Общество
Невские НовостиПетербургские фармпроизводители могут остаться без сырья для лекарств
Петербургским производителям лекарств грозит столкновение с дефицитом сырья и компонентов уже весной 2020 года. Коронавирусная инфекция вынудила китайские власти закрыть производства, а именно они обеспечивали около 70 % поставок субстанций на отечественные предприятия.
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Петербургу грозит острый дефицит сырья для производства лекарств из-за коронавируса
Gazeta.SPbвчера в 11:02
Петербургу грозит дефицит сырья для лекарственных средств из-за эпидемии коронавируса
Neva.Todayвчера в 11:48
Петербургским фармацевтическим компаниям грозит нехватка сырья для лекарств
Форпост Северо-Западвчера в 13:31
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Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
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Общество
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В Идлибе развертываются тяжелые бои с турецкими интервентами
Агентство САНА передает, что в схватке за Серакиб джихадисты бросают в бой десятки смертников на заминированных транспортных средствах.
Общество
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Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
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В отчете Счетной палаты, опубликованном 27 февраля, говорились о том, что более чем в 40% всех медучреждений страны нет центрального отопления, в каждом третьем — водопровода, а 14% зданий — в аварийном состоянии.
Общество
Минюст пересмотрит завышенные дорожные штрафы в новом КоАП
Министерство юстиции пересмотрит штрафы за нарушения правил дорожного движения в новом Кодексе об административных правонарушениях.
Происшествия
На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ
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Российский рынок акций показал сильнейшее с апреля 2018 года падение
Российский рынок акций в ходе закрытия торгов 27 февраля показал снижение на 3,4—5% на фоне рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.
Политика
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Общество
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В Нидерландах был зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса.
Общество
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«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
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Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей
Семья Мирошниченко из Екатеринбурга в начале 2019 года выиграла в лотерею 500 млн рублей.
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Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
Биатлон
Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
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Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора от Чечни Геремеева
Президент Владимир Путин наградил сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, указ о награждении размещен на портале правовой информации.
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Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта
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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.