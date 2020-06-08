Недвижимость

REGNUMREGNUMПетербург занял второе место в стране по выдаче ипотеки под 6,5%

Санкт-Петербург, 8 июня 2020, 11:00 — REGNUM Петербург стал вторым среди регионов России по объемам выдачи льготной ипотеки. Об этом ИА REGNUM сообщили в корпорации ДОМ.РФ. Первое место по выдаче ипотеки под 6,5% ожидаемо заняла Москва, где выдали более 4 тыс. кредитов.
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Армен Джигарханян снова попал в больницу

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Остальные основания для снятия ограничений Свердловская область в последнее время соблюдала (количество тестирований и свободных коек для больных COVID-19).
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В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
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В Калининградской области коронавирус подтвердился у одного ребёнка

О 37 новых случаях стало известно утром в понедельник. Всего в регионе 1 813 заболевших.
Клопс 04:04
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На сайт голосования по Конституции внесли изменения

На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
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Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице

Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
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Норкин опубликовал фото с похорон супруги

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При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
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Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве идет обсуждение идеи снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
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Общество

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Инвестиционно-консалтинговая компания Ales Capital совместно с Miles&Yards (автор концепции развития «Севкабель Порта») создадут новое общественное пространство во внутреннем дворе «Никольских рядов».
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
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Котировки нефти растут на мировых биржах

Ростом котировок эталонных марок нефти начинается биржевая торговля на этой неделе, цена барреля Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE Future утром в понедельник превысила 43,2 доллара, показав рост в 0,9 доллара (2,13%) к уровню закрытия предыдущей торговой сессии, сообщает "Интерфакс".
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Общество

Новый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз

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В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
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Политика

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Два российских дипломата, высланных из Чехии, вылетели из Праги в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Томаша Петржичека.
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«Газпром» объявил тендер на поставку труб

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Происшествия

В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин

В Петербурге пациент Елизаветинской больницы ранил двух женщин, которые тоже проходят там лечение.
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Экономика

Сбербанк может увеличить долю в Rambler Group

Сбербанк ведет переговоры с Александром Мамутом о снижении его доли в Rambler Group, сообщил РБК со ссылкой источники, близкие к сторонам переговоров.
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