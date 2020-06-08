Недвижимость
REGNUMПетербург занял второе место в стране по выдаче ипотеки под 6,5%
Санкт-Петербург, 8 июня 2020, 11:00 — REGNUM Петербург стал вторым среди регионов России по объемам выдачи льготной ипотеки. Об этом ИА REGNUM сообщили в корпорации ДОМ.РФ. Первое место по выдаче ипотеки под 6,5% ожидаемо заняла Москва, где выдали более 4 тыс. кредитов.
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В Краснодарском крае зарегистрировано 253 сделки льготной ипотеки жилья
Администрация Краснодарского края02:12
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Ранее сообщалось, что решение о помощи в тушении аварийной скважины, принадлежащей Иркутской нефтяной компании, принял министр обороны РФ Сергей Шойгу по просьбе врио главы региона Игоря Кобзева.
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При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
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Два российских дипломата, высланных из Чехии, вылетели из Праги в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Томаша Петржичека.
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В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин
В Петербурге пациент Елизаветинской больницы ранил двух женщин, которые тоже проходят там лечение.
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Сбербанк может увеличить долю в Rambler Group
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