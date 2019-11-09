Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПетербургский профессор рассказал, как убил и расчленил студентку

Мужчина впал в состояние аффекта и совершил убийство. Когда же Соколов понял, что произошло, то расчленил тело, а потом попытался от него избавиться. Как ранее сообщалось, профессора задержали на набережной Мойки в Адмиралтейском районе, где он пытался утопить пакет с конечностями девушки.
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с чего всё началось

Преподаватель СПбГУ признался в жестоком убийстве девушки

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, по данным РЕН ТВ, признался в жестоком убийстве девушки. Расчлененное тело сегодня нашли у него в квартире. Обыск был проведен после того, как Соколова выловили из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились руки женщины.
РЕН ТВ06:01

Подробнее о событии

Цветы в память о студентке несут к дому преподавателя-убийцы

Телеканал 360°15:08

В Петербурге задержали историка и военного реконструктора, подозреваемого в убийстве

ТАСС08:05

Преподавателя СПбГУ задержали по подозрению в убийстве студентки

78.ru07:19

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Невские Новости13:00

Подозреваемый в убийстве своей экс-студентки доцент СПбГУ Соколов задержан

Интерфакс07:48

«Он стал жертвой травли»: коллега рассказал о профессоре СПбГУ, задержанном по подозрению в убийстве 24-летней девушки

КП - Санкт-Петербург11:04

Видео из больницы с подозреваемым в убийстве преподавателем СПбГУ

РЕН ТВ06:10
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Питерский профессор отрубил студентке руки. Видео

Вести.UZ09:16
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Происшествия

Убивший аспирантку доцент лишен членства в совете института в Лионе

Доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова лишили членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.
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Происшествия

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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества.
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