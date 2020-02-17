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МР7.руНезависимые книжные закрылись по всей России
Книготорговцы протестуют против приговора по делу «Сети». Они закрыли магазины на один день, чтобы выразить поддержку фигурантам дела и выйти в пикеты.
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Директор пермского книжного магазина вышел на одиночный пикет в поддержку осужденных по делу «Сети»
Пермский интернет-журнал Звезда02:13
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