Экономика
РБКВ сентябре спрос на покупку хостелов рухнул на 50%
Владельцы мини-гостиниц стали все чаще выставлять свой бизнес на продажу, но спрос на него ожидаемо снизился. Эксперты «Avito Недвижимость» проанализировали данные объявлений о продаже хостелов как готового бизнеса за январь—сентябрь 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.
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Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
RT на русском 05:50
Политика
Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой
В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Политика
Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК 25 сентября в 16:31
Политика
Малахов ответил на критику МИДа Киргизии
Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.
РБК 07:04
Волейбол
Россия уступила США на Кубке мира
В матче группового этапа Кубка мира по волейболу среди женщин сборная России уступила команде США (2:3).
Спорт-Экспресс 07:18
Происшествия
Два сотрудника СК погибли в ДТП в Ивановской области
Два сотрудника управления Следственного комитета по Ивановской области погибли в ДТП.
Известия вчера в 14:20
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники объявила о продаже свежих фото Заворотнюк
Как сообщила журналистам якобы бывшая сотрудница больницы, в период с 15 по 25 сентября она сняла 17 фотографий и несколько видеороликов с Анастасией Заворотнюк, находящейся в медицинском учреждении.
VSE42.RU 06:51
Наука
Ученые рассказали об опасности всего одного чайного пакетика
Российская газета вчера в 22:33
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты «Оникс» на Чукотке
Опубликовано видео пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке.
RT на русском 03:36
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика
Комиссия Думы проверит материалы Meduza, «Радио Свобода» и Би-би-си
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы Meduza, Русской службы BBC (Би-би-си), "Радио Свобода" и ряда других медиаресурсов на предмет нарушения российского законодательства.
ТАСС 07:04
Происшествия
В Москве задержали девять предполагаемых спонсоров ИГ
В Москве арестованы девять человек по подозрению в финансировании террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России), сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.
Интерфакс 04:17
Здоровье
Медики назвали продукты, помогающие дожить до глубокой старости
Медики назвали продукты, которые необходимо употреблять регулярно, чтобы дожить до глубокой старости, сообщает МИР 24.
Вечерняя Москва 04:50
Политика
Вместо допроса Порошенко уехал за границу
Как сообщает «Интерфакс», адвокат Порошенко Игорь Головань передал в Госбюро расследований документ, в котором указано, что народный депутат не придет на допрос 27 сентября, так как находится за границей.
Мойка78 07:17
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета 25 сентября в 14:28
Общество
Шнуров ответил стихом на запрет курить на балконах
Музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал новые правила, запрещающие курить и жарить шашлыки на балконах.
URA.Ru вчера в 09:29
Гаджеты
Смартфон Redmi 8A Pro замечен на сайте Xiaomi
На официальном индийском сайте Xiaomi появилось подтверждение скорого выпуска смартфона Redmi 8A Pro.
iXBT.com вчера в 08:51
Происшествия
В Стамбуле произошло сильное землетрясение
В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.
РИА Новости Крым вчера в 13:52
Экономика
В Геленджике на продажу выставили Kempinski Grand Hotel
РИА Новости 03:10
Экономика
В России увеличат прожиточный минимум пенсионеров
Согласно документу, в целом прожиточный минимум для пенсионеров в России в 2020 году составит 9311 рублей.
9111.ru вчера в 04:33
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК 25 сентября в 09:46
Политика
Секретарь СНБО Данилюк написал заявление об отставке
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке.
Известия 07:13
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Шоу-бизнес
Звезде КВН Евгении Жариковой диагностировали рак четвертой степени
Вечерний курьер 03:26
Политика
В Кремле высказались об обнародовании разговоров Путина и Трампа
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец 05:58
Футбол
«Зенит» подарил Халку чемпионскую футболку с автографами игроков
"Зенит" подарил Халку золотую чемпионскую футболку, посвящённую победе в чемпионате России в сезоне 2018/19, с автографами игроков команды. https: / / twitter.com / zenit_spb / status / 1177498896802562048 Напомним Халк играл за "Зенит" с 2012 по 2016 год.
REGNUM 06:53