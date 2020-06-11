с чего всё началось

В Петербурге с 1 сентября образовательные учреждения начнут работать в очном режиме с соблюдением правил санитарной безопасности, заявил губернатор Александр Беглов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Петербургские школы вернутся к работе в очном режиме с 1 сентября

Политика Путин поддержал решение Белозерцева баллотироваться на новый срок Президент России Владимир Путин заявил, что поддержит кандидатуру действующего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, если он решит выдвигаться на второй срок. 78

Политика Башар Асад освободил премьер-министра Сирии от должности Президент Сирии Башар Асад освободил премьер-министра Имада Хамиса от занимаемой должности.

Происшествия В деле бизнесмена Дмитрия Мазурова появилась девушка Следственный департамент МВД предъявил новое обвинение председателю совета директоров и основателю группы нефтегазовых компаний «Новый поток» Дмитрию Мазурову. 8

Происшествия Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии. 2,5K

Происшествия У бывших руководителей Аграрного университета проводятся обыски Обыски проводятся у проректора по экономике и развитию имущественного комплекса Алексея Люлина и бывшего начальника коммерческого управления университета Александра Урванцева. 12

Политика В США заявили о влиянии России на Международный уголовный суд США обеспокоены влиянием России на Международный уголовный суд (МУС), обвиняют Москву в использовании его в собственных интересах, заявил в четверг генпрокурор США Уилльям Барр.

Общество Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС. 1,2K

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,1K

Общество В Нижегородской области отменят QR-коды QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин. 23

Политика Собянин подписал закон о проведении эксперимента по онлайн-голосованию Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 июня, подписал закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного голосования в столице. 1

Авто До российских дилеров добралась обновленная Kia Optima Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров. 80

Кино Эротическая драма «365 дней» стала самой популярной на Netflix Фильм «365 дней» режиссёра Барбары Бяловас стал лидером по просмотрам на стриминговом сервисе Netflix.

Происшествия Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах. 135

Политика Еврокомиссия рекомендует открыть внешние границы ЕС с 30 июня Еврокомиссия рекомендует странам Европейского союза после 30 июня приступить к снятию ограничений на въезд в Европейский союз, установленных с целью борьбы с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости". 54

Экономика Потанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс». 140

Футбол «Локомотив» интересуется немецким полузащитником Безушковым Хавбек «Ян Регенсбурга» Макс Безушков может оказаться в РПЛ. По слухам, им интересуется «Локомотив».

Политика Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.