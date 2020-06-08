Коронавирус
Gazeta.SPbПетербург стал вторым в стране по выдаче льготной ипотеки
В столице оформили 4 тысячи льготных ипотечных кредитов, в Санкт-Петербурге показатели не сильно отстают, по данным на 8 июня ипотека в 6,5% заинтересовала 3,5 тысячи человек, передает корпорация ДОМ.РФ. В пятерку лидеров также вошли Подмосковье, Краснодарский край и Тюменская область.
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Петербург занял второе место в России по выдаче льготной ипотеки под 6,5%
Телеканал Санкт-Петербург08:28
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В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева
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В Казани возобновлены вакцинация детей и проведение медосмотров
По словам начальника управления здравоохранения минздрава Татарстана по Казани Владимира Жаворонкова, на первом этапе снятия ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, разрешается прием пациентов, причем как взрослых, так и детей, для оказания услуг по стоматологии, офтальмологии, отоларингологии, онкологии в части работы первичных кабинетов и акушерства-гинекологии.
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Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
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Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
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Путин поручил увеличить пособие по безработице
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по итогам совещания о ситуации на рынке труда, в них входят увеличение минимального размера пособия по безработице и продление выплат пособия на три месяца.
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Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
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В Петербурге назвали районы, где больше всего больных коронавирусом
По количеству людей, находящихся под наблюдением – 7,3 тысячи человек - с большим отрывом лидирует Приморский район, сообщает «Агентство бизнес-новостей».
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Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
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Общество
Собянин назвал дату начала работы салонов красоты в Москве
В Москве с 9 июня возобновится работа салонов красоты и парикмахерских. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 08:18
Общество
В Москве сохраняется масочный режим
Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 08:57
Наука
Диета белых акул стала сюрпризом для биологов
Остальную часть содержимого желудков авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Marine Science, точно идентифицировать не смогли, но говорят, что кальмары, каракатицы, крупные морские млекопитающие, а также собственные сородичи редко становятся добычей молодых белых акул.
Популярная механика вчера в 16:14
Наука
На километр меньше. В России усомнились в глубине Марианской впадины
Российский аппарат «Витязь» опустился на дно Марианской впадины в Тихом океане и зафиксировал, что ее глубина на один километр меньше, чем было установлено в советское время — 10 тысяч метров, а не 11 тысяч.
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Новейшие исследования пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК
Новые исследования ученых пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК.
Evo-rus.com 04:17
Космос
Российская частная компания подготовила проект сверхлегкой ракеты
Российская частная компания "КосмоКурс" представила облик сверхлегкой ракеты-носителя, с которой планирует принять участие в конкурсе Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет".
РИА Новости 05:02
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия вчера в 09:15
Политика
Песков прокомментировал решение Собянина о снятии ограничений в Москве
Снятие эпидемиологических ограничений - в компетенции главы региона, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее решение столичных властей.
ТАСС 08:20
Общество
В России готовятся к открытию туристического сезона
Руководители регионов совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом должны до 15 июня подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус
Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
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Происшествия
Росгвардия проиграла «пиар-войну» в Екатеринбурге — мнение
Екатеринбург, 8 июня 2020, 08:55 — REGNUM Пресс-служба Росгвардии функционировала недолжным образом в инциденте со штурмом квартиры в Екатеринбурге, в ходе которого погиб человек, заявил генерал-лейтенант милиции в отставке Александр Михайлов.
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Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
РИА Новости 05:08
Наука
В России открыт минерал с уникальными магнитными свойствами
Как и большинство минералов фумарол вулкана Толбачик, где был найден новый минерал, докучаевит (Cu8O2(VO4)3Cl3) обладает уникальной кристаллической структурой и составом, не имеющим аналогов среди природных и синтезированных соединений.
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Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ 07:15
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Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
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Пик заболевания коронавирусом в Ивановской области еще не пройден
По словам Артура Фокина, регион близится к пику заболеваемости. Говорить о том, что он пройдет, преждевременно.
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Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
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В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 137 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 8 июня выявлено 137 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:54
Здоровье
Нормы времени посещения специалистов вводит Минздрав
Представители Министерства здравоохранения РФ объявили о вводе специальных нормативов времени приема одного пациента у онкологов, инфекционистов и хирургов в амбулаторном звене.
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