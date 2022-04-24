Петербургский дневникПетербург вошел в десятку городов-лидеров в России по доходности инвестиций в недвижимостьСанкт-Петербург вошел в десятку городов-лидеров в России по доходности инвестиций в недвижимость.Петербургский дневникВ целом в определенные моменты риелторы оценивали долю инвестиционного спроса на квартиры вплоть до 20%, то есть каждая пятая продаваемая на рынке квартира служила инвестиционным целям.РИА НовостиПо оценкам аналитиков, среднегодовая доходность вложений в недвижимость в России в последние три года была на 11% выше ежегодной инфляции.РИА НовостиТакже в пятерку лидеров вошли Амурская область (чистая доходность недвижимости за вычетом инфляции – 18,1% годовых), Адыгея (17,1%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (17,1%).ПРАЙМЧитать далееСвернутьПетербургский дневникПетербургский дневникAmur.lifeMagadanMedia.ruГазета.RuВесьмаПодробнее о событииАмурская область оказалась в тройке городов-лидеров по доходности инвестиций в недвижимостьAmur.life21:56Недвижимость на Колыме оказалась самой доходной в странеМосковский Комсомолец Колыма20:28Названы регионы - лидеры по доходности инвестиций в недвижимостьГазета.Ru18:54Петербург вошел в десятку городов-лидеров в России по доходности инвестиций в недвижимостьПетербургский дневник18:46Лидерами по доходности инвестиций в недвижимость за три года стали Бурятия и Магаданская областьПРАЙМ17:10Рейтинг регионов по доходности инвестиций в недвижимостьРИА Новости17:00Показать ещёОценить4Поделиться