Коронавирус
Газета.RuПетербургские власти представят поэтапный план снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в городе ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить87
Подробнее о событии
Показать все источники
Смольный разрабатывает план снятия ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге
КП - Санкт-Петербург12:35
Беглов пообещал в ближайшие дни озвучить планы по снятию ограничений в Петербурге
Интерфакс - Россия11:50
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 23:24, Ашберн
Происшествия
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы
Коммерсантъ 16:16
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России 05:23
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой 07:20
Общество
В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников
Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
Оka.fm 06 июня в 01:00
Единоборства
Дацик проведёт бой с Александром Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик проведёт бой со своим соотечественником Александром Емельяненко.
RT на русском 13:50
Политика
«Не лез бы лучше»: Пушков высмеял слова историка из США о России
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал слова декана факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глода о "расизме в России".
РИА Новости 23:11
Политика
Песков прокомментировал решение Собянина о снятии ограничений в Москве
Снятие эпидемиологических ограничений - в компетенции главы региона, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее решение столичных властей.
ТАСС 08:20
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Общество
Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей
Коммерсантъ 13:11
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Здоровье
На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии
Препараты для лечения гипертонии обладают свойством увеличивать продолжительность жизни. Они могут помочь даже самым слабым людям.
ToDay News Ufa 14:50
Политика
Стала известна дата открытия КПВВ в Донбассе
Украинская сторона озвучила дату открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе на линии разграничения.
ИА Новороссия 12:01
Происшествия
Стало известно об обращении семьи убитого афроамериканца в ООН
Семья убитого афроамериканца Джорджа Флойда попросила ООН вмешаться в расследование.
Lenta.ru 12:29
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета 08:46
Общество
Россиян предупредили о 42-градусной жаре
В ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области.
Lenta.ru 11:16
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Происшествия
Рядом с местом убийства Добрынина в Чите могли быть свидетели
Следователи полагают, что 20 мая, в ночь совершения преступления, в районе подстанции в 5 км от золоотвала Читинской ТЭЦ-1 рядом с трассой «Чита-Иркутск» находился светлый автомобиль Toyota Cresta или Toyota Chaser.
Московский Комсомолец Чита 23:00
Происшествия
В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело после ДТП
В отношении водителя иномарки, попавшего 8 июня в 21:44 в ДТП у дома 3 на Смоленской площади, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 19:25
Общество
Русский врач в США сообщил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Проводя параллели между сегодняшним днем и началом марта этого года, можно увидеть ощутимые отличия: "красная зона" почти пуста, никто из медработников давно не заражался.
Вечерний курьер 01:47
Футбол
«Если Черчесов придет в „Спартак“, то выигрывать не РПЛ, а Лигу чемпионов». Первое за полтора года интервью Алана Агузарова
Знаю точно, что Черчесов в тот вечер ехал к Аджоеву не как к спортивному директору бело-голубых, а как к другу, которого знает больше тридцати лет и которого давно не видел.
Спорт-Экспресс 17:00
Общество
В Москве с 9 июня разрешат работу парикмахерских и салонов красоты
Парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству смогут возобновить работу с 9 июня в Москве, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:41
Экономика
ЦБ предупредил о негативном влиянии климатических рисков на банки
ЦБ считает, что сейчас установить регуляторные требования к учету климатических рисков будет «затруднительно».
Коммерсантъ 09:13
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия вчера в 09:15
Армия и оружие
Военные США не справились с задержанием российского патруля в Сирии
Военные Соединенных Штатов предприняли неудачную попытку задержания российского патруля в Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал WarJournal.
ПолитРоссия 10:55
Шоу-бизнес
Яна Рудковская станцевала с Пухляшом из Little Big и выложила видео
Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она танцует с Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш из рейв-группы Little Big.
Lenta.ru 20:42
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru 12:08
Общество
Новые правила ФТС привели к задержкам сроков доставки посылок
Логистические компании столкнулись с тем, что таможня дольше обычного обрабатывает международные посылки из-за вступления в силу новых таможенных правил и несовершенства программного обеспечения службы, пояснил директор Boxberry International Марат Артуганов.
РБК 23:00