Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России в инициативном порядке работает над созданием вакцины от нового коронавируса. "Проекты есть в нескольких направлениях", — рассказал РИА Новости представитель НИИ.

с чего всё началось

"Проекты есть в нескольких направлениях", — рассказал РИА Новости представитель НИИ. Он пояснил, что китайские ученые расшифровали геном нового коронавируса и опубликовали его в международной базе данных 12 января.

Петербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса

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