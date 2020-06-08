Экономика
REGNUMПетербург занял второе место в стране по выдаче ипотеки под 6,5%
Санкт-Петербург, 8 июня 2020, 11:00 — REGNUM Петербург стал вторым среди регионов России по объемам выдачи льготной ипотеки. Об этом ИА REGNUM сообщили в корпорации ДОМ.РФ. Первое место по выдаче ипотеки под 6,5% ожидаемо заняла Москва, где выдали более 4 тыс. кредитов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Петербург занял второе место в России по выдаче льготной ипотеки под 6,5%
Телеканал Санкт-Петербург08:28
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 08:37, Ашберн
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Общество
Выпускникам разрешили подавать документы в вузы до ЕГЭ
Российские выпускники в 2020 году смогут подавать заявления на поступление в вузы без результатов ЕГЭ.
Общественное телевидение России 08:35
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Происшествия
Житель Татарстана зарезал отца и ранил мать
Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства убийства 18-летним местным жителем отца и ранения матери, которые он объяснил недостатком внимания к себе, сообщает региональное следственное управление.
РИА Новости 07:09
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Политика
В бундестаге ответили на обвинения в «предательстве Европы»
Проект газопровода "Северный поток — 2" критикуют те, кто лоббируют интересы США, а не Европы, заявил РИА Новости депутат бундестага Антон Фризен.
РИА Новости 07:51
Общество
Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
РИА Новости 07:55
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Известия 05:26
Экономика
В Китае выпустили ценные бумаги с использованием блокчейна на $17 млрд
Китайский коммерческий банк Zheshang выпустил на основе блокчейна ценные бумаги, обеспеченные другими финансовыми активами (ABCP).
РБК 08:24
Путешествия
Внутренний туризм в России запустится с 1 июля
Как заявил в ходе совещания с главой правительства РФ зампред кабмина Дмитрий Чернышенко, туристические поездки между регионами будут возобновлены с 1 июля.
Национальная служба новостей 08:22
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 06 июня в 18:35
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
Экономика
Суд пересмотрел решение о признании Дмитрия Ананьева банкротом
Суд удовлетворил заявление, и в итоге вместе с процентами почти за десять лет сумма требований «Настюши» (компания успела погасить долг акционера) к Дмитрию Ананьеву составила 2,9 млрд руб.
РБК 07:18
Политика
На сайт голосования по поправкам в Конституцию внесли изменения
Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции отсутствует упоминание о предлагаемой поправке в статью 81, которая обнуляет президентские сроки, во всех 15 тематических блоках.
RuNews24.ru вчера в 21:09
Кино
Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor 06:51
Музыка
Юрий Лоза предрек Киркорову потерю песен
Piter.tv 07:50
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости 06 июня в 19:50
Шоу-бизнес
Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел
Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма вчера в 13:43
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу Boeing MH17
США не смогут предоставить дополнительные данные по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17.
Lenta.ru 05:41
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Общество
Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение
Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
DixiNews 03:13
Общество
Михалков обвинил в уничтожении российского образования главу Сбербанка
Никита Михалков заявил, что глава Сбербанка Герман Греф сумел добиться уничтожения традиционного образования в России, продвинув программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу.
Ридус вчера в 12:25
Здоровье
Мурашко заявил, что вакцинация от гриппа начнется в августе
Вакцина против гриппа уже производится, планируется, что в августе в России начнется вакцинация, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости 06 июня в 08:42
Кино
Оператор «Дюны» заявил, что каждая часть будет отдельным фильмом
Австралийский кинооператор Грейг Фрейзер рассказал о съемках фильма «Дюна» и заявил, что каждая из частей книги будет отдельным и самостоятельным фильмом.
Невские Новости вчера в 00:11
Кино
Зак Снайдер решил изменить цвета в «Лиге справедливости»
Очевидно, режиссер решил не вызывать ассоциаций с суперзлодеем Дарксайдом. Возможно, в фильме Снайдера появятся и новые персонажи.
Родной город 07:44