Экономика
Фонтанка.РуПетербургская предпринимательница показала пакет документов на зарплатный кредит от банка. В длинный список вошли 33 позиции
В списке, представленном Шевченко, содержится 33 позиции от анкеты проекта до копий всех страниц паспортов физических лиц. Зарплатный кредит выдается из расчета 1 МРОТ на сотрудника.
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Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
Общество
Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ при пандемии
Разъяснения понадобились после того, как замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что выпускники школ будут сдавать в 2020 году два предмета, нужные для поступления в высшее учебное заведение.
РБК 02:40
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Армия и оружие
США назвали Россию и Китай противниками «первого уровня»
"На стратегическом уровне объединенные группировки войск (сил) ВС США должны быть в состоянии быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям и в более быстром темпе осуществлять перегруппировки между театрами военных действий в ответ на возможные действия противников", - утверждают авторы RAND.
Газета.Ru 08:03
Общество
В России должникам могут сохранить прожиточный минимум
В Госдуму РФ внесли законопроекты, согласно которым у должников при списании долгов сохранится прожиточный минимум.
Гудвилл.онлайн 07:18
Общество
Собянин рассказал, когда в Москве откроют парикмахерские
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что решение об открытии в столице парикмахерских и салонов красоты пока не принято.
Московский Комсомолец 10:58
Общество
Суд отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр
Дело футболистов было отправлено на пересмотр из-за существенных нарушений закона, допущенных Московским городским судом.
Бомбардир.ру вчера в 08:52
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика
Парад 9 мая в Минске отправил в отставку посла Словакии в Белоруссии
Евразия Daily 07:44
Общество
Попова сообщила об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России
Рост заболеваемости COVID-19, вызываемым коронавирусной инфекцией нового типа, в России остановлен, уже 11 дней прирост новых случаев незначительный, сообщила в четверг, 14 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 10:39
Футбол
«Зенит» готовится возобновить тренировки на базе
По словам Медведева, у команды есть четкий план, когда начать тренировки, сейчас ведется подготовительная работа.
Телеканал Санкт-Петербург 11:13
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату проведения ЕГЭ
Рособрнадзор рассматривает в качестве новой даты проведения Единого государственного экзамена 19 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 11:16
Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой
Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подскочили на 5% и обновили максимум с начала марта без новостей
Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" вечером в четверг развернулись вверх в отсутствие новостей и подскочили более чем на 5%, обновив максимум с начала марта.
Интерфакс 11:23
Кино
«Новые мутанты» выйдут 28 августа
КиноПоиск вчера в 14:07
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Экономика
Риски кризиса неплатежей растут
Более 60% компаний, которые подвержены риску банкротства и чьи контрагенты обанкротились, поддерживают такие предложения, следует из мониторинга ЦСР.
Ведомости 06:30
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России
Владельцы "Манчестер Сити" хотят приобрести российский футбольный клуб.
Газета.Ru 08:15
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
Общество
Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей
В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 вчера в 13:50
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с братом Саркози
Актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен, сестра-близнец актрисы Эшли Олсен, подала на развод с супругом, банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози.
Газета.Ru 05:55
Общество
Куряне атакуют Пенсионный фонд за детскими выплатами
Как сообщила пресс-секретарь Курского отделения Пенсионного фонда Анна Шидловской, на сегодняшний день дополнительные детские выплаты на Госуслугах уже оформили миллион россиян.
Курская правда вчера в 05:45
Политика
Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru 04:25
Гаджеты
Intel предлагает оверклокерам застраховать CPU Comet Lake-S
Компания предлагает застраховать процессоры Core i5-10600K(F), Core i7-10700K(F) и Core i9-10900K(F) за 20 долларов (менее полутора тысяч рублей).
Игромания.ру 07:47
Экономика
Помощь от государства при коронавирусе
Именно поэтому большинство мер господдержки направлено в помощь МСП. И такая категория «малышей» как ИП без работников, не исключение.
Бухгалтерия.ру 11 мая в 06:32
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Происшествия
В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
РИА Новости 07:45
Политика
Путин: глава Минобрнауки переболел коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что министр науки и высшего образования Валерий Фальков переболел коронавирусом.
Газета.Ru 08:27