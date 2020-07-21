с чего всё началось

Санкт-Петербург стал лидером рейтинга городов по уровню жизни. Места распределяло принадлежащее Григорию Березкину РБК. В пятерку лидеров также вошли Москва, Белгородская, Московская и Воронежская области.

Общество В Петербурге откроют рестораны и торговые комплексы Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что вопрос открытия торговых комплексов и ресторанов нужно срочно урегулировать с Роспотребнадзором, так как городским властям "необходимо отстаивать интересы бизнеса". 61

Общество Захвативший заложников в Луцке выдвинул требования На официальной странице Зеленского в социальной сети Facebook опубликовано сообщение, в котором президент Украины заявил, что держит ситуацию в Луцке под личным контролем. 12

Хоккей В хоккейном клубе «Авангард» выявили вспышку коронавируса Омск, 21 июля 2020, 13:28 — REGNUM Положительный результат тестов на коронавирус получили хоккеисты и сотрудники хоккейного клуба «Авангард». 4

Политика Орешкин рассказал о целях измененных нацпроектов После подписания президентом России Владимиром Путиным указа, утвердившего национальные цели развития страны до 2030 года, правительство начнет подготовку поправок в национальные проекты. 24

Происшествия В отношении начальника уголовного розыска в Батайске возбудили дело Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено в отношении начальника отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Батайску Ростовской области. 3

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы». 28

Космос Археолог нашел на Марсе древние руины неизвестного происхождения В поле зрения археолога попала разрушенная конструкция с блоками длиной более 40 м и шириной 20 м, выполненная из металла и имеющая несколько отверстий. 6

Политика ЛДПР поддержала в третьем чтении закон о трехдневном голосовании Депутаты Госдумы принял в третьем чтении закон о праве ЦИК проводить в течение трех дней голосование на выборах и референдумах. 222

Авто Kia представит новый кроссовер Sonet в августе В начале текущего года компания Kia представила концепт нового кроссовера под именем Kia Sonet, нацеленного на индийский рынок. 8

Авто Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ В технический регламент Таможенного союза внесут поправки по поводу использования б/у частей. Теперь они будут запрещены к использованию. 678

Экономика За день основатель Amazon Джефф Безос стал богаче сразу на $13 млрд Даже бывшая супруга Безоса, Маккензи, по итогам понедельника стала богаче на $4,6 млрд, переместившись на 13-ю позицию в списке самых богатых людей мира.

Происшествия СК завершил расследование дела о фото нацистов на «Бессмертном полку» Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о реабилитации нацизма при проведении акции "Бессмертный полк".

Экономика Комитет Госдумы подготовил проект постановления о штрафе «Норникеля» Москва, 20 июля 2020, 19:59 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил проект постановления об «окрашивании» штрафа «Норникеля» для направления средств на ликвидацию разлива нефтепродуктов в реку в Норильске (Красноярский край), передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля. 1

Авто Обновленный Mercedes Vito «доехал» до России Пассажирский Vito Tourer в рестайлинговой версии стоит в России от 2 924 000 рублей.