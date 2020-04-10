Общество

КоммерсантъКоммерсантъПетербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
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Петербургский ресторатор заявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Peterburg2.ruвчера в 18:35
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В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя

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Новым руководителем Росздравнадзора стала Алла Самойлова

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Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу обратился по телевидению к жителям Кубани, в котором сообщил, что режим карантина на территории региона продлен еще на шесть дней - до 18 апреля включительно.
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Общество

В Петербурге запретили посещение кладбищ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на посещение кладбищ с 11 по 30 апреля.
RT на русском 09:09
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Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч

Число людей, умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире, в пятницу превысило 100 тысяч.
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Дебора Энн Уолл из «Сорвиголовы» и «Карателя» два года не может найти работу

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Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
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Газета.Ru 14:02
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Украина продолжит блокировать российские соцсети — депутат Рады

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Собянин рассказал о предполагаемом пике заболеваемости коронавирусом

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Оштрафованный после прогулки с псом москвич обжаловал решение суда

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Скорость распространения коронавиурса в странах Европы постепенно замедляется.
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Борис Корчевников заразился коронавирусом

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Российским городам предсказали дезурбанизацию

В течение ближайших нескольких лет в сельскую местность из городов могут вернуться 2–3 млн человек.
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Число заболевших коронавирусом на Украине выросло до 1688

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Цена за доллар может снизиться до 65 – 70 руб. или же вырасти до 86 рублей. На таком мнении сошлись опрошенные "Утро.ру" эксперты.
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