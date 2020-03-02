Общество
РИА НовостиПетербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России в инициативном порядке работает над созданием вакцины от нового коронавируса. "Проекты есть в нескольких направлениях", — рассказал РИА Новости представитель НИИ.
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Петербургский НИИ работает над созданием прототипа вакцины от коронавируса
Телеканал Санкт-Петербург00:05
Петербургские ученые приступили к разработке вакцины от коронавируса
Петербургский дневниквчера в 23:45
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