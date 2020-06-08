Санкт-Петербург, 8 июня 2020, 11:00 — REGNUM Петербург стал вторым среди регионов России по объемам выдачи льготной ипотеки. Об этом ИА REGNUM сообщили в корпорации ДОМ.РФ. Первое место по выдаче ипотеки под 6,5% ожидаемо заняла Москва, где выдали более 4 тыс. кредитов.

Петербург занял второе место в стране по выдаче ипотеки под 6,5%

Общество Собянин отменил пропуска и график прогулок С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин. 605

Шоу-бизнес Армен Джигарханян снова попал в больницу Артист попал в больницу, после чего заявил, что «много боли» ему причинила Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой он на тот момент разводился. 46

Культура Первый канал объяснил замену титров «Брата 2» Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» не был связан с титрами фильма «Брат 2». Об этом сообщила пресс-служба телеканала в понедельник, 8 июня. 1,3K

Общество В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда "Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона. 2,8K

Политика Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции "Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования. 1K

Экономика В Совфеде предложили возобновить производство Ту-334 Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов подготовил и в ближайшее время отправит на имя помощника президента РФ Максима Орешкина письмо с предложением возобновить производство пассажирского ближнемагистрального самолета Ту-334. 12

Происшествия Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков. 976

Космос Терагерцовое излучение помешало образованию белковых нитей Терагерцовое излучение может разрушать нити белка актина, который является компонентом клеточного каркаса эукариотических клеток и отвечает за многие важные процессы в них. 1

Общество В Москве с 9 июня разрешат работу парикмахерских и салонов красоты Парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству смогут возобновить работу с 9 июня в Москве, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

Единоборства Чемпион UFC Миочич заявил о намерении вернуться в октагон Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Стипе Миочич заявил, что готов вернуться в спорт.