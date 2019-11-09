Происшествия
Московский КомсомолецПетербургский профессор рассказал, как убил и расчленил студентку
Мужчина впал в состояние аффекта и совершил убийство. Когда же Соколов понял, что произошло, то расчленил тело, а потом попытался от него избавиться. Как ранее сообщалось, профессора задержали на набережной Мойки в Адмиралтейском районе, где он пытался утопить пакет с конечностями девушки.
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Кандидата исторических наук Олега Соколова задержали по подозрению в убийстве девушки, сообщают петербургское управление Следственного комитета и ТАСС.Медиазона07:44
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Родные Децла прокомментировали документальный фильм о рэпере
Uznayvse.ru вчера в 05:47
Происшествия
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Следователи в Магадане завели уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины и захвате в заложники девушки.
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Китайские СМИ оценили шансы на захват Калининграда НАТО
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике силы альянса смогут захватить Калининградскую область приблизительно за двое суток, утверждается в статье, опубликованной китайским порталом Eastday.com.
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Добавим, что в телеграм-канале «НеМалахов» появилась информация, что Снигирь просто стыдится отношений с Цыгановым.
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Шоу-бизнес
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Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru вчера в 03:22
Авто
Власти хотят увеличить транспортный налог
Новые правила расчета транспортного налога Суть новых правил расчета транспортного налога следующая.
Упрощёнка 19:23
Фигурное катание
Два четверных. Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае в женском одиночном катании, сообщает "Газета.ru".
Радио Sputnik 06:12
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
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Музыка
Группа «Ленинград» вновь проведет прощальный концерт в Петербурге
В Петербурге 31 декабря вновь пройдет прощальный концерт группировки «Ленинград».
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МИД Украины отреагировал на задержание националиста Мазура в Польше
Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил на своей странице в Facebook, что на место задержания Мазура выехал генконсул Украины в Люблине.
РБК 22:19
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"Вашингтон Кэпиталз" на своей площадке обыграл "Вегас Голден Найтс" 5:2. Первую шайбу в этом матче забросил Евгений Кузнецов, которому ассистировал Дмитрий Орлов.
Вести.Ru 22:14
Музыка
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 03:32
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru 06 ноября в 16:03
Политика
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Накануне суд в Гааге рассмотрел и отклонил возражения России по иску Украины, заявившей о нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также постановил, что разбирательство подпадает под его юрисдикцию.
РИА Новости 07:24
Технологии
Самый мощный в России суперкомпьютер создал Сбербанк
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Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
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Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 13:44
Политика
Трамп может посетить Парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
Коммерсантъ вчера в 10:34
Наука
Связь между верой в дьявола и развитием эпидемий была доказана учеными
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Новости Рязани вчера в 13:20
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В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Происшествия
Пропавшего во Владивостоке дайвера нашли
Владивосток-Новости 21:22
Политика
Помпео назвал Украину проектом США
Globallookpress Госсекретарь США Майк Помпео назвал Украину американским проектом. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Берлине.
РЕН ТВ вчера в 19:40
Музыка
Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine
Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
РИА Новости вчера в 17:50