Экономика

REGNUMREGNUMПетербург занял второе место в стране по выдаче ипотеки под 6,5%

Санкт-Петербург, 8 июня 2020, 11:00 — REGNUM Петербург стал вторым среди регионов России по объемам выдачи льготной ипотеки. Об этом ИА REGNUM сообщили в корпорации ДОМ.РФ. Первое место по выдаче ипотеки под 6,5% ожидаемо заняла Москва, где выдали более 4 тыс. кредитов.
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Петербург вошёл в тройку регионов-лидеров по выдаче льготной ипотеки

78.ru07:25

Объем ипотечного кредитования в России в мае вырос на 8%

ТАСС07:30

Мутко назвал регионы — лидеры по выдаче ипотеки под 6,5% годовых

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Мутко: Петербург занял второе место по выдаче льготной ипотеки

Фонтанка.Ру04:38

Льготная ипотека в мае вернула жилищное кредитование к росту

Интерфакс06:00

Петербург стал одним из лидеров по выдаче льготной ипотеки

Петербургский дневник04:12
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Политика

Россия и Турция договорились о поставках новой партии С-400

Газета.Ru 06:06
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
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Игры

Создана игра для заголовка вкладки браузера

Австрийский программист создал игру для заголовка вкладки браузера.
Ferra вчера в 08:25
Общество

СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
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Общество

В России готовятся к открытию туристического сезона

Руководители регионов совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом должны до 15 июня подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 04:43
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Политика

На сайт голосования по поправкам в Конституцию внесли изменения

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции отсутствует упоминание о предлагаемой поправке в статью 81, которая обнуляет президентские сроки, во всех 15 тематических блоках.
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
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Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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Политика

США отказались предоставлять информацию по делу Boeing MH17

США не смогут предоставить дополнительные данные по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17.
Lenta.ru 05:41
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Происшествия

В США автомобиль въехал в протестующих

Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
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Происшествия

Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве

Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
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Общество

Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж

1. Россиянам объявили условия, при которых они могут выехать за рубеж Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что гражданам разрешено выезжать за рубеж с целью работы, учебы или для лечения родственников.
Lenta.ru 07:55
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Политика

Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
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Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская прокомментировала «травлю» после видео с Норкиной

Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала изданию StarHit о "потоке негатива", который обрушился на нее после публикации видео с покойной журналисткой Юлией Норкиной.
РИА Новости 05:11
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
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Армия и оружие

Трамп проиграл Москве: России отвели 60 часов на «оккупацию Прибалтики»

Решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сократить Вооруженные силы Америки в Германии сыграет на руку Москве и облегчит «вторжение России» на территории американских союзников по военному блоку Запада в Восточной Европе, пишет Forbes.
Ридус 06:29
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Космос

Илон Маск призвал сотрудников SpaceX ускорить работу над звездолетом

Ускорить работу по созданию ракеты-носителя следующего поколения призвал сотрудников SpaceX глава компании Илон Маск, 7 июня сообщает CNBC.
ИА Красная Весна вчера в 14:30
Политика

Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 08:04
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Общество

Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
РИА Новости 07:55
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Происшествия

В Краснодаре полиция проверит массовые гулянья во время карантина

В Краснодаре полиция проводит проверку инцидента с массовыми гуляньями людей на улице Красной во время карантина, который продлен до 21 июня.
Российская газета 04:58
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Здоровье

На Сахалине установлен режим ЧС в двух районах из-за коронавируса

Решение о продлении режима ЧС в Корсаковском и Ногликском районах Сахалинской области до кончания эпидемиологического расследования по случаям заболевания коронавирусом озвучил губернатор региона Валерий Лимаренко на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает 8 июня пресс-служба правительства Сахалина.
ИА Красная Весна 02:13
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Транспорт

Минтранс назвал две задачи перед возобновлением полетов за рубеж

Перед открытием международного авиасообщения Минтрансу и авиакомпаниям предстоит решить две приоритетные задачи: налаживание авиаперевозок внутри страны с учетом введенных мер безопасности и восстановление внутреннего туризма.
РБК 08:20
Космос

В России начали разработку системы навигации полетов в дальнем космосе

Российские специалисты начали разработку системы рентгеновской навигации, которую космические аппараты смогут использовать при полёте в дальнем космосе, сообщил Институт космических исследований (ИКИ) РАН.
РИА Новости 07:25
Общество

Власти Нью-Йорка отменили комендантский час

News.ru вчера в 08:19
Общество

Ответственные за срыв «Силы Сибири» топ-менеджеры «Газпрома» остались без работы

Собеседник издания, близкий к 307-му департаменту «Газпрома», рассказал «Ленте.ру», что Филиппова «попросили» — он сам написал заявление, другой источник в «Газпроме» подтвердил, что топ-менеджер останется без работы.
Lenta.ru 04:19
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Общество

Петербуржцев бесплатно проверят на антитела к COVID-19

В Петербурге будет организовано бесплатное тестирование граждан на антитела к коронавирусной инфекции.
Российская газета 05:16
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Культура

В Москве откроется виртуальный кинорынок Key Buyers Event

Первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital edition, в котором примут участие более 120 отечественных кинокомпаний и закупщики из 40 стран, откроется в понедельник в Москве, сообщила пресс-служба Роскино.
РИА Новости вчера в 21:16
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Финансы

Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 71 рубля

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу "Ак Барс" Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 67—71 рубль за доллар.
Реальное время 05:04
1
Общество

Радий Хабиров отказался снимать в Башкирии режим самоизоляции

Глава Башкирии отказался от этой затеи в ближайшее время из-за того, что ситуация в регионе пока не улучшается.
ToDay News Ufa 03:51
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