Аналитики консалтинговой компании SRG подготовили рейтинг российских городов-лидеров по росту цен на жилье. Всего в списке двадцать городов, среди который Петербург занял четвертое место. Речь идет именно о вторичном жилье.

С чего всё началось Эксперты отметили подорожание «вторички» в крупнейших городах России По данным консультантов, лидером по росту цен стал Нижний Новгород, где стоимость "вторички" в прошлом месяце в среднем увеличилась на 4,8% - до 74,7 тысячи рублей за квадратный метр. Второе место занял Омск с приростом в 4% - до 49,1 тысячи рублей. РИА Новости 20:00