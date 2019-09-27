Экономика

РБКРБКВ сентябре спрос на покупку хостелов рухнул на 50%

Владельцы мини-гостиниц стали все чаще выставлять свой бизнес на продажу, но спрос на него ожидаемо снизился. Эксперты «Avito Недвижимость» проанализировали данные объявлений о продаже хостелов как готового бизнеса за январь—сентябрь 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Спрос россиян на аренду жилья в хостелах за год сократился на 2,9%

ТАСС07:19

После ЧМ по футболу популярность хостелов в Калининграде упала на 90%

Клопс06:26

«Авито Недвижимость»: в Казани хостелы теряют популярность

Известия Татарстана05:19

Петербургские хостелы теряют популярность

Мойка7805:39

Хостелы в Екатеринбурге теряют популярность, несмотря на снижение стоимости

Накануне.Ru05:20

Хостелы в Петербурге потеряли популярность

Невские Новости06:25

В сентябре спрос на покупку хостелов рухнул на 50%

РБК04:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:28, Вашингтон
Армия и оружие

Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57

RT на русском 05:50
Политика

Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой

В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Политика

Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК 25 сентября в 16:31
Политика

Малахов ответил на критику МИДа Киргизии

Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.
РБК 07:04
Волейбол

Россия уступила США на Кубке мира

В матче группового этапа Кубка мира по волейболу среди женщин сборная России уступила команде США (2:3).
Спорт-Экспресс 07:18
Происшествия

Два сотрудника СК погибли в ДТП в Ивановской области

Два сотрудника управления Следственного комитета по Ивановской области погибли в ДТП.
Известия вчера в 14:20
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники объявила о продаже свежих фото Заворотнюк

Как сообщила журналистам якобы бывшая сотрудница больницы, в период с 15 по 25 сентября она сняла 17 фотографий и несколько видеороликов с Анастасией Заворотнюк, находящейся в медицинском учреждении.
VSE42.RU 06:51
Наука

Ученые рассказали об опасности всего одного чайного пакетика

Российская газета вчера в 22:33
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска ракеты «Оникс» на Чукотке

Опубликовано видео пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке.
RT на русском 03:36
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика

Комиссия Думы проверит материалы Meduza, «Радио Свобода» и Би-би-си

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы Meduza, Русской службы BBC (Би-би-си), "Радио Свобода" и ряда других медиаресурсов на предмет нарушения российского законодательства.
ТАСС 07:04
Происшествия

В Москве задержали девять предполагаемых спонсоров ИГ

В Москве арестованы девять человек по подозрению в финансировании террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России), сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.
Интерфакс 04:17
Здоровье

Медики назвали продукты, помогающие дожить до глубокой старости

Медики назвали продукты, которые необходимо употреблять регулярно, чтобы дожить до глубокой старости, сообщает МИР 24.
Вечерняя Москва 04:50
Происшествия

Росгвардии запретили стрелять на полигоне из-за пуль в жилых домах

Lenta.ru 01:44
Общество

Уволена запрещающая детям выходить в туалет методист школы Москвы

Газета.Ru 05:08
Политика

Вместо допроса Порошенко уехал за границу

Как сообщает «Интерфакс», адвокат Порошенко Игорь Головань передал в Госбюро расследований документ, в котором указано, что народный депутат не придет на допрос 27 сентября, так как находится за границей.
Мойка78 07:17
Общество

На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби

Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета 25 сентября в 14:28
Общество

Шнуров ответил стихом на запрет курить на балконах

Музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал новые правила, запрещающие курить и жарить шашлыки на балконах.
URA.Ru вчера в 09:29
Гаджеты

Смартфон Redmi 8A Pro замечен на сайте Xiaomi

На официальном индийском сайте Xiaomi появилось подтверждение скорого выпуска смартфона Redmi 8A Pro.
iXBT.com вчера в 08:51
Происшествия

В Стамбуле произошло сильное землетрясение

В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.
РИА Новости Крым вчера в 13:52
Экономика

В Геленджике на продажу выставили Kempinski Grand Hotel

РИА Новости 03:10
Экономика

В России увеличат прожиточный минимум пенсионеров

Согласно документу, в целом прожиточный минимум для пенсионеров в России в 2020 году составит 9311 рублей.
9111.ru вчера в 04:33
Армия и оружие

Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии

Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК 25 сентября в 09:46
Общество

Авиакомпании начали указывать места с детьми при онлайн-регистрации

Ведомости 07:15
Политика

Секретарь СНБО Данилюк написал заявление об отставке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке.
Известия 07:13
Общество

Девушка написала мертвому брату и получила ответ

Газета.Ru вчера в 22:11
Шоу-бизнес

Звезде КВН Евгении Жариковой диагностировали рак четвертой степени

Вечерний курьер 03:26
Происшествия

Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете

Газета.Ru 04:40
Политика

В Кремле высказались об обнародовании разговоров Путина и Трампа

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец 05:58
Футбол

«Зенит» подарил Халку чемпионскую футболку с автографами игроков

"Зенит" подарил Халку золотую чемпионскую футболку, посвящённую победе в чемпионате России в сезоне 2018/19, с автографами игроков команды. https: / / twitter.com / zenit_spb / status / 1177498896802562048 Напомним Халк играл за "Зенит" с 2012 по 2016 год.
REGNUM 06:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное