В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить.

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на председателя оргкомитета Андрея Белоусова.

Происшествия Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

Общество Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю после серии скандалов Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала открытое обращение к президенту, в котором попросила создать "действенную систему защиты судей, прокуроров и иных должностных лиц от информационного шантажа".

Политика Верховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

Общество Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии Министр финансов РФ Антон Силуанов отнес бухгалтеров и охранников в ряд "отмирающих" в России профессий в связи с развитием новых технологий.

Политика Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.

Политика МИД: Россия последовательно сокращает свой ядерный арсенал Россия, участвующая в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), последовательно сокращает свой ядерный арсенал, соблюдает все положения договора и призывает других участников подтвердить свои обязательства по нему.

Биатлон МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.

Здоровье СМИ назвали нового главного врача Боткинской больницы Главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Денис Гусев перейдет в Боткинскую больницу на позицию руководителя, об этом сообщает издание «Доктор Питер» со ссылкой на внутренние источники.

Биатлон Губерниев опубликовал фрагмент документа по допинговому делу Логинова Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram опубликовал фрагмент документа по допинговому делу действующего чемпиона мира по биатлону в спринтерской гонке Александра Логинова.

Здоровье В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.

Происшествия Калужанин осуждён за одобрение теракта в архангельском УФСБ Уголовное дело в отношении калужанина было возбуждено из-за его комментария к новости про взрыв в приемной архангельского управления ФСБ России 31 октября 2018 года — Любшин в двух своих комментариях высказал одобрение действиям несовершеннолетнего подрывника.