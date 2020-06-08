Коронавирус
Lenta.ruПетербург вслед за Москвой анонсировал снятие ограничений
Власти Санкт-Петербурга анонсировали поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусном. Об этом заявил глава города Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург», передает РИА Новости. По его словам, такая работа ведется с Роспотребнадзором.
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Беглов пообещал в ближайшие дни представить план по возвращению Петербурга к нормальной жизни
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Минэкономики уточняет правила создания научно-технологических центров Минэкономики подготовило поправки к закону об инновационных научно-технологических центрах с тем, чтобы упорядочить подачу заявок на создание новых площадок.
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В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя
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