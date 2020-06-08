Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПетербургские власти представят поэтапный план снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в городе ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, передает РИА "Новости".
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Знаю точно, что Черчесов в тот вечер ехал к Аджоеву не как к спортивному директору бело-голубых, а как к другу, которого знает больше тридцати лет и которого давно не видел.
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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