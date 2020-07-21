Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК. На втором месте расположилась Москва, за ней — Белгородская область. Четвертое и пятое места заняли Московская и Воронежская области.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Лидерами рейтинга РБК по качеству жизни стали Петербург, Москва и Белгородская область

ТАСС05:12
РБК

10 важных фактов из рейтинга качества жизни в регионах России

РБК03:30
Известия

Российские регионы сравнили по качеству жизни

Известия04:26
RT на русском

Составлен рейтинг российских регионов по качеству жизни

RT на русском04:20
Телеканал 360°

Подмосковье включили в топ-5 лучших для жизни регионов

Телеканал 360°03:22
Московский Комсомолец

Ингушетия замкнула рейтинг регионов РФ по качеству жизни

Московский Комсомолец05:40
РИА Новости

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

РИА Новости04:30
Реклама

МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
РИА Новости06:33
249
Реклама

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известиявчера в 13:16
3,9K

На петербурженку составили протокол за сожжение розы на Вечном огне

В Петербурге нашли и задержали молодого человека и двух девушек, участвовавших в съемке видеоролика о сожжении розы на Вечном огне на Марсовом поле, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Интерфакс05:37
8
Реклама

Абхазия назвала условие приема российских туристов

В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ruвчера в 13:58
136

Участников танцев на МКАД привлекли к административной ответственности

Участники танцев на МКАД, создавшие помехи для движения автомобилей, привлечены к административной ответственности, сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.
РИА Новости08:35
205
Реклама

Дегтярёв назвал основную задачу на посту врио главы Хабаровского края

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин, назначая Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края, руководствовался задачей наладить бесперебойную работу региональных властей.
RT на русском08:36
30
Реклама
Реклама

В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка

Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета04:09
3

Белорусы должны остаться независимыми, уверен Лукашенко

Белорусы должны сохранить свой "клочок земли", остаться суверенными и независимыми, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с жителями Гомеля в преддверии выборов на главный государственный пост.
РИА Новости08:22
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама