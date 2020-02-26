Петербургским производителям лекарств грозит столкновение с дефицитом сырья и компонентов уже весной 2020 года. Коронавирусная инфекция вынудила китайские власти закрыть производства, а именно они обеспечивали около 70 % поставок субстанций на отечественные предприятия.

Петербургские фармпроизводители могут остаться без сырья для лекарств

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