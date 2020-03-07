Общество

Мойка78Мойка78Петербургский бизнес оценил потери из-за отмены ПМЭФ-2020

Отели и рестораны Петербурга могут лишиться 10–20% годовой выручки после отмены ПМЭФ из-за вспышки коронавируса. ПМЭФ должен был пройти в Петербурге с 3 по 6 июня 2020 года. Бизнес уже оценил свои потери из-за отмены форума.
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с чего всё началось

Бизнес оценил потери из-за отмены форума в Петербурге

О том, что власти решили отменить в 2020 году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил 5 марта председатель организационного комитета форума, первый вице-премьер Андрей Белоусов.
РБК02:00

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Из-за отмены петербургского экономического форума отели и рестораны города могут лишиться пятой части годовой выручки

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