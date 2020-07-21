Общество
Газета.RuПетербург возглавил рейтинг российских регионов по качеству жизни
Санкт-Петербург стал лидером рейтинга городов по уровню жизни. Места распределяло принадлежащее Григорию Березкину РБК. В пятерку лидеров также вошли Москва, Белгородская, Московская и Воронежская области.
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Политика
Путин назначил врио главы Хабаровского края депутата от ЛДПР Дегтярева
vtomske.ru вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета вчера в 05:53
Общество
В Петербурге откроют рестораны и торговые комплексы
Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что вопрос открытия торговых комплексов и ресторанов нужно срочно урегулировать с Роспотребнадзором, так как городским властям "необходимо отстаивать интересы бизнеса".
Российская газета 04:56
Общество
Захвативший заложников в Луцке выдвинул требования
На официальной странице Зеленского в социальной сети Facebook опубликовано сообщение, в котором президент Украины заявил, что держит ситуацию в Луцке под личным контролем.
REGNUM 05:02
Хоккей
В хоккейном клубе «Авангард» выявили вспышку коронавируса
Омск, 21 июля 2020, 13:28 — REGNUM Положительный результат тестов на коронавирус получили хоккеисты и сотрудники хоккейного клуба «Авангард».
REGNUM 06:28
Политика
Орешкин рассказал о целях измененных нацпроектов
После подписания президентом России Владимиром Путиным указа, утвердившего национальные цели развития страны до 2030 года, правительство начнет подготовку поправок в национальные проекты.
РБК 05:46
Происшествия
В отношении начальника уголовного розыска в Батайске возбудили дело
Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено в отношении начальника отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Батайску Ростовской области.
ТАСС 02:43
Происшествия
Россиянка сбежала из «Дома-2» и пожаловалась на насилие
Россиянка, которая прошла кастинг и стала участницей реалити-шоу «Дом-2», пожаловалась на насилие на проекте.
Lenta.ru 03:08
Общество
Путин поручил главе МЧС вылететь в Свердловскую область из-за паводка
Глава МЧС Евгений Зиничев отправится в город Нижние Серги в Свердловской области, где из-за паводка объявлен режим ЧС.
РБК 06:30
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Космос
Археолог нашел на Марсе древние руины неизвестного происхождения
В поле зрения археолога попала разрушенная конструкция с блоками длиной более 40 м и шириной 20 м, выполненная из металла и имеющая несколько отверстий.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Политика
ЛДПР поддержала в третьем чтении закон о трехдневном голосовании
Депутаты Госдумы принял в третьем чтении закон о праве ЦИК проводить в течение трех дней голосование на выборах и референдумах.
Интерфакс 06:16
Авто
Kia представит новый кроссовер Sonet в августе
В начале текущего года компания Kia представила концепт нового кроссовера под именем Kia Sonet, нацеленного на индийский рынок.
SpeedMe вчера в 13:31
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ
В технический регламент Таможенного союза внесут поправки по поводу использования б/у частей. Теперь они будут запрещены к использованию.
Live24 05:20
Общество
В России до конца года создадут 200 млн доз вакцины от Covid-19
Россия до конца 2020 года будет создано более 200 миллионов доз препарата от коронавирусной инфекции.
9111.ru 04:46
Экономика
За день основатель Amazon Джефф Безос стал богаче сразу на $13 млрд
Даже бывшая супруга Безоса, Маккензи, по итогам понедельника стала богаче на $4,6 млрд, переместившись на 13-ю позицию в списке самых богатых людей мира.
3DNews вчера в 23:50
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
РИА Новости вчера в 08:23
Происшествия
СК завершил расследование дела о фото нацистов на «Бессмертном полку»
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о реабилитации нацизма при проведении акции "Бессмертный полк".
РЕН ТВ 06:21
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова в оружейном арсенале
РИА Новости 05:34
Общество
Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе
В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
REGNUM вчера в 09:38
Экономика
Комитет Госдумы подготовил проект постановления о штрафе «Норникеля»
Москва, 20 июля 2020, 19:59 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил проект постановления об «окрашивании» штрафа «Норникеля» для направления средств на ликвидацию разлива нефтепродуктов в реку в Норильске (Красноярский край), передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
REGNUM вчера в 12:59
Авто
Обновленный Mercedes Vito «доехал» до России
Пассажирский Vito Tourer в рестайлинговой версии стоит в России от 2 924 000 рублей.
Движок 06:49
Политика
Президент принял участие в закладке двух вертолетоносцев в Крыму
На торжественной церемонии закладки кораблей присутствовал президент РФ Владимир Путин, который установил закладную доску первого вертолетоносца.
Хакасия-Информ вчера в 21:52
Экономика
Россияне предупредили о деноминации с девальвацией в августе
Ранее LIVE24 сообщало о заявлении главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной относительно деноминации рубля.
Live24 06:18
Футбол
Два клуба РПЛ предложили контракт Александру Кокорину
Российская газета 06:59
Экономика
В России ужесточили выдачу кредиток
Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт.
Lenta.ru 00:08