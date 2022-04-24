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Петербург вошел в десятку городов-лидеров в России по доходности инвестиций в недвижимость

Санкт-Петербург вошел в десятку городов-лидеров в России по доходности инвестиций в недвижимость.
Петербургский дневник
В целом в определенные моменты риелторы оценивали долю инвестиционного спроса на квартиры вплоть до 20%, то есть каждая пятая продаваемая на рынке квартира служила инвестиционным целям.
РИА Новости
По оценкам аналитиков, среднегодовая доходность вложений в недвижимость в России в последние три года была на 11% выше ежегодной инфляции.
РИА Новости
Также в пятерку лидеров вошли Амурская область (чистая доходность недвижимости за вычетом инфляции – 18,1% годовых), Адыгея (17,1%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (17,1%).
ПРАЙМ

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