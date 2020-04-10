Общество

ФАНФАНПетербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны

Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны. Предпринимателя возмутило то, что на фоне распространения коронавирусной инфекции к предприятиям общественного питания стали относиться как главному источнику заражения, сообщают «Невские новости».
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