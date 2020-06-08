Санкт-Петербург, 8 июня 2020, 11:00 — REGNUM Петербург стал вторым среди регионов России по объемам выдачи льготной ипотеки. Об этом ИА REGNUM сообщили в корпорации ДОМ.РФ. Первое место по выдаче ипотеки под 6,5% ожидаемо заняла Москва, где выдали более 4 тыс. кредитов.

Петербург занял второе место в стране по выдаче ипотеки под 6,5%

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