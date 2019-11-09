с чего всё началось

Мужчина впал в состояние аффекта и совершил убийство. Когда же Соколов понял, что произошло, то расчленил тело, а потом попытался от него избавиться. Как ранее сообщалось, профессора задержали на набережной Мойки в Адмиралтейском районе, где он пытался утопить пакет с конечностями девушки.

Петербургский профессор рассказал, как убил и расчленил студентку

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