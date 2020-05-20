Из-за пандемии коронавируса Смольный скорректировал бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. В среду, 20 мая, законодательное собрание Петербурга обсудило корректировку бюджета. В первом чтении были приняты поправки к бюджету города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Космос В «потоках лавы» на Марсе заподозрили следы грязевых селей Планетологи выяснили, что многочисленные следы "извержений" марсианских вулканов на самом деле могут быть следами гигантских грязевых потоков.

Общество Ещё 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве "В Москве скончались 68 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию",- сообщили в ночь на четверг "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 4,9K

Политика Спецслужбы Ирака объявили о задержании возможного главаря ИГ Иракские спецслужбы объявили о задержании одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абдель Насера Кардаша (Абу Ибрахима Аль-Хашими Аль-Курейши), сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария».

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Футбол Нападающий «Краснодара» переболел коронавирусом 20-летний российский форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов в интервью для Sport24 подтвердил, что переболел коронавирусом.

Здоровье В Минздраве решили приостановить плановую вакцинацию Ведомство определится с календарем прививок после создания вакцины от коронавируса В Минздраве приняли решение о временной приостановке проведения плановой вакцинации граждан, сообщает РБК. 767

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Хоккей СМИ узнали о планах Швейцарии провести ЧМ-2023 по хоккею вместо России Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что «факты на сегодняшний день таковы, что Россия примет чемпионат мира 2023 года на своей новой арене» и по мнению спортивного чиновника, о проблемах, связанных со строительством новой арены, пока рано что-то говорить, надо дождаться сентября и понять, как изменилась ситуация с коронавирусом.

Космос Солнечный зонд NASA Parker начинает марафон по наблюдению за Солнцем Солнечный зонд NASA Parker был запущен в августе 2018 года для семилетней миссии по изучению Солнца.

Политика Болгария предъявила территориальные претензии Украине Киев, 20 мая 2020, 17:32 — REGNUM Правительство Болгарии сегодня, 20 мая, приняло декларацию относительно некорректности административно-территориальной реформы на Украине и защиты «прав и целостности» болгарской общины в стране. 1

Энергетика Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади. 1,7K