Происшествия
Московский КомсомолецПетербургский профессор рассказал, как убил и расчленил студентку
Мужчина впал в состояние аффекта и совершил убийство. Когда же Соколов понял, что произошло, то расчленил тело, а потом попытался от него избавиться. Как ранее сообщалось, профессора задержали на набережной Мойки в Адмиралтейском районе, где он пытался утопить пакет с конечностями девушки.
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с чего всё началось
Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, по данным РЕН ТВ, признался в жестоком убийстве девушки. Расчлененное тело сегодня нашли у него в квартире. Обыск был проведен после того, как Соколова выловили из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились руки женщины.РЕН ТВ06:01
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