Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПетербургский парламент утвердил штрафы за нарушение самоизоляции

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За нарушение с использованием транспортного средства или повторное нарушение режима самоизоляции штраф составит уже 5 тыс. руб.
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