Коронавирус
Neva.TodayПетербургские власти в первом чтении приняли корректировку бюджета
Из-за пандемии коронавируса Смольный скорректировал бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. В среду, 20 мая, законодательное собрание Петербурга обсудило корректировку бюджета. В первом чтении были приняты поправки к бюджету города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
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Вячеслав Макаров: Коронавирус сделал в казне города пробоину более чем в 100 млрд рублей
Телеканал Санкт-Петербург06:46
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Кино
Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню
Газета DAILY 17:47
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru 17:41
Космос
В «потоках лавы» на Марсе заподозрили следы грязевых селей
Планетологи выяснили, что многочисленные следы "извержений" марсианских вулканов на самом деле могут быть следами гигантских грязевых потоков.
ТАСС 18 мая в 14:18
Общество
Ещё 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 68 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию",- сообщили в ночь на четверг "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс 18:27
Экономика
В список пострадавших отраслей включены новые коды ОКВЭД
Новые получатели государственных субсидий Фискальный орган рассказал, что был уточнен список Правительства РФ, в который включаются отрасли бизнеса, пострадавшие от коронавируса.
Долг.рф 05:02
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Политика
Спецслужбы Ирака объявили о задержании возможного главаря ИГ
Иракские спецслужбы объявили о задержании одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абдель Насера Кардаша (Абу Ибрахима Аль-Хашими Аль-Курейши), сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария».
Коммерсантъ 18:35
Энергетика
Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»
Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
News.ru вчера в 05:23
Общество
Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони
Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони.
RT на русском 08:32
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс 18 мая в 19:02
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Футбол
Нападающий «Краснодара» переболел коронавирусом
20-летний российский форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов в интервью для Sport24 подтвердил, что переболел коронавирусом.
REGNUM 17:16
Общество
Фельдшера в Ивановской области обвинили в распространении фейков
Фельдшер скорой помощи из города Кинешма (Ивановская область) стал фигурантом дела о распространении фейковой информации.
Инфо24 15:02
Здоровье
В Минздраве решили приостановить плановую вакцинацию
Ведомство определится с календарем прививок после создания вакцины от коронавируса В Минздраве приняли решение о временной приостановке проведения плановой вакцинации граждан, сообщает РБК.
Inc-news.ru вчера в 06:42
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Политика
США заблокировали проект России с осуждением вторжения в Венесуэлу
RT на русском 17:39
Общество
Варвара Караулова выйдет замуж за защищавшего ее адвоката
Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористам "Исламского государства" (запрещена в РФ), выходит замуж за адвоката Олега Елисеева.
Москва 24 14:51
Политика
Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов.
РИА Новости 14:33
Хоккей
СМИ узнали о планах Швейцарии провести ЧМ-2023 по хоккею вместо России
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что «факты на сегодняшний день таковы, что Россия примет чемпионат мира 2023 года на своей новой арене» и по мнению спортивного чиновника, о проблемах, связанных со строительством новой арены, пока рано что-то говорить, надо дождаться сентября и понять, как изменилась ситуация с коронавирусом.
Известия 17:19
Космос
Солнечный зонд NASA Parker начинает марафон по наблюдению за Солнцем
Солнечный зонд NASA Parker был запущен в августе 2018 года для семилетней миссии по изучению Солнца.
V-kosmose.com 18 мая в 10:33
Хоккей
Агенты считают контракт Лучича худшим в НХЛ, Маккиннона – лучшим
В опросе приняли участие 25 агентов. Худшим был признан контракт Милана Лучича.
Sports.ru 13:54
Футбол
Гончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКА
Газета.Ru 06:52
Политика
Болгария предъявила территориальные претензии Украине
Киев, 20 мая 2020, 17:32 — REGNUM Правительство Болгарии сегодня, 20 мая, приняло декларацию относительно некорректности административно-территориальной реформы на Украине и защиты «прав и целостности» болгарской общины в стране.
REGNUM 10:32
Общество
США потребовали от Китая оплатить ущерб от коронавируса всему миру
Глава Государственного департамента оценил общий ущерб, нанесенный всему миру, в девять триллионов долларов, и потребовал от Китая оплатить его.
Lenta.ru 14:52
Общество
В «Красном и белом» ответили на угрозу Куйвашева отозвать лицензию
Сегодня Евгений Куйвашев заявил, что если торговая сеть не устранит недостатки, то ей грозит лишение лицензии.
ТагилСити.ру 13:16
Энергетика
Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru вчера в 02:27
Здоровье
Группа врачей прибыла в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом
Группа в составе шести врачей Минздрава России прибыла в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте регионального Минздрава.
ТАСС 13:01
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 16:22