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Финансы Официальный курс евро вырос до 82 рублей Официальные курсы доллара и евро к рублю, установленные Центробанком на четверг, 9 апреля, увеличились, сообщается на сайте Центрального Банка России.

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Общество Комендантский час в Аркадии озвучили сиреной из «Судной ночи» Сигнал из "Судной ночи" был использован для того, чтобы напомнить о начале комендантского часа; впоследствии полицейские сообщили, что не знали о связи сирены с фильмом и пообещали больше её не включать.InterMedia напоминает: хоррор "Судная ночь" вышел на экраны в 2013 году.