Общество

КоммерсантъКоммерсантъПетербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Читать в источнике
Комментировать1,3K

Подробнее о событии

Призыв петербургского ресторатора нарушить запрет на работу вызвал бурные дискуссии в соцсетях

Фонтанка.Рувчера в 10:53

«Я что два миллиона рублей не отдам, что два с половиной»: петербургский ресторатор, прогоревший из-за коронавируса, объявил ультиматум властям

КП - Санкт-Петербургвчера в 10:35

Ресторатор Затуливетров намерен открыть свои рестораны 15 апреля

АБНвчера в 02:41

«Он смелый человек»: в союзе рестораторов оценили высказывания Затуливетрова

Мойка78вчера в 05:47

Герой или провокатор: как общество отреагировало на ультиматум Затуливетрова

DP.RUвчера в 04:39

Скандальный ресторатор заявил о планах нарушить запрет и открыть рестораны в Петербурге

Невские Новостивчера в 05:38

Петербургский ресторатор заявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Peterburg2.ru09 апреля в 18:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Происшествия

Три новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области

Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Новосибирской области за прошедшие сутки.
Известия вчера в 00:49
20
Политика

США приготовили санкции для стран, отказавшихся забирать своих граждан

Вашингтон, 11 апреля 2020, 05:31 — REGNUM Президент Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым американские власти смогут вводить визовые санкции против стран, которые «не принимают или неоправданно затягивают» прием своих граждан.
REGNUM вчера в 22:31
206
Кино

300 фанатов на карантине пересняли «Назад в будущее 2»

Рамблер вчера в 06:58
1
Происшествия

В Тюменской области умерла первая пациентка с коронавирусом

В Тюменской области зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Умерла 66-летняя женщина, прилетевшая из Москвы.
Коммерсантъ 00:31
12
Армия и оружие

В результате нападения украинских военных в ДНР погиб один человек

В результате нападения украинских военных в районе поселка Широкая Балка погибла девушка, еще один человек получил ранения.
Российская газета вчера в 02:16
19
Экономика

Bloomberg: Россия выделит 1 трлн рублей на поддержку экономики

Уточняется, что власть выделит около 1 трлн рублей для новых мер.
Газета.Ru вчера в 18:43
306
Шоу-бизнес

Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью

Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия 09 апреля в 12:32
8
Общество

Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
76
Общество

В США зафиксировали самый высокий уровень смертности от COVID-19 за сутки

За последние сутки в США был зафиксирован наивысший показатель смертности от коронавируса с начала пандемии — более 2 тыс. человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса.
РБК вчера в 22:49
2
Происшествия

В Брянске число заболевших коронавирусом выросло до 123 человек

В Брянске число заболевших коронавирусом увеличилось до 123 человека. Трое из них накануне выписали из больницы.
Городской телеканал (Брянск) 01:30
Общество

Владимир Путин уволил замглавы МВД России Александра Романова

«Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел – начальника Следственного департамента МВД России», – говорится в указе.
Петербургский дневник 09 апреля в 15:40
750
Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

РИА Новости вчера в 21:59
1,7K
Политика

Корейба заявил о нежизнеспособности Украины

Польский политолог Якуб Корейба прокомментировал стратегическое положение Белоруссии и Украины и оценил жизнеспособность этих государств.
Политическая Экспертиза вчера в 12:51
3
Политика

Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:40
837
Экономика

G20 договорились создать группу по мерам реагирования на энергорынке

Страны "большой двадцатки" (G20) договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров энергетики в пятницу.
РИА Новости вчера в 19:48
Наука

Инсайт связали с системой вознаграждения

Ученые обнаружили, что электрическая активность коры мозга во время инсайта на некоторых частотах выше, чем при аналитическом решении той же задачи.
N+1 вчера в 11:13
Технологии

В ОС Windows 10 нашли секретный раздел с описанием новых функций

Один пользователь ОС Windows 10 нашел раздел с описанием новых опций, спрятанный от пользователей.
ToDay News Ufa вчера в 15:02
19
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
3,8K
Общество

Жителей Курганской области обяжут отправлять СМС при выходе из дома

Жителей Курганской области обяжут отправлять СМС при выходе из дома, сообщил в пятницу губернатор Вадим Шумков.
РИА Новости вчера в 16:47
27
Общество

«Это шок»: Пригожин раскритиковал поведение россиян при самоизоляции

Продюссер Иосиф Пригожин раскритиковал поведение россиян при самоизоляции и заявил, что испытал шок от увиденного количества людей на улице.
РИА Новости 00:12
14
Футбол

Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса

Ежегодный летний товарищеский футбольный турнир Международный кубок чемпионов в этом году не состоится.
Газета.Ru 00:55
Общество

Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
774
Происшествия

Более 60 пациентов за сутки выписали из больницы в Коммунарке

За минувшие сутки из больницы в Коммунарке был выписан 61 человек, сообщает главный врач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 02:28
253
Общество

В Красноярске ограничат въезд и выезд из-за коронавируса

В нескольких населённых пунктах Красноярского края вводятся временные ограничения на въезд и выезд.
7 канал Красноярск вчера в 10:57
108
Наука

Ученые доказали эффективность онлайн-обучения

Эксперимент, проведенный специалистами НИУ ВШЭ совместно с коллегами из Калифорнийского университета Беркли, доказал, что онлайн-обучение не менее эффективно, чем традиционные занятия.
Medical Note вчера в 05:40
8
Общество

Еще одну масштабную дезинфекцию проведут в Москве 12 апреля

В воскресенье, 12 апреля, в Москве проведут третью по счету масштабную дезинфекцию в целях борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 01:46
2
Музыка

Рукопись песни The Beatles продали на аукционе за 910 тысяч долларов

Аргументы и Факты вчера в 23:55
Общество

Россиянам предложили новый способ защиты от коронавируса

У россиян набирает популярность новый способ защиты от коронавируса — пластиковые экраны для лица.
РИА Новости вчера в 20:04
69
Здоровье

Эксперт раскрыл число выздоравливающих после коронавируса россиян

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев заявил, что лечение большей части пациентов с COVID-19 занимает около двух недель.
Профиль 01:09
1
Шоу-бизнес

Киностудию Максима Фадеева и Глюкозы признали банкротом

Студия принадлежала продюсеру Максиму Фадееву и Наталье Чистяковой-Ионовой, известной как певица Глюкоза.
News.ru вчера в 05:19
15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное