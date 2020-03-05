Общество

РИА НовостиРИА НовостиПетербургский экономический форум отменили из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял решение не проводить его в 2020 году, сообщил председатель оргкомитета форума Андрей Белоусов.
Читать в источнике
Комментировать230
с чего всё началось

ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить форум в 2020 году в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участницах ПМЭФ.
Интерфакс12:36

Подробнее о событии

«Кажется, мы все немного в фильме про апокалипсис». Из-за коронавируса отменяется петербургский Давос

Фонтанка.Ру16:17

Власти Петербурга поддержали решение оргкомитета ПМЭФ не проводить форум в 2020 году

ТАСС13:55

Какие мероприятия отменились из-за коронавируса

Коммерсантъ13:07

Петербургский международный экономический форум в 2020 году отменён из-за коронавируса

78.ru12:37

ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса

Интерфакс12:36

«Крайне неприятное известие»: в Смольном прокомментировали отмену ПМЭФ

Петербургский дневник13:20

Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса

РИА Новости12:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 19:57, Ашберн
Происшествия

На вставшем на карантин в США лайнере находятся четверо россиян

РИА Новости 17:47
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Интерфакс 13:02
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК 19:06
Политика

Утверждена новая структура аппарата правительства РФ

В новую структуру аппарата правительства РФ вошло 23 департамента, одно управление, секретариаты председателя правительства и вице-премьеров, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Интерфакс 14:24
Экономика

В России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Газета.Ru 02:33
Происшествия

СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке

В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
РИА Новости вчера в 08:46
Экономика

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
РБК 16:00
Экономика

Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России

Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
REGNUM вчера в 23:41
Хоккей

СКА разгромил «Витязь» в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина

Форпост Северо-Запад 13:59
Биатлон

Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
РИА Новости 04:39
Футбол

В Италии попросили УЕФА рассмотреть вариант с переносом Евро-2020

Президент ассоциации футболистов Италии Дамиано Томмази попросил руководство УЕФА рассмотреть возможность переноса чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за эпидемии коронавируса.
Metaratings 16:02
Политика

Путин проинформирует Асада о переговорах с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин проинформирует сирийского коллегу Башара Асада об итогах переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
ТАСС 13:20
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru 19:05
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
РБК 09:42
Политика

В ООН оценили договорённость Путина и Эрдогана по Идлибу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что договорённость России и Турции на высшем уровне о прекращении огня в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии приведёт долгосрочному прекращению огня.
RT на русском 17:48
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 вчера в 05:03
Кино

Снявшийся в «Вечных» актёр: в фильме будет мало компьютерной графики

Актёр сообщил, что создатели картины в основном делали упор на технические спецэффекты и мало полагались на компьютерную графику.
REGNUM 03:27
Общество

Сирота, получивший квартиру в Южно-Сахалинске, живет на улице

Александр М. сирота, который с декабря прошлого года живет на улице.
Сахалин.Инфо 18:58
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости 03:37
Спорт

Немецкому журналисту Зеппельту отказали в выдаче российской визы

Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт заявил, что ему не дали российскую визу.
Чемпионат 10:21
Здоровье

Эксперты составили рейтинг самых сытых и голодных регионов России

После скрупулезных расчетов эксперты составили собственную и здоровую потребительскую корзину для населения и определили ее стоимость в каждом регионе.
Карелинформ 02:21
Здоровье

При лучшем сценарии коронавирус убьет 15 млн человек

Одно исследование показало, что даже при самом лучшем сценарии его жертвами станут 15 млн человек, а глобальный ВВП «усохнет» на $2,4 триллиона.
MedikForum.ru 06:17
Политика

Госдума приняла закон о получении украинцами гражданства без экзамена

Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене экзамена для украинцев и белорусов для получения статуса носителей русского языка.
РБК 06:49
Хоккей

Ковальчук не забивает в НХЛ 11 матчей подряд

«Вашингтон» проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:5). Форвард «Кэпиталз» Илья Ковальчук не смог отметиться в этой встрече результативными действиями.
Sport24.ru 02:33
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия вчера в 11:27
Политика

Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.
RT на русском 18:16
Общество

В России изменят систему оплаты больничных и декретных отпусков

В России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия».
ProUfu.ru вчера в 22:15
Политика

Опрос показал, что 68% россиян не хотят видеть президентом женщину

Большая часть граждан РФ (69%) были бы рады видеть женщин на таких постах, как глава Минздрава, министр социального обеспечения и глава министерства образования, не хотели бы таких назначений для женщин 20% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс 16:11
Общество

Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке

Девушки, которые собираются служить в российской внешней разведке, должны развивать свой кругозор, чтобы с ними было интересно общаться разным людям, в том числе необходимым в работе, считает ветеран СВР России, полковник в отставке Тамара Нетыкса, чье имя было официально рассекречено в январе нынешнего года.
РИА Новости 19:31
Кино

Режиссер нового фильма о Бэтмене выложил фотографии бэтмобиля

Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз опубликовал в своем твиттере фотографии бэтмобиля.
Афиша Daily вчера в 18:33
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное