Общество
Мойка78Петербургские хостелы теряют популярность
Как сообщают аналитики «Авито Недвижимость», из-за закона, запрещающего размещать хостелы в жилых домах и использовать квартиры для оказания гостиничных услуг, спрос на хостелы сокращается. Документ вступает в силу с 1 октября 2019 года.
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Общество
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
Происшествия
Установлен убийца настоятеля российского монастыря
Полицейские совместно с сотрудниками Следственного комитета России (СКР) установили подозреваемого в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в 2016 году.
Lenta.ru 05:39
Политика
Столтенберг и Зеленский обсудили вступление Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Зеленский поднимал вопрос членства Украины в Альянсе во время их встречи в Нью-Йорке.
iReactor вчера в 20:18
Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.
РИА Новости 01:11
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
RT на русском 05:50
Автоспорт
Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.
RT на русском 04:40
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Общество
Голикова анонсировала отмену бумажных трудовых книжек с 2020 года
Россиянам с 2020 года при получении госуслуг не нужно будет подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Взгляд.ру 05:08
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Политика
В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил за восстановление авиасообщения с Грузией.
RT на русском 05:39
Хоккей
«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
RT на русском вчера в 14:53
Политика
В МИД России назвали реальной перспективу развала СВПД
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что перспектива полного развала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы вполне реальна.
RT на русском 04:38
Политика
Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа
Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:41
Шоу-бизнес
Максим Галкин «превратился» в Ксению Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ вчера в 06:53
Экономика
Россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков
Резко выросло количество звонков клиентам банков от мошенников, которые совершатся в том числе с подменой номера кредитной организации.
Газета.Ru 02:54
Культура
Совладелец «Первого канала» и СТС займется анимацией
Национальная медиа группа (НМГ), владеющая долями «Первого канала», РЕН ТВ, «Пятого канала» и СТС, впервые проинвестирует проект анимационного мультсериала, сообщает РБК со ссылкой на представителя «НМГ студии».
Ведомости 02:22
Политика
Украина может остаться без нового кредита МВФ
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) и Украина не смогли договориться о заключении новой кредитной программы.
Дума ТВ вчера в 10:10
Политика
Могерини изучает предложение Путина о моратории на РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах (РСМД).
РИА Новости вчера в 11:25
Происшествия
Росгвардии запретили стрелять на полигоне из-за пуль в жилых домах
Ленинский районный суд Уфы запретил бойцам 29-го отряда спецназа Росгвардии использовать на полигоне дальнобойное оружие, поскольку снаряды попадают в жилые дома в окрестностях стрельбища.
Lenta.ru 01:44
Политика
Порошенко не пришёл на допрос по делу о «керченском инциденте»
Бывший президент Украины Пётр Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований (ГБР), куда его вызвали в качестве свидетеля по делу о переходе кораблей в Керченском проливе в 2018 году.
RT на русском 05:12
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Гаджеты
В сети накануне анонса появились изображения новых флагманов OnePlus
Ferra 25 сентября в 23:40
Космос
Рядом с красным карликом неожиданно обнаружили гигантскую планету
Планета-гигант, близкая по размеру к Юпитеру, была обнаружена астрономами в неожиданном месте – она вращается вокруг маленького красного карлика.
Инфо24 00:24
Наука
Ученые назвали опасность чайных пакетиков
Газета.Ru вчера в 23:49