Экономика
Gazeta.SPbПетербург стал вторым в стране по выдаче льготной ипотеки
В столице оформили 4 тысячи льготных ипотечных кредитов, в Санкт-Петербурге показатели не сильно отстают, по данным на 8 июня ипотека в 6,5% заинтересовала 3,5 тысячи человек, передает корпорация ДОМ.РФ. В пятерку лидеров также вошли Подмосковье, Краснодарский край и Тюменская область.
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Петербург занял второе место в России по выдаче льготной ипотеки под 6,5%
Телеканал Санкт-Петербург08:28
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Администрация Краснодарского края02:12
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 20:59, Ашберн
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Спорт-Экспресс вчера в 16:34
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RT на русском 07:54
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Городовой 07:20
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Житель Сахалина погиб при нападении медведя
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WhatsApp может «засветить» номер телефона в поисковиках
Исследователь безопасности Атул Джаярам обнаружил в WhatsApp крупную проблему конфиденциальности, из-за которой номера телефонов могут оказаться в публичном доступе.
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В британской разведке уверены: коронавирус создали ученые
Обвинять Китай в преднамеренном распылении вируса нельзя, уверен эксперт.
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Цена на Brent превысила 43 доллара за баррель
По данным на 07:55 по Москве, нефть Brent на лондонской бирже ICE торгуется по 43,19 доллара за баррель, прибавив в цене 1,6% с окончания предыдущей сессии.
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