Общество
RT на русскомОрганизаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на председателя оргкомитета Андрея Белоусова.
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В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить.
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Организационный комитет ПМЭФ решил не проводить форум в 2020 году из-за коронавируса
Телеканал Санкт-Петербург12:43
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