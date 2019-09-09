Петербург стал вторым в рейтинге по индексу труда за минувший год, который составил 92,3. Соответствующий список регионов России составили специалисты РИА Новости. Опередила Петербург и возглавила рейтинг российская столица.

Петербург стал вторым по индексу рынка труда

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