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Петербургский дневник
Петербургский дневник

Петербург занял только четвертое место в рейтинге городов по росту цен на жилье

Аналитики консалтинговой компании SRG подготовили рейтинг российских городов-лидеров по росту цен на жилье. Всего в списке двадцать городов, среди который Петербург занял четвертое место. Речь идет именно о вторичном жилье.В источнике
Петербургский дневник
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С чего всё началось

Эксперты отметили подорожание «вторички» в крупнейших городах России

По данным консультантов, лидером по росту цен стал Нижний Новгород, где стоимость "вторички" в прошлом месяце в среднем увеличилась на 4,8% - до 74,7 тысячи рублей за квадратный метр. Второе место занял Омск с приростом в 4% - до 49,1 тысячи рублей.
РИА Новости20:00
Подробнее о событии

Определен город-лидер по росту цен на жилье в России

Lenta.ru05:40

Вторичное жильё в Петербурге подорожало на 3% в феврале

Online47.ru21:06

Определены города, в которых сильнее всего подорожало вторичное жилье

Вечерняя Москва21:57

В крупнейших городах России подорожало вторичное жилье

Рамблер02:19

Вторичное жильё подорожало в крупнейших городах России

News.ru20:35

Эксперты отметили подорожание «вторички» в крупнейших городах России

РИА Новости20:00

Эксперт назвал причины роста цен на вторичное жилье в России

Pravda.Ruвчера в 09:51
Интересное

Врача в Минске приговорили к двум годам по делу о смерти оппозиционера

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РБК11:05

В МЭР заявили, что оперативно следят за ценами на продукты совместно с Росстатом и ФНС

Росстат, Минэкономразвития совместно с ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние.
ТАСС28 февраля в 14:31

Комплексы «Панцирь-С» за 8 минут сбили 12 крылатых ракет ЦАХАЛ

Как следует из представленной информации, находящимся на вооружении сирийской армии комплексам удалось полностью отразить ракетный удар – были уничтожены все 12 крылатых ракет и планирующих авиабомб выпущенных со стороны Голанских высот, причём, за рекордное время - на это ушло всего лишь 8 минут.
Avia.pro23:18