О том, что власти решили отменить в 2020 году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил 5 марта председатель организационного комитета форума, первый вице-премьер Андрей Белоусов.

с чего всё началось

Отели и рестораны Петербурга могут лишиться 10–20% годовой выручки после отмены ПМЭФ из-за вспышки коронавируса. ПМЭФ должен был пройти в Петербурге с 3 по 6 июня 2020 года. Бизнес уже оценил свои потери из-за отмены форума.

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