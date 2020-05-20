Из-за пандемии коронавируса Смольный скорректировал бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. В среду, 20 мая, законодательное собрание Петербурга обсудило корректировку бюджета. В первом чтении были приняты поправки к бюджету города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

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Хоккей СМИ узнали о планах Швейцарии провести ЧМ-2023 по хоккею вместо России Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что «факты на сегодняшний день таковы, что Россия примет чемпионат мира 2023 года на своей новой арене» и по мнению спортивного чиновника, о проблемах, связанных со строительством новой арены, пока рано что-то говорить, надо дождаться сентября и понять, как изменилась ситуация с коронавирусом.

Общество Онищенко назвал поступок тульской медсестры неэтичным Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая пришла на работу в купальнике, надетом под прозрачный защитный костюм. 21

Политика Парламент Приангарья не утвердил в должности первого вице-губернатора После ухода с поста мэра Иркутска карьера Дмитрия Берникова, назначенного недавно врио первого вице-губернатора Приангарья, явно не задалась: 12 мая 2020 г. он был освобождён от исполнения полномочий секретаря Иркутского городского местного отделения партии «Единая Россия», а сегодня, 20 мая, депутаты местного парламента не утвердили его в новой должности. 18

Гаджеты Оверклокеры раскочегарили десятиядерный Core i9-10900K до 7,7 ГГц В результате шведскому энтузиасту с псевдонимом elmor удалось достичь на Core i9-10900K весьма впечатляющей частоты в 7707,62 МГц, причём чип сохранил активность всех десяти ядер и технологии Hyper-Threading. 3

Общество В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса в мире Опасность пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не миновала, возможна вторая волна заболевания, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24". 476

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Армия и оружие Силы самообороны Японии обновят стрелковое оружие Впервые более чем за 30 лет произведут замену стрелкового оружия в Сухопутных силах самообороны Японии, сообщает 19 мая газета The Mainichi Shimbun со ссылкой на министерство обороны страны.