru 11:40
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
РИА Новости 05:08
Финансы
Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю
Курс доллара онлайн опубликован здесь Таким образом, рубль в последний день рабочей недели сильно прибавил к доллару и евро благодаря мировым ценам на нефть, которые пошли вверх в ожидании встречи министров ОПЕК+.
Expert.ru 00:35
Культура
В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров
Что происходит 06 июня в 12:08
Кино
Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor 06:51
Общество
СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 06 июня в 18:35
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская прокомментировала «травлю» после видео с Норкиной
Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала изданию StarHit о "потоке негатива", который обрушился на нее после публикации видео с покойной журналисткой Юлией Норкиной.
РИА Новости 05:11
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала свой завтрак вслед за Рудковской
Следом за известным российским продюсером Яной Рудковской красиво сервированные столы стали публиковать и другие популярные люди, например, фигуристка Татьяна Навка.
RuNews24.ru вчера в 08:47
Гаджеты
Инсайдеры опубликовали снимки Xiaomi Mi Band 5
Инсайдеры раскрыли информацию о браслете Mi Band 5 в Twitter. Фитнес-браслет будет оснащен системой бесконтактной оплаты.
Экономика сегодня 06 июня в 09:20
Шоу-бизнес
Армена Джигарханяна госпитализировали
Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в Москве, его состояние оценивается как удовлетворительное.
ТАСС 04:55
Общество
Прогноз погоды: июнь ещё успеет удивить
Согласно прогнозам синоптиков, климатическая обстановка не везде в РФ будет стабильной и до конца месяца июнь ещё успеет всех удивить очень необычной погодой.
Expert.ru 12:10
Общество
Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений
В ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в Санкт-Петербурге ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости 11:47
Политика
Путин присвоил Захаровой ранг посла
REGNUM 06:51