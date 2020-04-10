Общество
ФАНПетербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны. Предпринимателя возмутило то, что на фоне распространения коронавирусной инфекции к предприятиям общественного питания стали относиться как главному источнику заражения, сообщают «Невские новости».
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Петербургский ресторатор заявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Peterburg2.ruвчера в 18:35
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Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда 13:00
Политика
В США считают нефтяную войну с Саудовской Аравией большой ошибкой России
Стивен Кук утверждает, что, вступив в конфликт с Саудовской Аравией, Москва явно переоценила свои силы.
Военное обозрение 11:43
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 10 II выпустят в июне
Британские магазины начали принимать предзаказы на смартфон Sony Xperia 10 II, который был представлен еще в конце февраля.
Megaobzor.com вчера в 08:24
Политика
Мишустин уволил первого замминистра просвещения
Премьер-министр России Михаил Мишустин отстранил от должности первого замминистра просвещения Павла Зеньковича.
Газета.Ru 13:51
Общество
Число погибших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек
Во всем мире в результате коронавирусной инфекции умерли более 100 тысяч человек.
Дождь 13:36
Общество
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ 15:56
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
Общество
В Башкирии начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
В Башкирии с 10 апреля нарушителей режима самоизоляции начнут штрафовать.
ToDay News Ufa 13:02
Происшествия
Три новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области
Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Новосибирской области за прошедшие сутки.
Известия 00:49
Энергетика
ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти
ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года.
RT на русском 15:13
Общество
В Подмосковье введут пропускной режим вслед за Москвой
Московская область вслед за Москвой объявила о введении пропускного режима.
Ведомости 13:49
Энергетика
Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой
Страны ОПЕК+ согласовали снижение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года.
Взгляд.ру 16:00
Шоу-бизнес
Лолита Милявская сделала пластическую операцию
Популярная певица Лолита Милявская решила провести карантин с пользой для своей внешности. Знаменитость сделала операцию по подтяжке век.
Kleo.ru 03:13
Происшествия
В Тюмени от коронавируса скончалась пенсионерка
В Тюмени на утро 11 апреля зарегистрировано 22 инфицированных новым коронавирусом пациента, из них четверо выздоровели, одна женщина скончалась.
REGNUM 23:05
Общество
В России доказали эффективность «Мефлохина» против коронавируса
«Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л», — сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.
RT на русском 13:01
Общество
Режим карантина на Кубани продлили до 18 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за распространения коронавируса, до 18 апреля, но в муниципалитетах будет возобновлена работа ряда организаций.
ТАСС 11:58
Культура
Фильм об иркутской филармонии участвует в зарубежных кинофестивалях
Байкал24 вчера в 05:48
Общество
В Китае выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В Китае выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 42 из них завезены из других стран.
RT на русском 22:57
Политика
Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru 22:40
Общество
В США за сутки более 2,1 тысячи человек умерли от коронавируса
За минувшие сутки в США более 2,1 тысячи человек скончались из-за осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 22:18
Космос
Россия заберет себе обратно три бракованных «Протон-М»
Источник рассказал, что две бракованных ракеты по железной дороге уже направлены в Москву, а третий носитель будет отправлен позднее.
Lenta.ru 13:12
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости 21:59
Технологии
В Windows 10 обнаружили скрытый раздел
Один пользователь ОС Windows 10 нашел раздел с описанием новых опций, спрятанный от пользователей.
ToDay News Ufa 15:02
Здоровье
До 61 выросло число случаев заражения коронавирусом в Бурятии
Уже скоро число больных COVID-2019 может резко вырасти Количество случаев заражения коронавирусом в Бурятии за сутки выросло до 61, сообщили в республиканском оперштабе.
Байкал-Daily вчера в 21:27
Общество
Москва приостанавливает работу большинства городских организаций
В Москве с 13 по 19 апреля, с возможностью последующего продления, ограничивается или приостанавливается работа большинства городских организаций, сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.
Газета.Ru 13:16
Хоккей
НХЛ завершит сезон матчами на нейтральных площадках без зрителей
Дэйли уверен, что текущий сезон следует завершить и у НХЛ есть для этого поддержка болельщиков и профсоюза игроков.
ProstoProSport 23:02
Общество
Эксперты назвали города, где наиболее успешно борются с коронавирусом
Рейтинг наиболее успешных практик муниципального управления в борьбе с коронавирусом составили эксперты департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ совместно с Центром развития политического капитала.
Аргументы недели 11:55
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия 18:13