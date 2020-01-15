Общество
Коммерсантъ Санкт-ПетербургПетербургские предприятия получат налоговые вычеты
В текущем году петербургские предприятия смогут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.
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РФ будет компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от налогового инвествычета
Интерфаксвчера в 05:11
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Политика
Путин предложил Мишустину пост премьер-министра
Заручившись согласием, Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму,- говорится в сообщении пресс-службы Кремля Встреча Путина и Мишустина уже состоялась и президент получил согласие Михаила Мишустина.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Происшествия
Покойному Эпштейну на Виргинских островах предъявили новый иск
Судебный иск возбужден прокуратурой на Виргинских островах против покончившего жизнь самоубийством в тюрьме США финансиста Джеффри Эпштейна, 16 января сообщает Associated Press (AP).
Политика
Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения
«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.
Футбол
Березуцкий рассказал об отношении голландцев к России и США
Бывший игрок голландского «Витесса» Василий Березуцкий рассказал об отношении жителей Нидерландов к России и США.
Политика
Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что в новом правительстве будут изменения.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале
Россиянам пообещали 50-градусные морозы в феврале.
Политика
Документы по импичменту Трампа переданы в Сенат
Семь "менеджеров по импичменту" Палаты представителей доставили документы об импичменте президенту США Дональду Трампу в Сенат, сообщает CNN.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке
45-летний житель Кемеровской области открыл огонь в мировом суде Новокузнецка утром 16 января.
Общество
Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы
Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Общество
Маткапитал на первого ребенка предложил выдавать Путин
Происшествия
Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области
В результате обрушения породы на руднике в Оренбургской области погиб один человек, передает телеканал РЕН ТВ в четверг, 16 января.
Кино
Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW
На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Экономика
Назван российский город-лидер по росту цен на жилье
«Однушки» за 2019 год прибавили в цене 6,4 процента: если в конце 2018-го средняя стоимость однокомнатной квартиры составляла 1,58 миллиона рублей, то в декабре 2019-го — 1,68 миллиона рублей.
Армия и оружие
Удар по военному аэродрому в Сирии нанесли ВВС Израиля
ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс.
Общество
Мусорную госкомпанию может возглавить замглавы Минстроя
Новым главой «Российского экологического оператора» (РЭО) может быть назначен замглавы Минстроя Никита Стасишин, рассказал РБК топ-менеджер одной из компаний—операторов по вывозу отходов, подтвердили источник, близкий к РЭО, и федеральный чиновник.
Политика
WP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Политика
В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России
Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом
В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.
Кино
Мединский усомнился в возможности показа всех частей фильма «Дау»
Здоровье
Малышева назвала «самый хороший» рак
Телеведущая Елена Малышева рассказала о зависимости развития того или иного вида рака с группой крови человека и назвала «самый хороший».
Политика
Канада еще не получила от Ирана доступ к самописцам со сбитого Boeing
Армия и оружие
В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля
Политика
Экс-куратор Украины в Кремле создаст новую партию в Абхазии
Партия будущего В конце весны в Абхазии, где после отставки президента Рауля Хаджимбы предстоят выборы, может быть создана новая партия (рабочее название — "Будущее Абхазии"), ее основателем и координатором станет Инал Ардзинба, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, действительный государственный советник России.
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности
В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.
Политика
Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
Экономика
В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами
Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт.