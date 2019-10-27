Двенадцатилетний ребенок жестоко убил свою мать, расчленив ее прямо в квартире. Свидетелем преступления стал его брат-близнец, передают «Невские новости». Как выяснили следователи, в момент преступления в квартире находился отец мальчиков.

Петербургский школьник зверски расчленил мать на глазах у брата

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