Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.

Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Энергетика Россия и ОПЕК согласовали новую сделку о сокращении добычи нефти Министр энергетики России Александр Новак заявил, что 23 страны, входящие и не входящие в ОПЕК, согласовали сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. 9

Здоровье Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса В предыдущей в списке возможных к назначению у взрослых пациентов с COVID-19 препаратов значилось 6 лекарственных средств: комбинированный препарат лопинавир+ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, тоцилизумаб, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа. 471

Общество Девятиклассники смогут не сдавать предметы по выбору на ОГЭ Девятиклассники России не будут сдавать дополнительные предметы на ОГЭ в текущем году – информирует «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на заявление руководителя Рособрнадзора Анзора Мусаева. 414

Общество Новым руководителем Росздравнадзора стала Алла Самойлова Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 апреля назначил директора департамента проектной деятельности Минздрава Аллу Самойлову на пост главы Росздравнадзора. 142

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу обратился по телевидению к жителям Кубани, в котором сообщил, что режим карантина на территории региона продлен еще на шесть дней - до 18 апреля включительно. 518

Экономика Набиуллина прогнозирует падение ВВП России в 2020 году ВВП России в 2020 году будет в отрицательной зоне, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции. 18

Общество В Петербурге запретили посещение кладбищ Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на посещение кладбищ с 11 по 30 апреля. 158

Экономика Правительство купило Сбербанк у ЦБ О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале. 2,6K

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Общество Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. 124

Политика Украина продолжит блокировать российские соцсети — депутат Рады Киев, 10 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Запрет на российские социальные сети и ряд других интернет-ресурсов будет продолжен, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета цифровой трансформации Александр Федиенко 10 апреля в комментарии ресурсу «Обозреватель». 2

Общество Собянин рассказал о предполагаемом пике заболеваемости коронавирусом Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, пока мы находимся в его начале и не приблизились к середине. 2,3K

Происшествия Оштрафованный после прогулки с псом москвич обжаловал решение суда Иисус Воробьев, задержание которого при прогулке с собакой на Патриарших прудах в Москве стало резонансным, обжаловал постановление о штрафе в тысячу рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Олег Елисеев.

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Экономика Российским городам предсказали дезурбанизацию В течение ближайших нескольких лет в сельскую местность из городов могут вернуться 2–3 млн человек.

Шоу-бизнес Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного. 327

Общество В Москве минимум на неделю закроют почти все предприятия Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 апреля, следующего понедельника ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций, "на неделю с возможным продлением". 70

Здоровье Пика коронавируса на Украине может не быть — странное заявление замглавы Минздрава Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что пик заболеваемости коронавирусом на Украине может и не наступить.

Здоровье Число заболевших коронавирусом на Украине выросло до 1688 На специальном официальном правительством канале Telegram 8 апреля сообщается о 1668 подтверждённых случаях заражения вирусом COVID-19. 6

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Финансы Назван курс доллара на лето 2020 года Цена за доллар может снизиться до 65 – 70 руб. или же вырасти до 86 рублей. На таком мнении сошлись опрошенные "Утро.ру" эксперты.