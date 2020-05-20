Коронавирус
Neva.TodayПетербургские власти в первом чтении приняли корректировку бюджета
Из-за пандемии коронавируса Смольный скорректировал бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. В среду, 20 мая, законодательное собрание Петербурга обсудило корректировку бюджета. В первом чтении были приняты поправки к бюджету города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
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Вячеслав Макаров: Коронавирус сделал в казне города пробоину более чем в 100 млрд рублей
Телеканал Санкт-Петербург06:46
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Общество
Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат
Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты.
РБК 08:17
Хоккей
СМИ узнали о планах Швейцарии провести ЧМ-2023 по хоккею вместо России
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что «факты на сегодняшний день таковы, что Россия примет чемпионат мира 2023 года на своей новой арене» и по мнению спортивного чиновника, о проблемах, связанных со строительством новой арены, пока рано что-то говорить, надо дождаться сентября и понять, как изменилась ситуация с коронавирусом.
Известия 17:19
Общество
Онищенко назвал поступок тульской медсестры неэтичным
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая пришла на работу в купальнике, надетом под прозрачный защитный костюм.
РИА Новости 08:39
Политика
Парламент Приангарья не утвердил в должности первого вице-губернатора
После ухода с поста мэра Иркутска карьера Дмитрия Берникова, назначенного недавно врио первого вице-губернатора Приангарья, явно не задалась: 12 мая 2020 г. он был освобождён от исполнения полномочий секретаря Иркутского городского местного отделения партии «Единая Россия», а сегодня, 20 мая, депутаты местного парламента не утвердили его в новой должности.
REGNUM 06:15
Гаджеты
Оверклокеры раскочегарили десятиядерный Core i9-10900K до 7,7 ГГц
В результате шведскому энтузиасту с псевдонимом elmor удалось достичь на Core i9-10900K весьма впечатляющей частоты в 7707,62 МГц, причём чип сохранил активность всех десяти ядер и технологии Hyper-Threading.
3DNews 18:40
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Коммерсантъ вчера в 18:36
Кино
Опубликованы первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
Съемки нового сериала по роману мастера ужасов Стивена Кинга активно продолжаются. Инсайдеры показали первые кадры.
iReactor 11:14
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса в мире
Опасность пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не миновала, возможна вторая волна заболевания, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 20:01
Космос
NASA обнаружила в Антарктике признаки параллельной вселенной
Sputnik Южная Осетия 14:13
Наука
Расстояние в два метра между людьми в парке признано небезопасным
Расстояние в несколько метров метра между людьми в парке признано небезопасным.
Evo-rus.com 11:18
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Происшествия
Женщина погибла в результате ДТП в Смирныховском районе
Участники ДТП, в нарушение ПДД, не были пристегнуты ремнями безопасности В результате водитель автомобиля получил телесные повреждения, 43-летняя женщина-пассажир скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
АСТВ 19:36
Общество
В Подмосковье возобновили отопление в жилых домах и соцобъектах
«В связи с холодными погодными условиями, ставшими причиной обращения жителей в администрации муниципалитетов, губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев поручил региональным энергетикам подать тепло в квартиры, возобновить работу централизованных систем отопления»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 15:04
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель впервые с 9 апреля
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 35 долларов за баррель впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 18 мая в 11:04
Наука
Исследовать морское дно поможет робот-краб
Evo-rus.com 02:01
Политика
США заблокировали осуждающее вторжение в Венесуэлу заявление России
США заблокировали осуждающее вторжение в Венесуэлу заявление России, предоставленное в Совете Безопасности ООН.
Lenta.ru 18:58
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Гаджеты
Смартфоны Samsung возглавили потребительский рейтинг смартфонов
Смартфоны Samsung возглавили потребительский рейтинг смартфонов, заняв сразу три позиции.
Газета DAILY 16:12
Армия и оружие
На китайском полигоне заметили необычный танк
На одном из полигонов Китая заметили необычную модификацию танка Тип 59.
Lenta.ru 08:48
Общество
Российские активы массово арестовали за рубежом по делу ЮКОСа
Российские алкогольные активы массово арестованы за рубежом в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС в рамках принудительного исполнения решения суда, по которому Россия должна заплатить им 50 миллиардов долларов.
Lenta.ru вчера в 05:28
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Политика
В Думу внесли проект о разрешении ввоза дефицитных санкционных товаров
«Меры воздействия (противодействия), предусмотренные п. 2 ст. 2 настоящего федерального закона, не применяются в отношении жизненно необходимых товаров, которые являются дефицитными или аналоги которых не производятся в Российской Федерации», — говорится в законопроекте.
РБК 14:41
Культура
Исполнительница главной роли в «Бэтвумен» неожиданно покинула проект
Актриса Руби Роуз, открытая лесбиянка, исполнившая главную роль в сериале "Бэтвумен", неожиданно покинула шоу спустя несколько дней после окончания первого сезона.
Газета.Ru 05:17
Армия и оружие
Силы самообороны Японии обновят стрелковое оружие
Впервые более чем за 30 лет произведут замену стрелкового оружия в Сухопутных силах самообороны Японии, сообщает 19 мая газета The Mainichi Shimbun со ссылкой на министерство обороны страны.
ИА Красная Весна вчера в 03:20
Общество
Томенко не обещает ослабления режима ограничений в Алтайском крае
Где Виктор Томенко проинформировал о эпидемиологической обстановке в регионе, а также заявил, что пока не будет ослаблен или отменен режим ограничительных мер в связи с распространением эпидемии коронавируса.
Ugpressa.ru 16:01