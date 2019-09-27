Владельцы мини-гостиниц стали все чаще выставлять свой бизнес на продажу, но спрос на него ожидаемо снизился. Эксперты «Avito Недвижимость» проанализировали данные объявлений о продаже хостелов как готового бизнеса за январь—сентябрь 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

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