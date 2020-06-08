Экономика

REGNUMREGNUMПетербург занял второе место в стране по выдаче ипотеки под 6,5%

Санкт-Петербург, 8 июня 2020, 11:00 — REGNUM Петербург стал вторым среди регионов России по объемам выдачи льготной ипотеки. Об этом ИА REGNUM сообщили в корпорации ДОМ.РФ. Первое место по выдаче ипотеки под 6,5% ожидаемо заняла Москва, где выдали более 4 тыс. кредитов.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Дом.РФ»: выдача ипотеки в России в мае выросла на 8%

РИА Новости05:49

Объем ипотечного кредитования в России в мае вырос на 8%

ТАСС07:30

Льготная ипотека в мае вернула жилищное кредитование к росту

Интерфакс06:00

Петербург вошёл в тройку регионов-лидеров по выдаче льготной ипотеки

78.ru07:25

Мутко: Петербург занял второе место по выдаче льготной ипотеки

Фонтанка.Ру04:38

Мутко назвал регионы — лидеры по выдаче ипотеки под 6,5% годовых

РБК04:15

Петербург стал одним из лидеров по выдаче льготной ипотеки

Петербургский дневник04:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 07:44, Ашберн
Общество

Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны

REGNUM 06:20
577
Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Центр Хруничева, входящий в «Роскосмос», возобновляет производство легких конверсионных ракет «Рокот» на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических РС -18Б «Стилет» (УР-100Н УТТХ).
Известия 06:22
232
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
605
Шоу-бизнес

Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети

В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
230
Общество

Пропускной режим в Москве отменяется с 9 июня

Блог мэра Москвы В подавляющем большинстве москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования.
Российская газета 07:22
3
Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 06 июня в 18:35
90
Происшествия

В Забайкальском крае задержан подозреваемый в убийстве подростка

Сотрудники полиции задержали мужчину, который с ножом напал на подростков в поселке Первомайский в Забайкальском крае.
ТАСС 06:28
7
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян снова попал в больницу

Артист попал в больницу, после чего заявил, что «много боли» ему причинила Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой он на тот момент разводился.
Известия 05:26
46
Культура

Первый канал объяснил замену титров «Брата 2»

Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» не был связан с титрами фильма «Брат 2». Об этом сообщила пресс-служба телеканала в понедельник, 8 июня.
Известия 07:29
1,3K
Общество

В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда

"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 01:04
2,8K
Происшествия

В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин

В Петербурге пациент Елизаветинской больницы ранил двух женщин, которые тоже проходят там лечение.
Российская газета 05:02
16
Политика

Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции

"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
1K
Экономика

В Совфеде предложили возобновить производство Ту-334

Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов подготовил и в ближайшее время отправит на имя помощника президента РФ Максима Орешкина письмо с предложением возобновить производство пассажирского ближнемагистрального самолета Ту-334.
ТК Звезда 06:10
12
Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Коммерсантъ 07:15
168
Происшествия

Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве

Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
976
Космос

Терагерцовое излучение помешало образованию белковых нитей

Терагерцовое излучение может разрушать нити белка актина, который является компонентом клеточного каркаса эукариотических клеток и отвечает за многие важные процессы в них.
N+1 04:55
1
Политика

Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
84
Общество

Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж

Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
32
Общество

В Москве с 9 июня разрешат работу парикмахерских и салонов красоты

Парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству смогут возобновить работу с 9 июня в Москве, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:41
Финансы

Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 71 рубля

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу "Ак Барс" Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 67—71 рубль за доллар.
Реальное время 05:04
1
Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости 05:40
1,5K
Общество

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса.
Известия 06:53
2
Теннис

Светлана Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей

Metaratings 05:40
1
Единоборства

Чемпион UFC Миочич заявил о намерении вернуться в октагон

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Стипе Миочич заявил, что готов вернуться в спорт.
RT на русском 07:11
Общество

Губернатор Куйвашев может снять ограничения на Урале в течение недели

Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник, губернатор Евгений Куйвашев обратился к Роспотребнадзору за разрешением к снятию части ограничений.
АиФ Урал 05:53
18
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская ответила на критику своих слов о смерти Норкиной

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская резко ответила хейтерам, осудившим её за пост о смерти радиоведущей Юлии Норкиной.
News.ru вчера в 07:20
498
Гаджеты

В России названы самые популярные смартфоны

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
36
Наука

Российский «Витязь» скорректировал глубину Марианской впадины

Российский глубоководный автономный аппарат «Витязь» уточнил глубину Тихого океана на дне Марианской впадины.
Общественное телевидение России 05:31
83
Общество

Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области

Правительство Нижегородской области обновило данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах .
ТаракаНН 05 июня в 07:19
55
Музыка

Twitch ограничила возможность использования музыки — запрет на караоке, каверы и диджейские сеты

Twitch обновила условия использования музыкального контента, который не принадлежит автору канала.
CyberSport.ru 02:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное