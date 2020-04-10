Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.

Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

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