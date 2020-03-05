Общество

RT на русскомRT на русскомОрганизаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на председателя оргкомитета Андрея Белоусова.
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Андрей Белоусов
В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить.
— Андрей БелоусовРИА Новости 12:46

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