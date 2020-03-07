Общество
Мойка78Петербургский бизнес оценил потери из-за отмены ПМЭФ-2020
Отели и рестораны Петербурга могут лишиться 10–20% годовой выручки после отмены ПМЭФ из-за вспышки коронавируса. ПМЭФ должен был пройти в Петербурге с 3 по 6 июня 2020 года. Бизнес уже оценил свои потери из-за отмены форума.
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с чего всё началось
О том, что власти решили отменить в 2020 году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил 5 марта председатель организационного комитета форума, первый вице-премьер Андрей Белоусов.РБК02:00
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На украинском заводе по производству авиационных двигателей "Мотор Сич" в Запорожье часть кирпичной конструкции обрушилась на территорию прилегающего домохозяйства.
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В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
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Киркоров и "постапокалиптический олень": шоу "Маска" открыло секреты Кадры из прямой трансляции шоу "Маска" / НТВ Владимир Пресняков признается, что в последнее время неохотно смотрит музыкальные конкурсы.
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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
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Стал известен состав россиянок на масс-старт Кубка мира в Чехии
Россиянки Светлана Миронова, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт выступят в женском масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), сообщает официальный сайт IBU.
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Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
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В ВОЗ назвали отличия коронавируса от гриппа
Вызванная коронавирусом болезнь имеет схожие с сезонным гриппом черты, но у них есть и важные отличия, заявили в ВОЗ.
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Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Молдавии.
Общество
Предложено не возбуждать дела по сбыту наркотиков без факта передачи
Поправки, считают в правительстве, должны оградить граждан от вовлечения в расследование уголовных дел, возбужденных на основании недостаточных фактов незаконного сбыта наркотических и психотропных веществ.
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Армия и оружие
МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ
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В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид.
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Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
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Общество
16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России заподозрили в наркоторговле
16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксению заподозрили в наркоторговле.