Общество
КоммерсантъПетербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
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Петербургский ресторатор заявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Peterburg2.ruвчера в 18:35
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Россия и ОПЕК согласовали новую сделку о сокращении добычи нефти
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Ведомости 15:22
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Доктор Питер вчера в 08:39
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В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя
Soccer.ru вчера в 06:19
Общество
Девятиклассники смогут не сдавать предметы по выбору на ОГЭ
Девятиклассники России не будут сдавать дополнительные предметы на ОГЭ в текущем году – информирует «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на заявление руководителя Рособрнадзора Анзора Мусаева.
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Власти Подмосковья вводят пропускной режим
Вестник Кавказа 14:08
Общество
Новым руководителем Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 апреля назначил директора департамента проектной деятельности Минздрава Аллу Самойлову на пост главы Росздравнадзора.
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Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу обратился по телевидению к жителям Кубани, в котором сообщил, что режим карантина на территории региона продлен еще на шесть дней - до 18 апреля включительно.
Российская газета 11:30
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Набиуллина прогнозирует падение ВВП России в 2020 году
ВВП России в 2020 году будет в отрицательной зоне, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.
Будущее России. Национальные проекты 10:47
Общество
В Петербурге запретили посещение кладбищ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на посещение кладбищ с 11 по 30 апреля.
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Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч
Число людей, умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире, в пятницу превысило 100 тысяч.
ТАСС 13:44
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 05:00
Общество
Только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Тестовая проверка на иммунитет к SARS-CoV-2 показала, что в России очень мало людей сталкивались с ним, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:16
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Заключенные устроили бунт в Иркутской области
Газета.Ru 14:02
Общество
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Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 13:58
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Украина продолжит блокировать российские соцсети — депутат Рады
Киев, 10 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Запрет на российские социальные сети и ряд других интернет-ресурсов будет продолжен, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета цифровой трансформации Александр Федиенко 10 апреля в комментарии ресурсу «Обозреватель».
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Общество
Собянин рассказал о предполагаемом пике заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, пока мы находимся в его начале и не приблизились к середине.
Известия вчера в 20:59
Происшествия
Оштрафованный после прогулки с псом москвич обжаловал решение суда
Иисус Воробьев, задержание которого при прогулке с собакой на Патриарших прудах в Москве стало резонансным, обжаловал постановление о штрафе в тысячу рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Олег Елисеев.
РИА Новости 14:57
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Анастасия и Юлиан разводятся через год после свадьбы
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Глава ВОЗ заявил о замедлении распространения коронавируса в Европе
Скорость распространения коронавиурса в странах Европы постепенно замедляется.
РБК 12:22
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Борис Корчевников заразился коронавирусом
Телеведущий Борис Корчевников заразился коронавирусом, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на коллег заболевшего.
Газета.Ru 14:36
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Российским городам предсказали дезурбанизацию
В течение ближайших нескольких лет в сельскую местность из городов могут вернуться 2–3 млн человек.
РБК 11:13
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 апреля, следующего понедельника ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций, "на неделю с возможным продлением".
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Пика коронавируса на Украине может не быть — странное заявление замглавы Минздрава
Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что пик заболеваемости коронавирусом на Украине может и не наступить.
Rusvesna.su 03:14
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Число заболевших коронавирусом на Украине выросло до 1688
На специальном официальном правительством канале Telegram 8 апреля сообщается о 1668 подтверждённых случаях заражения вирусом COVID-19.
Shraibikus News 08 апреля в 05:16
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Марина Кравец впервые стала мамой
Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
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Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
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Цена за доллар может снизиться до 65 – 70 руб. или же вырасти до 86 рублей. На таком мнении сошлись опрошенные "Утро.ру" эксперты.
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