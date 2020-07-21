Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Смотрите также
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
Раскрыта причина скандального ухода Добронравова из Театра сатиры
МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
На петербурженку составили протокол за сожжение розы на Вечном огне
Toyota Venza установила новый рекорд продаж в Японии
«АвтоВАЗ» запустил продажи внедорожника Lada Niva
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Абхазия назвала условие приема российских туристов
В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование
Участников танцев на МКАД привлекли к административной ответственности
Дегтярёв назвал основную задачу на посту врио главы Хабаровского края
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса
Муцениеце после развода с Прилучным вышла в свет в откровенном наряде
США ввели санкции против Кадырова из-за нарушений прав человека
В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве
В ХК «Авангард» выявили 20 случаев коронавируса
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ с 1 августа
Врио хабаровского губернатора Дегтярев сохранит команду Фургала
Захватчик заложников в Луцке оказался уроженцем России
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса
Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование
В Киеве предупредили о риске для Украины потерять восемь областей
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК. На втором месте расположилась Москва, за ней — Белгородская область. Четвертое и пятое места заняли Московская и Воронежская области.В источнике
Подробнее о событии