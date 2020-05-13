Экономика
Фонтанка.РуПетербургская предпринимательница показала пакет документов на зарплатный кредит от банка. В длинный список вошли 33 позиции
В списке, представленном Шевченко, содержится 33 позиции от анкеты проекта до копий всех страниц паспортов физических лиц. Зарплатный кредит выдается из расчета 1 МРОТ на сотрудника.
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Деньги не для всех — предприниматель рассказала о требовании Сбербанка предъявить 32 документа для льготного кредита
Первое антикоррупционное СМИ11:34
Автоматически обработаны 7184 источника, обновлено в 12:16, Ашберн
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Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
Общество
Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах
На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
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Футбол
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Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
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НТВ 11:48
Армия и оружие
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RT на русском вчера в 13:28
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5
Компания Epic Games начала раздачу экшен Grand Thefy Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
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Шоу-бизнес
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Lenta.ru вчера в 01:16
Здоровье
Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови
Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый.
РИА Новости 11:09
Происшествия
Под Воронежем свастику на граффити ко Дню Победы нарисовали подростки
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Происшествия
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Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
Политика
Путин рассказал о заразившихся коронавирусом министрах
Все заразившиеся коронавирусом члены правительства «восстанавливаются и практически приступают к работе», рассказал президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 08:21
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным у россиян в самоизоляции
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
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Известия 08:10
Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
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Городовой 02:32
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В Черногории произошли столкновения православных верующих с полицией
В результате столкновений полиции и православных верующих в Черногории были задержаны больше 70 человек, 26 полицейских пострадали.
Телеканал RTVI 10:52
Армия и оружие
В США считают Россию и Китай противниками первого уровня
К соперникам «второго уровня» аналитики относят Иран и Северную Корею, которые также могут угрожать Америке.
Городовой 06:44
Общество
В США мясо оказалось недоступным для простых американцев
В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых.
Lenta.ru 00:33
Политика
Президент Латвии раскритиковал жителей страны, отмечающих День Победы
Президент Латвии Эгилс Левитс усомнился в патриотизме жителей республики, которые отмечают День Победы над фашизмом 9 мая.
РИА Новости 09:59
Шоу-бизнес
Екатерина Климова сообщила о драке бывших мужей
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Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
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Rusvesna.su 08:02
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Чижов оценил возможность открытия внешних границ в ЕС
Вопрос об открытии внешних границ Шенгенской зоны, которые были закрыты на фоне пандемии COVID-19, в практическом плане пока не стоит, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
РИА Новости 11:49
Автоспорт
«Феррари» объявила о контракте с Сайнсом
Команда «Формулы-1» «Феррари» объявила о подписании контракта с испанским гонщиком Карлосом Сайнсом.
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Экономика
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Более 60% компаний, которые подвержены риску банкротства и чьи контрагенты обанкротились, поддерживают такие предложения, следует из мониторинга ЦСР.
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Происшествия
Суд отказался отпустить обвиняемого в шпионаже Уилана из-под ареста
"Апелляционный суд отклонил сегодня нашу жалобу на продление Уилану меры пресечения, в которой мы просили освободить его из-под стражи, заменив эту меру пресечения на любую альтернативную", - сообщил в четверг "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.
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