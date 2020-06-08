Экономика
REGNUMПетербург занял второе место в стране по выдаче ипотеки под 6,5%
Санкт-Петербург, 8 июня 2020, 11:00 — REGNUM Петербург стал вторым среди регионов России по объемам выдачи льготной ипотеки. Об этом ИА REGNUM сообщили в корпорации ДОМ.РФ. Первое место по выдаче ипотеки под 6,5% ожидаемо заняла Москва, где выдали более 4 тыс. кредитов.
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Армия и оружие
Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины
Центр Хруничева, входящий в «Роскосмос», возобновляет производство легких конверсионных ракет «Рокот» на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических РС -18Б «Стилет» (УР-100Н УТТХ).
Известия 06:22
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Шоу-бизнес
Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
Общество
Пропускной режим в Москве отменяется с 9 июня
Блог мэра Москвы В подавляющем большинстве москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования.
Российская газета 07:22
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 06 июня в 18:35
Происшествия
В Забайкальском крае задержан подозреваемый в убийстве подростка
Сотрудники полиции задержали мужчину, который с ножом напал на подростков в поселке Первомайский в Забайкальском крае.
ТАСС 06:28
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Артист попал в больницу, после чего заявил, что «много боли» ему причинила Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой он на тот момент разводился.
Известия 05:26
Культура
Первый канал объяснил замену титров «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» не был связан с титрами фильма «Брат 2». Об этом сообщила пресс-служба телеканала в понедельник, 8 июня.
Известия 07:29
Общество
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 01:04
Происшествия
В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин
В Петербурге пациент Елизаветинской больницы ранил двух женщин, которые тоже проходят там лечение.
Российская газета 05:02
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
Экономика
В Совфеде предложили возобновить производство Ту-334
Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов подготовил и в ближайшее время отправит на имя помощника президента РФ Максима Орешкина письмо с предложением возобновить производство пассажирского ближнемагистрального самолета Ту-334.
ТК Звезда 06:10
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ 07:15
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
Космос
Терагерцовое излучение помешало образованию белковых нитей
Терагерцовое излучение может разрушать нити белка актина, который является компонентом клеточного каркаса эукариотических клеток и отвечает за многие важные процессы в них.
N+1 04:55
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж
Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
Общество
В Москве с 9 июня разрешат работу парикмахерских и салонов красоты
Парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству смогут возобновить работу с 9 июня в Москве, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:41
Финансы
Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 71 рубля
По прогнозу директора по аналитическому маркетингу "Ак Барс" Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 67—71 рубль за доллар.
Реальное время 05:04
Общество
Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии
Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса.
Известия 06:53
Единоборства
Чемпион UFC Миочич заявил о намерении вернуться в октагон
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Стипе Миочич заявил, что готов вернуться в спорт.
RT на русском 07:11
Общество
Губернатор Куйвашев может снять ограничения на Урале в течение недели
Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник, губернатор Евгений Куйвашев обратился к Роспотребнадзору за разрешением к снятию части ограничений.
АиФ Урал 05:53
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская ответила на критику своих слов о смерти Норкиной
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская резко ответила хейтерам, осудившим её за пост о смерти радиоведущей Юлии Норкиной.
News.ru вчера в 07:20
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
Наука
Российский «Витязь» скорректировал глубину Марианской впадины
Российский глубоководный автономный аппарат «Витязь» уточнил глубину Тихого океана на дне Марианской впадины.
Общественное телевидение России 05:31
Общество
Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области
Правительство Нижегородской области обновило данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах .
ТаракаНН 05 июня в 07:19
Музыка
Twitch ограничила возможность использования музыки — запрет на караоке, каверы и диджейские сеты
Twitch обновила условия использования музыкального контента, который не принадлежит автору канала.
CyberSport.ru 02:56