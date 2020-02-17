Общество
Форпост Северо-ЗападПетербургские книжные магазины поддержали фигурантов дела «Сети»
В Северной столице отказались работать некоторые организации. В понедельник, 17 февраля, стало известно, что петербургские книжные магазины «Порядок слов» и «Все свободны» устроили забастовку в поддержку фигурантов дела «Сети» (запрещённая в РФ организация). Об этом сообщили в группе «Пиотровский».
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Книжные магазины устроили забастовку в знак солидарности с фигурантами дела «Сети»
Московский Комсомолец03:29
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