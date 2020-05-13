Экономика

Фонтанка.РуФонтанка.РуПетербургская предпринимательница показала пакет документов на зарплатный кредит от банка. В длинный список вошли 33 позиции

В списке, представленном Шевченко, содержится 33 позиции от анкеты проекта до копий всех страниц паспортов физических лиц. Зарплатный кредит выдается из расчета 1 МРОТ на сотрудника.
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Деньги не для всех — предприниматель рассказала о требовании Сбербанка предъявить 32 документа для льготного кредита

Первое антикоррупционное СМИ11:34

33 справки для кредита на зарплату. Обещанные Путиным займы не взять

Капитал страны11:29

Тридцать три причины для отказа: как банки выполняют поручения президента

Экспресс газета05:03

Месяц ожидания и 33 документа: Как банки выполняют поручение Путина о кредитах

Царьград04:25

33 документа: президент кондитерских «Север-Метрополь» Елена Шевченко показала, сколько нужно документов для кредита на зарплаты

Собака.ru01:45

Петербургская предпринимательница показала пакет документов на зарплатный кредит от банка. В длинный список вошли 33 позиции

Фонтанка.Рувчера в 16:04
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Шоу-бизнес

Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

RT на русском 06:52
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Общество

Собянин заявил о большем числе зараженных COVID в Москве

В Москве количество зараженных коронавирусом значительно превышает 130 тыс. человек, так как выявлены не все случаи заболевания, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».
РБК 11:43
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Общество

Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
6
Общество

Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах

На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости 12 мая в 20:54
3,6K
Футбол

Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич

Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Биатлон

У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах

Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».
НТВ 11:48
Армия и оружие

Жители деревень на севере Сирии развернули колонну военных США

Российская газета 12 мая в 12:50
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Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском вчера в 13:28
2,1K
Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5

Компания Epic Games начала раздачу экшен Grand Thefy Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru 11:12
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Lenta.ru вчера в 01:16
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Здоровье

Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови

Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый.
РИА Новости 11:09
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Происшествия

Под Воронежем свастику на граффити ко Дню Победы нарисовали подростки

Обозреватель Врн 09:10
23
Происшествия

Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
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Политика

Путин рассказал о заразившихся коронавирусом министрах

Все заразившиеся коронавирусом члены правительства «восстанавливаются и практически приступают к работе», рассказал президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 08:21
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным у россиян в самоизоляции

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:57
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Общество

Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса

Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
66
Общество

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

ГЛАС.RU вчера в 09:15
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой

Певец Эмин Агаларов сделал неожиданное заявление. Музыкант решил развестись с супругой, моделью и красавицей Аленой Гавриловой.
Городовой 02:32
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Религия

В Черногории произошли столкновения православных верующих с полицией

В результате столкновений полиции и православных верующих в Черногории были задержаны больше 70 человек, 26 полицейских пострадали.
Телеканал RTVI 10:52
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Армия и оружие

В США считают Россию и Китай противниками первого уровня

К соперникам «второго уровня» аналитики относят Иран и Северную Корею, которые также могут угрожать Америке.
Городовой 06:44
49
Общество

В США мясо оказалось недоступным для простых американцев

В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых.
Lenta.ru 00:33
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Политика

Президент Латвии раскритиковал жителей страны, отмечающих День Победы

Президент Латвии Эгилс Левитс усомнился в патриотизме жителей республики, которые отмечают День Победы над фашизмом 9 мая.
РИА Новости 09:59
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова сообщила о драке бывших мужей

Через какое-то время Климова завела роман с коллегой по съемочной площадке Гелой Месхи.
RuNews24.ru вчера в 23:41
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Гаджеты

Sony разработала датчик изображения с искусственным интеллектом

Sony разработала оптический модуль для фото- и видеокамер с функцией анализа изображений.
Ведомости 08:05
Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
5,4K
Армия и оружие

Замкомандира десантно-штурмовой бригады ВСУ умер на Донбассе

Каратель получил сквозное пулевое ранение и скончался во время оперативного вмешательства.
Rusvesna.su 08:02
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Политика

Чижов оценил возможность открытия внешних границ в ЕС

Вопрос об открытии внешних границ Шенгенской зоны, которые были закрыты на фоне пандемии COVID-19, в практическом плане пока не стоит, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
РИА Новости 11:49
Автоспорт

«Феррари» объявила о контракте с Сайнсом

Команда «Формулы-1» «Феррари» объявила о подписании контракта с испанским гонщиком Карлосом Сайнсом.
Матч ТВ 05:49
Экономика

Риски кризиса неплатежей растут

Более 60% компаний, которые подвержены риску банкротства и чьи контрагенты обанкротились, поддерживают такие предложения, следует из мониторинга ЦСР.
Ведомости 06:30
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Происшествия

Суд отказался отпустить обвиняемого в шпионаже Уилана из-под ареста

"Апелляционный суд отклонил сегодня нашу жалобу на продление Уилану меры пресечения, в которой мы просили освободить его из-под стражи, заменив эту меру пресечения на любую альтернативную", - сообщил в четверг "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.
Интерфакс 10:16
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