Общество

РИА НовостиРИА НовостиПетербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса

"Проекты есть в нескольких направлениях", — рассказал РИА Новости представитель НИИ. Он пояснил, что китайские ученые расшифровали геном нового коронавируса и опубликовали его в международной базе данных 12 января.
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с чего всё началось

Петербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России в инициативном порядке работает над созданием вакцины от нового коронавируса. "Проекты есть в нескольких направлениях", — рассказал РИА Новости представитель НИИ.
РИА Новостивчера в 23:30

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Лекарство на подходе: В Петербурге готовы создать вакцину от коронавируса

КП - Санкт-Петербург01:38

В Петербурге рассказали, когда начнут применять вакцину от коронавируса

Мойка78вчера в 23:44

Петербургский НИИ занялся разработкой вакцины от коронавируса

78.ruвчера в 23:15

Петербургские ученые рассказали, кого защитит создаваемая ими вакцина от коронавируса

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Петербургские ученые приступили к разработке вакцины от коронавируса

Петербургский дневниквчера в 23:45

В Петербурге НИИ начал работу по созданию вакцины от коронавируса

АБНвчера в 19:48

Ученые рассказали, кого защитит создаваемая вакцина от коронавируса

РИА Новостивчера в 23:36
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Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Газета.Ru вчера в 13:45
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Общество

В Якутске предложили ввести налог на собак

Власти Якутска планируют обсудить введение налога или сбора с владельце собак, чтобы компенсировать затраты на борьбу с бродячими псами.
РИА Новости 01:48
Экономика

Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20%

Банки за январь выдали россиянам на 20% меньше кредитных карт, чем в 2019 г. Их выдача снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 г.
Ведомости вчера в 23:15
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
РИА Новости вчера в 10:34
Политика

Путин заявил о нежелании России воевать с другими странами

Россия не собирается воевать ни с одной из стран и создает условия, чтобы никому «не пришло в голову» воевать с ней.
РБК 01:50
Происшествия

На Филиппинах вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек

В столице Филиппин Маниле вооруженный человек взял в заложники около 30 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:38
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
РИА Новости вчера в 20:40
Общество

Глава минфина Ульяновской области меняет место работы

О кадровом назначении стало известно сегодня, 2 марта, во время рабочей поездки губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в Радищевский район, где обсуждались вопросы повышения качества медицинской помощи в регионе.
REGNUM 01:39
Экономика

Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось

На сегодняшний день в России бесплатный доступ к социально значимым сайтам, который планировалось ввести с 1 марта 2020 года, действовать пока не начал.
REGNUM 01:46
Общество

В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом

1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru вчера в 13:20
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Аделина Сотникова официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры.
RT на русском 00:30
Технологии

Первый в 2020 году запуск с Восточного запланирован на конец апреля

Валентина Матвиенко предложила дать особый статус космодрому Восточный.
ФедералПресс 01:18
Армия и оружие

Турция нанесла удар по военному аэродрому сирийских войск в Алеппо

РБК вчера в 16:39
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии

Ореанда-Новости 29 февраля в 05:27
Экономика

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens, продав ей 35%

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
ТАСС 00:38
Политика

В Израиле стартовали третьи за год парламентские выборы

В Израиле в 7 утра по местному времени (8:00 мск) открылись избирательные участки на третьих за 11 месяцев парламентских выборах.
Известия 00:49
Экономика

Райффайзенбанк запустил программу лояльности с безлимитным кэшбэком

У Райффайзенбанка стартует программа лояльности с прямым безлимитным кэшбэком.
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Шоу-бизнес

Диета Бабкиной и Гришаевой была одобрена в НИИ Питания РАН

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян сказала, что это режим питания очень правильный и очень полезный для организма.
RuNews24.ru 01:41
Культура

Умерла народная артистка России Мария Антонова

Газета.Ru вчера в 13:54
Наука

Флуоресценцию признали общим свойством амфибий

МедиаПоток 28 февраля в 10:14
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
Общество

Коронавирус учтут при подготовке бюджета России

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству тщательно анализировать риски, в том числе влияние на экономику коронавируса, при составлении бюджета страны на следующие три года, передает РИА Новости.
Lenta.ru 01:33
Политика

Пристайко: Украина продолжит участвовать в операции НАТО в Афганистане

«Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать вносить свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане через участие в операции НАТО "Решительная поддержка", пока будет необходимость в помощи афганскому народу»,— написал господин Пристайко в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Общество

Путин подписал закон о выплате маткапитала за первенца

Коммерсантъ вчера в 10:11
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
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Происшествия

В Башкирии горит ферма на площади 1800 кв. метров

Выяснилось, что горит кровля здания коровника. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по РБ, площадь пожара составляет 1800 кв. метров.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 23:03
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru вчера в 09:04
Спорт

В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники взяли бронзу

В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники заняли третье место. Трансляцию вели спортивные телеканалы.
МонаВиста вчера в 10:32
Происшествия

16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Интерфакс вчера в 22:58
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