Общество
РБКВласти Петербурга поддержали решение об отмене ПМЭФ из-за коронавируса
Власти Санкт-Петербурга полностью поддерживают решение российского кабмина об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, сообщается на сайте администрации города.
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с чего всё началось
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить форум в 2020 году в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участницах ПМЭФ.Интерфаксвчера в 12:36
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«Крайне неприятное известие»: в Смольном прокомментировали отмену ПМЭФ
Петербургский дневниквчера в 13:20
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Политика
Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Биатлон
Херрман выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии
Биатлонистка Дениз Херрман из Германии победила в спринте на 7,5 км на седьмом этапе Кубка мира.
Происшествия
Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми
Здоровье
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России. Приблизительный период назвал член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.
Происшествия
Утопившую своих детей на Камчатке женщину признали вменяемой
Следователи Вилючинска на Камчатке завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летней женщины, которая утопила своих детей в сентябре 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК региона.
Происшествия
На карантинном лайнере у берегов Калифорнии оказались четверо россиян
Общество
В Гидрометцентре раскритиковали прогноз о «малиновом» лете
Прогноз центра "Фобос" о "малиновом" лете не основывается на объективных данных, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Хоккей
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по числу шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Транспорт
«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными
Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Происшествия
Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Общество
Елизавета II впервые вручала награды в перчатках из-за коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II впервые вручала награды в перчатках в связи с опасениями заразиться коронавирусом.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3 тысячи человек
В материковом Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 80 409.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
Финансы
Мосбиржа нарастила чистую прибыль по МСФО за 2019 год до 20,2 млрд рублей
Чистая прибыль Московской биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 2,4% и достигла 20,2 млрд рублей, следует из отчетности биржи.
Происшествия
Строительство дачного поселка под Уфой заинтересовало следователей
Накануне стало известно, что следком по Башкирии начал доследственную проверку сделок с землей в результате которых под Уфой появился «клубный поселок» «Булгаковские дачи».
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Политика
Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Политика
Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами
Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать лучший букет к 8 Марта
Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать хорошие цветы к празднику.
Экономика
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
Экономика
В России 38 банков попали в группу риска
В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200
Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Общество
В Екатеринбурге устроят салют в честь годовщины смерти Сталина
Армия и оружие
Су-57 не сможет с большого расстояния сбить F-22 или F-35
Эксперты проанализировали боевые характеристики вооружения Су-57 и пришли к выводу, что он не сможет с расстояния в несколько сотен километров поразить F-22 или F-35.
Происшествия
В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
"По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.