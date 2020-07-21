Общество

Газета.RuГазета.RuПетербург возглавил рейтинг российских регионов по качеству жизни

Санкт-Петербург стал лидером рейтинга городов по уровню жизни. Места распределяло принадлежащее Григорию Березкину РБК. В пятерку лидеров также вошли Москва, Белгородская, Московская и Воронежская области.
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Лидерами рейтинга РБК по качеству жизни стали Петербург, Москва и Белгородская область

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РБК: Петербург обошел Москву в рейтинге регионов по качеству жизни

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