Экономика
REGNUMПетербург занял второе место в стране по выдаче ипотеки под 6,5%
Санкт-Петербург, 8 июня 2020, 11:00 — REGNUM Петербург стал вторым среди регионов России по объемам выдачи льготной ипотеки. Об этом ИА REGNUM сообщили в корпорации ДОМ.РФ. Первое место по выдаче ипотеки под 6,5% ожидаемо заняла Москва, где выдали более 4 тыс. кредитов.
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Общество
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом
Российская газета 06:48
Общество
Режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня
Режим самоизоляции и пропускной режим отменят в Москве с 9 июня, вместе с ними отменяется и график прогулок для горожан.
ТАСС 06:48
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
Здоровье
Хроники коронавируса: Европа начинает летать, москвичи проголосуют удаленно, на Дону отменили пропускной режим
Власти Франции приняли решение отменить военный парад в честь годовщины взятия Бастилии 14 июля.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 05 июня в 00:30
Политика
Путин присвоил Захаровой ранг посла
Москва, 8 июня 2020, 13:51 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин присвоил директору департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла.
REGNUM 06:51
Армия и оружие
«Жеребец» Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад
В отличие от другого советского аса Александра Ивановича Покрышкина, который первым получил три Золотые Звезды за сбитые вражеские самолеты, Иван Никитович Кожедуб - в начале войны сержант, а потом лейтенант, капитан - все воздушные бои и боевые вылеты провел на самолетах отечественного производства.
Российская газета 06:31
Культура
В Москве откроется виртуальный кинорынок Key Buyers Event
Первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital edition, в котором примут участие более 120 отечественных кинокомпаний и закупщики из 40 стран, откроется в понедельник в Москве, сообщила пресс-служба Роскино.
РИА Новости вчера в 21:16
Общество
Об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка сообщил русский врач в США
Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
Общество
Азаров сделал заявление по коронавирусу в Самарской области
В воскресенье, 7 июня, за несколько минут до полуночи глава региона обнародовал срочное заявление по ситуации с коронавирусом.
Kursk.com 05:05
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Известия 05:26
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия 06:40
Общество
Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны
Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.
REGNUM 06:20
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости 06 июня в 19:50
Экономика
Число банковских карт в России достигло исторического максимума
Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
ТАСС 05:27
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия вчера в 17:53
Теннис
Теннисистка Кузнецова заметила деградацию уехавших из России людей
Ruposters.ru 03:42
Политика
Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы
Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
Общество
Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
Происшествия
В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин
В Петербурге пациент Елизаветинской больницы ранил двух женщин, которые тоже проходят там лечение.
Российская газета 05:02
Происшествия
Рядом со школой в Кинешме поймали двухметрового питона
Двухметрового питона поймали сотрудники МЧС в районе школы № 8 города Кинешмы Ивановской области.
ТАСС 04:36
Политика
В США предусмотрели борьбу с финансируемыми в биткоине беспорядками
В середине 2020 г. в США протестное движение, состоящее из молодежи, устраивает беспорядки и совершает атаки на правительственные учреждения и другие институты.
РБК 05:46
Политика
Путин подписал закон о порядке дистанционного обучения при введении ЧС
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о совершенствовании целевого обучения и порядке дистанционного обучения в стране в случае введения режима ЧС или повышенной готовности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 05:50
Политика
Обвиняемые в причастности к крушению Boeing MH17 не приехали в суд
Ни один из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в небе над Донбассом в 2014 году не явился в нидерландский суд.
Lenta.ru 06:04
Общество
Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение
Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
DixiNews 03:13
Общество
Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
ТАСС 04:48