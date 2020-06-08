Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПетербург вслед за Москвой анонсировал снятие ограничений

Власти Санкт-Петербурга анонсировали поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусном. Об этом заявил глава города Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург», передает РИА Новости. По его словам, такая работа ведется с Роспотребнадзором.
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Беглов подготовит план снятия ограничений в Петербурге в ближайшие дни

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Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений

РИА Новостивчера в 11:47
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Фадеев пожаловался на «мерзкие» воспоминания от группы Serebro

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Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
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Общество

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Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru вчера в 17:56
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Происшествия

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
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Второй сезон сериала «Мандалорец» выйдет в срок

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Компания KIA сертифицировала в России новый бизнес-седан KIA K5. Информацию об автомобиле были опубликованы на форуме k5-club.ru.
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
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Минэкономики уточняет правила создания научно-технологических центров

Минэкономики уточняет правила создания научно-технологических центров Минэкономики подготовило поправки к закону об инновационных научно-технологических центрах с тем, чтобы упорядочить подачу заявок на создание новых площадок.
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Общество

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Энергетика

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Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК вчера в 14:26
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Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
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Политика

Пушков высмеял американского историка из-за слов о России

Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
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Политика

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Путешествия

Отдых в России может подорожать почти на треть

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Здоровье

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SakhaPress.ru вчера в 22:44
Общество

В Волгоградской области отменили требование носить перчатки

Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
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Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
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Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

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Политика

Жириновский объявил о начале революции в США

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский объявил о начале «революционных изменений» в США на фоне ситуации с массовыми беспорядками.
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Авто

Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard

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Энергетика

Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК вчера в 12:50
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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