Общество
Форпост Северо-ЗападПетербургские книжные магазины поддержали фигурантов дела «Сети»
В Северной столице отказались работать некоторые организации. В понедельник, 17 февраля, стало известно, что петербургские книжные магазины «Порядок слов» и «Все свободны» устроили забастовку в поддержку фигурантов дела «Сети» (запрещённая в РФ организация). Об этом сообщили в группе «Пиотровский».
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Директор пермского книжного магазина вышел на одиночный пикет в поддержку осужденных по делу «Сети»
Пермский интернет-журнал Звезда02:13
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:15, Ашберн
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