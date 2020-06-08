В столице оформили 4 тысячи льготных ипотечных кредитов, в Санкт-Петербурге показатели не сильно отстают, по данным на 8 июня ипотека в 6,5% заинтересовала 3,5 тысячи человек, передает корпорация ДОМ.РФ. В пятерку лидеров также вошли Подмосковье, Краснодарский край и Тюменская область.

Петербург стал вторым в стране по выдаче льготной ипотеки

Происшествия В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений. 56

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Общество В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости». 3,2K

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Общество В Москве сохраняется масочный режим Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер. 7

Наука Диета белых акул стала сюрпризом для биологов Остальную часть содержимого желудков авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Marine Science, точно идентифицировать не смогли, но говорят, что кальмары, каракатицы, крупные морские млекопитающие, а также собственные сородичи редко становятся добычей молодых белых акул. 1

Наука На километр меньше. В России усомнились в глубине Марианской впадины Российский аппарат «Витязь» опустился на дно Марианской впадины в Тихом океане и зафиксировал, что ее глубина на один километр меньше, чем было установлено в советское время — 10 тысяч метров, а не 11 тысяч. 93

Космос Российская частная компания подготовила проект сверхлегкой ракеты Российская частная компания "КосмоКурс" представила облик сверхлегкой ракеты-носителя, с которой планирует принять участие в конкурсе Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет". 5

Общество В России готовятся к открытию туристического сезона Руководители регионов совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом должны до 15 июня подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 374

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Происшествия Росгвардия проиграла «пиар-войну» в Екатеринбурге — мнение Екатеринбург, 8 июня 2020, 08:55 — REGNUM Пресс-служба Росгвардии функционировала недолжным образом в инциденте со штурмом квартиры в Екатеринбурге, в ходе которого погиб человек, заявил генерал-лейтенант милиции в отставке Александр Михайлов.

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