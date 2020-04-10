Общество
Neva.TodayПетербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля
Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля, если в городе так и не введут режим ЧС. Александр Затуливетров заявил, что ущерб от его ресторанов составляет за март около 2 миллионов.
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Петербургский ресторатор заявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Peterburg2.ruвчера в 18:35
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Экономика
В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»
Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
Интерфакс вчера в 09:17
Армия и оружие
Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы
В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
RuNews24.ru 01:25
Авто
На продажу выставили очень редкий Puch 500 GE
Выставленный на продажу экземпляр как раз относится к таким, причём он принадлежит к редкой линейке 500 GE — всего 3 таких внедорожника получили шильдик Puch.
Тарантас Ньюс вчера в 10:19
Шоу-бизнес
Семья Бабкиной потратила более полумиллиона рублей на ее лечение
Выяснилось, что сутки лечения обходятся ее близким в весьма солидную сумму — 25 тысяч рублей.
WomanHit.ru 11:15
Общество
Число больных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек
Число зараженных коронавирусом в Московской области превысило тысячу человек. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
ТК Звезда 18:29
Энергетика
Нефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти
После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.
Ридус вчера в 14:36
Общество
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
РИА Новости 04:33
Общество
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Российская газета 07:23
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Общество
Борис Корчевников заразился коронавирусом
Телеведущий Борис Корчевников заразился коронавирусом, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на коллег заболевшего.
Газета.Ru 14:36
Шоу-бизнес
У дочери Владимира Левкина обнаружили рак мозга
Комсомольская правда вчера в 10:30
Транспорт
Собянин временно остановил строительные работы в Москве
Строительные и ремонтные работы приостанавливаются в Москве с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса.
РБК 13:51
Происшествия
На МКАД два человека погибли в ДТП
При столкновении двух грузовых и одного легкового автомобиля на МКАД в столице погибли два человека и еще два пострадали, сообщает МЧС Москвы на своей странице в Twitter.
РИА Новости 19:11
Авто
Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2020»
Впервые в истории конкурса «Всемирный автомобиль года» абсолютным победителем оказался автомобиль корейского бренда.
Тарантас Ньюс 08 апреля в 13:30
Экономика
Страны G20 намерены провести встречу по энергорынку в сентябре
Страны G20 намерены провести очередную встречу по энергорынку в сентябре, но при необходимости могут собраться и раньше, Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на коммюнике по итогам переговоров министров энергетики.
RT на русском 19:58
Политика
В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ
Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ.
Газета.Ru вчера в 07:00
Здоровье
Россияне нашли неожиданную замену маскам против коронавируса
Пластиковые экраны для лица по виду напоминают маску сварщика.
Радио Sputnik 19:00
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25
Общество
Число погибших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек
Во всем мире в результате коронавирусной инфекции умерли более 100 тысяч человек.
Дождь 13:36
Армия и оружие
ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада
Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб.
Аргументы недели 11:55
Происшествия
Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения
Американская прокуратура предъявила новые обвинения в сексуальном домогательстве голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну.
Газета.Ru 15:53
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия 18:13
Шоу-бизнес
Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью
Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия вчера в 12:32
Авто
Эксперт рассказал, как не ошибиться в кризис с покупкой автомобиля
Агентство ТАСС опубликовало интервью с авторитетным автомобильным экспертом Игорем Моржаретто, который рассказал, как правильно подойти к выбору и покупке автомобиля в условиях кризиса, чтобы не наделать ошибок.
32CARS.ru 00:24
Космос
Астрономы измерили скорость ветра на коричневом карлике
Поскольку исследователи ожидали, что в коричневом карлике действуют те же механизмы, они решили измерить его скорость вращения с помощью радио и инфракрасных телескопов.
Машины и Механизмы 04:57
Гаджеты
Hisense выпустит смартфон с цветным экраном на электронных чернилах
В начале года бренд Hisense представил первый в мире смартфон, оснащенный цветным дисплеем на электронных чернилах.
Anonsens 11:22
Здоровье
Шведский врач сделал мрачный прогноз по коронавирусу
Шведский врач Ингве Густафсон заявил, что в скором времени страну ждут «ужасные цифры» смертности среди пожилых людей от коронавирусной инфекции.
Известия 18:21
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55