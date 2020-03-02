Общество
РИА НовостиПетербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса
"Проекты есть в нескольких направлениях", — рассказал РИА Новости представитель НИИ. Он пояснил, что китайские ученые расшифровали геном нового коронавируса и опубликовали его в международной базе данных 12 января.
Читать в источнике
Оценить158
с чего всё началось
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России в инициативном порядке работает над созданием вакцины от нового коронавируса. "Проекты есть в нескольких направлениях", — рассказал РИА Новости представитель НИИ.РИА Новостивчера в 23:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Петербургские ученые приступили к разработке вакцины от коронавируса
Петербургский дневниквчера в 23:45
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Общество
В Якутске предложили ввести налог на собак
Власти Якутска планируют обсудить введение налога или сбора с владельце собак, чтобы компенсировать затраты на борьбу с бродячими псами.
Экономика
Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20%
Банки за январь выдали россиянам на 20% меньше кредитных карт, чем в 2019 г. Их выдача снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 г.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
Политика
Путин заявил о нежелании России воевать с другими странами
Россия не собирается воевать ни с одной из стран и создает условия, чтобы никому «не пришло в голову» воевать с ней.
Происшествия
На Филиппинах вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек
В столице Филиппин Маниле вооруженный человек взял в заложники около 30 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на полицию.
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
Общество
Глава минфина Ульяновской области меняет место работы
О кадровом назначении стало известно сегодня, 2 марта, во время рабочей поездки губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в Радищевский район, где обсуждались вопросы повышения качества медицинской помощи в регионе.
Экономика
Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось
На сегодняшний день в России бесплатный доступ к социально значимым сайтам, который планировалось ввести с 1 марта 2020 года, действовать пока не начал.
Общество
В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом
1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры
Российская фигуристка Аделина Сотникова официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры.
Технологии
Первый в 2020 году запуск с Восточного запланирован на конец апреля
Валентина Матвиенко предложила дать особый статус космодрому Восточный.
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии
Экономика
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens, продав ей 35%
"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
Политика
В Израиле стартовали третьи за год парламентские выборы
В Израиле в 7 утра по местному времени (8:00 мск) открылись избирательные участки на третьих за 11 месяцев парламентских выборах.
Экономика
Райффайзенбанк запустил программу лояльности с безлимитным кэшбэком
У Райффайзенбанка стартует программа лояльности с прямым безлимитным кэшбэком.
Шоу-бизнес
Диета Бабкиной и Гришаевой была одобрена в НИИ Питания РАН
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян сказала, что это режим питания очень правильный и очень полезный для организма.
Культура
Умерла народная артистка России Мария Антонова
Наука
Флуоресценцию признали общим свойством амфибий
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Общество
Коронавирус учтут при подготовке бюджета России
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству тщательно анализировать риски, в том числе влияние на экономику коронавируса, при составлении бюджета страны на следующие три года, передает РИА Новости.
Политика
Пристайко: Украина продолжит участвовать в операции НАТО в Афганистане
«Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать вносить свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане через участие в операции НАТО "Решительная поддержка", пока будет необходимость в помощи афганскому народу»,— написал господин Пристайко в Twitter.
Общество
Путин подписал закон о выплате маткапитала за первенца
Хоккей
Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Происшествия
В Башкирии горит ферма на площади 1800 кв. метров
Выяснилось, что горит кровля здания коровника. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по РБ, площадь пожара составляет 1800 кв. метров.
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Спорт
В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники взяли бронзу
В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники заняли третье место. Трансляцию вели спортивные телеканалы.
Происшествия