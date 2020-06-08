Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbПетербург стал вторым в стране по выдаче льготной ипотеки

В столице оформили 4 тысячи льготных ипотечных кредитов, в Санкт-Петербурге показатели не сильно отстают, по данным на 8 июня ипотека в 6,5% заинтересовала 3,5 тысячи человек, передает корпорация ДОМ.РФ. В пятерку лидеров также вошли Подмосковье, Краснодарский край и Тюменская область.
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Петербург занял второе место в России по выдаче льготной ипотеки под 6,5%

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Петербург стал одним из лидеров по выдаче льготной ипотеки

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Петербургские ученые открыли новый минерал

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Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
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Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
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Сегодня, 8 июня, на поле стадиона «Ак Барс Арена» состоялся закрытый тренировочный матч между местным "Рубином" и самарскими "Крыльями Советами".
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Исследователь безопасности Атул Джаярам обнаружил в WhatsApp крупную проблему конфиденциальности, из-за которой номера телефонов могут оказаться в публичном доступе.
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Обвинять Китай в преднамеренном распылении вируса нельзя, уверен эксперт.
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