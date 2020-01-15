Общество

Коммерсантъ Санкт-ПетербургКоммерсантъ Санкт-ПетербургПетербургские предприятия получат налоговые вычеты

В текущем году петербургские предприятия смогут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.
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Заручившись согласием, Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму,- говорится в сообщении пресс-службы Кремля Встреча Путина и Мишустина уже состоялась и президент получил согласие Михаила Мишустина.
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Покойному Эпштейну на Виргинских островах предъявили новый иск

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Бывший игрок голландского «Витесса» Василий Березуцкий рассказал об отношении жителей Нидерландов к России и США.
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45-летний житель Кемеровской области открыл огонь в мировом суде Новокузнецка утром 16 января.
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Общество

Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы

Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
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Общество

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Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области

В результате обрушения породы на руднике в Оренбургской области погиб один человек, передает телеканал РЕН ТВ в четверг, 16 января.
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На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
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В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

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Новым главой «Российского экологического оператора» (РЭО) может быть назначен замглавы Минстроя Никита Стасишин, рассказал РБК топ-менеджер одной из компаний—операторов по вывозу отходов, подтвердили источник, близкий к РЭО, и федеральный чиновник.
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WP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации

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В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России

Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
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Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом

В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.
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Мединский усомнился в возможности показа всех частей фильма «Дау»

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Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины

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В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами

Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт.
РБК вчера в 23:00
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