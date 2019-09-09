Экономика
Мойка78Петербург стал вторым по индексу рынка труда
Петербург стал вторым в рейтинге по индексу труда за минувший год, который составил 92,3. Соответствующий список регионов России составили специалисты РИА Новости. Опередила Петербург и возглавила рейтинг российская столица.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 22:31, Вашингтон
Политика
На выборах главы Липецкой области победил Игорь Артамонов
РИА Новости 22:06
Политика
На выборах в шести регионах врио губернаторов одерживают победу в первом туре
Общая газета.RU 17:03
Политика
ЛДПР победила на всех выборах в Хабаровском крае
Lenta.ru 21:45
Футбол
Италия обыграла Финляндию в отборе на Евро-2020
Сборная Италии одержала победу над национальной командой Финляндии в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
RT на русском 16:50
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира US Open
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл второй ракетке мира — Рафаэлю Надалю — в финале Открытого чемпионата США (US Open).
Известия 22:06
Политика
Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) побеждает на выборах города, набрав 50,25% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ 16:45
Происшествия
Вандал повредил статую быка на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Житель штата Техас повредил бронзовую статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит в Нью-Йорке.
News.ru 01:45
Гаджеты
Сдвоенная вдвижная фронтальная камера и основная четырехмодульная: опубликованы изображения и характеристики смартфона Vivo V17 Pro
iXBT.com 13:35
Общество
Ветераны в Самаре почтили память жертв блокады Ленинграда
Память жертв блокады Ленинграда почтили в Самаре, куда в годы Великой Отечественной войны было эвакуировано около 3 тыс. жителей из осажденного города.
ТАСС 05:36
Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Политика
На выборах главы Курской области лидирует Старовойт
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
Известия 14:51
Политика
Андрей Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
Волгоградская правда 16:16
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Общество
Во Владивосток пришвартовалось самое большое в его истории круизное судно
"Лайнер стал самым большим круизным судном, когда-либо зашедшим в российские порты", - отметил собеседник, добавив, что это стало возможным благодаря завершению в 2018-2019 году Росморпортом дноуглубительных работ у причалов морского вокзала Владивостока.
РИА Новости 22:24
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Политика
Избирком огласил предварительные итоги выборов в первом регионе
Избирком Сахалинской области сообщил первые предварительные результаты выборов губернатора.
РБК 06:16
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Эмир Кувейта госпитализирован в США
Эмир государства Кувейт шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабаха госпитализирован в Соединенных Штатах, его встреча с президентом США Дональдом Трампом переносится на более поздний срок, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
Интерфакс 20:12
Происшествия
В Туве проводят проверку из-за нападения на автобус с наблюдателями
Полиция выясняет обстоятельства нападения на границе Тувы и Красноярского края на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей, сообщили РИА Новости в МВД республики.
РИА Новости 03:27
Политика
Собянин заявил о ставшей «политически разноплановой» Мосгордуме
«Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту», — написал Собянин.
РБК 19:44
Политика
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Коммерсантъ 08:30
Общество
В России около 100 тысяч школьников перешли на дистанционное обучение
Около 100 тысяч российских школьников не сели за парты в новом учебном году, поскольку их родители предпочли альтернативные формы образования, говорится в исследовании глобальной образовательной конференции EdCrunch, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 20:31
Космос
В галактике Фейерверк обнаружена странная рентгеновская вспышка
Капитал страны 06 сентября в 03:05
Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
РИА Новости 21:20
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Энергетика
Ирак начнет сокращение производства нефти в ближайшие дни
"Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнется в октябре", - приводит слова министра телеканал Al-Mayadeen.
ТАСС 11:22
Общество
Почти 100 тысяч человек проголосовали на выборах в Петербурге из дома
Член городской избирательной комиссии Юрий Кузьмин рассказал, что на прошедших выборах в Санкт-Петербурге в единый день голосования своим правом проголосовать из дома воспользовались порядка 100 тысяч человек.
Народные новости 16:56
Политика
Валерия Касамара проигрывает выборы в Мосгордуму
На выборах депутатов Мосгордумы по округу №45 побеждает Магомет Яндиев, передает Агентство городских новостей «Москва».
Ведомости 18:22
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК вчера в 14:18