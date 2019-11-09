Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, по данным РЕН ТВ, признался в жестоком убийстве девушки. Расчлененное тело сегодня нашли у него в квартире. Обыск был проведен после того, как Соколова выловили из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились руки женщины.

с чего всё началось

Мужчина впал в состояние аффекта и совершил убийство. Когда же Соколов понял, что произошло, то расчленил тело, а потом попытался от него избавиться. Как ранее сообщалось, профессора задержали на набережной Мойки в Адмиралтейском районе, где он пытался утопить пакет с конечностями девушки.

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