Общество
Газета.RuПетербург возглавил рейтинг российских регионов по качеству жизни
Санкт-Петербург стал лидером рейтинга городов по уровню жизни. Места распределяло принадлежащее Григорию Березкину РБК. В пятерку лидеров также вошли Москва, Белгородская, Московская и Воронежская области.
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Шоу-бизнес
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде
Экспресс газета вчера в 05:53
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Авто
Электрический Mercedes-Benz S-Class установит рекорд по дальности хода
Обещано, что на одном заряде аккумуляторов седан сможет проезжать более 700 километров — рекордный показатель для отрасли, пока недоступный ни одному серийному электромобилю, даже Tesla Model S Long Range Plus .
Motor 03:34
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова в оружейном арсенале
Владение оружием в России регламентируется законом, который для всех един, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя фото главы Чечни Рамзана Кадырова в оружейном арсенале.
РИА Новости 05:34
Происшествия
Ангарский маньяк Попков признался в убийстве еще двух женщин
ИркСиб 19 июля в 22:54
Общество
Ремесло: Навальный ликвидировал ФБК, чтобы скрыть отмывание денег
Необходимость сбросить "неприятные моменты" по отмыванию денежных средств вынудила блогера Алексея Навального закрыть признанный иноагентом ФБК.
Экономика сегодня вчера в 13:54
Общество
Добронравов не захотел работать в Театре Сатиры за 1 миллион рублей
Вести Подмосковья 03:21
Политика
В конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2", по которому планируется поставлять газ в Европу через Балтийское море из России.
Вести.Ru 05:11
Футбол
В УЕФА пандемию коронавируса сравнили со Второй мировой войной
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной.
Lenta.ru 06:31
Происшествия
В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
Утром 21 июля в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип
Японский автопроизводитель Toyota представил новый логотип. Он стал немного проще, а также приобрел двухмерность.
МедиаПоток 01:12
Музыка
Уличный фестиваль «На семи ветрах» в Витебске стал более масштабным
Российская газета вчера в 00:50
Политика
В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в "пятерку" крупнейших экономик мира, отметил, что конъюнктура сейчас неблагоприятна, она затормозит развитие всех стран.
РИА Новости 05:34
Наука
Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить
Диск шлифовальной машины или сверло дрели проникает сквозь первый слой материала, но как только достигает керамических шариков, возникает вибрация, которая тупит инструмент, а мелкая пыль заполняет полости в пористой структуре металла.
Хайтек+ 05:34
Футбол
«Спартак» победит «Рубин» в последнем туре РПЛ 22 июля
Матч 30-го тура РПЛ «Рубин» - «Спартак» начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 03:26
Здоровье
Где выявили 57 больных коронавирусом в Самарской области за сутки
9 человек общались с ранее заболевшими, 10 - проходили профилактическое обследование и у них не было признаков болезни, а у 38 сначала подозревали внебольничную пневмонию, ОРВИ.
Терра 06:00
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
Политика
ЛДПР поддержала в третьем чтении закон о трехдневном голосовании
Депутаты Госдумы принял в третьем чтении закон о праве ЦИК проводить в течение трех дней голосование на выборах и референдумах.
Интерфакс 06:16
Шоу-бизнес
37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца
Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
MedikForum.ru вчера в 13:21
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Общество
В Петербурге откроют рестораны и торговые комплексы
Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что вопрос открытия торговых комплексов и ресторанов нужно срочно урегулировать с Роспотребнадзором, так как городским властям "необходимо отстаивать интересы бизнеса".
Российская газета 04:56
Общество
Путин поручил главе МЧС вылететь в Свердловскую область из-за паводка
Глава МЧС Евгений Зиничев отправится в город Нижние Серги в Свердловской области, где из-за паводка объявлен режим ЧС.
РБК 06:30
Происшествия
Ростехнадзор завершил расследование причин аварии в отеле «Карамель»
Завершено расследование причин аварии в мини-отеле «Карамель» в Перми. Об этом сообщает Ростехнадзор по Пермскому краю.
АиФ Пермь 06:31
Политика
Болтон: США не позволят России или Китаю создать военную базу в Венесуэле
Как пишет газета, Болтон утверждает, что Мадуро был готов бежать на Кубу 30 апреля 2019, однако, кубинцы этого не допустили.
Евразия Daily 03:42
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Общество
На Apple подали в суд из-за мошенничества с подарочными картами
Семь клиентов Apple подали иск против "яблочной компании", обвинив ее в том, что она на протяжении многих лет знала о схеме мошенничества с подарочными картами, но отказалась помочь пострадавшим.
Газета.Ru 06:34
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша»
РБК вчера в 06:07
Общество
Абхазия назвала условие приема российских туристов
В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ru вчера в 13:58
Авто
Производство нового Renault Duster в России могут отменить
По некоторым данным, руководство французского концерна планировало локализовать выпуск Renault Duster второго поколения на территории РФ в августе текущего года, и подготовительные работы на московском заводе осуществлялись еще до введения карантинных мер.
Новые автомобили 06:36