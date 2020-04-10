Общество
КоммерсантъПетербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
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Призыв петербургского ресторатора нарушить запрет на работу вызвал бурные дискуссии в соцсетях
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Скандальный ресторатор заявил о планах нарушить запрет и открыть рестораны в Петербурге
Невские Новостивчера в 05:38
Петербургский ресторатор заявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
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В ангарской колонии заключенные устроили бунт
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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
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Страны "большой двадцатки" (G20) договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров энергетики в пятницу.
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Жителей Курганской области обяжут отправлять СМС при выходе из дома
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Продюссер Иосиф Пригожин раскритиковал поведение россиян при самоизоляции и заявил, что испытал шок от увиденного количества людей на улице.
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Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
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