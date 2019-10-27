Происшествия

iReactoriReactorПетербургский школьник зверски расчленил мать на глазах у брата

Двенадцатилетний ребенок жестоко убил свою мать, расчленив ее прямо в квартире. Свидетелем преступления стал его брат-близнец, передают «Невские новости». Как выяснили следователи, в момент преступления в квартире находился отец мальчиков.
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Они алкоголики: соседи о зверски убитой 12-летним сыном петербурженке и ее муже

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Билеты на рейсы «Победы» в Россию подорожают меньше, чем ожидалось

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Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

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Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе

В результате стрельбы за пределами Гринвилля, штат Техас, в районе Далласа, погибли как минимум два человека, еще более десяти получили ранения, сообщает Fox News.
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Председателем совета Союза виноградарей и виноделов России избран телеведущий, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
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«Чертаново» обыграло «Енисей» в гостевом матче ФНЛ

Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершилась победой гостей со счётом 2:0. На 18-й минуте счёт открыл полузащитник «Чертаново» Максим Витюгов.
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Терапевт Елена Тихомирова согласилась с ним и добавила, что во время адаптации, в случае возвращения зимнего времени, у людей может возникать психологический дискомфорт.
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Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
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Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
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BFM.ru 06:40
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В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
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Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
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Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.
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По словам директора Total, темпы мировой экономики сейчас замедлились, и в сложившейся ситуации нельзя допускать слишком высоких цен на нефть.
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Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
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В Пермском крае возобновили поиски пропавшего частного самолета

Спасатели в Пермском крае возобновили поиски пропавшего накануне частного легкомоторного самолета, сообщили РИА Новости в МЧС.
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Муцениеце и Прилучный оделись в стиле total black для премьеры

Пришли поддержать своих коллег многие актеры, включая Павла Прилучного и Агату Муцениеце. Супруги появились на ковровой дорожке под руку.
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РИА Новости вчера в 15:52
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В конце первого тайма 23-летний запасной игрок «Хольштайна» Михаэль Эбервайн вместе с другими футболистами разминался за воротами своей команды.
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, с какой мотивацией может выйти "Тоттенхэм" на матч десятого тура Английской премьер-лиги (РПЛ), передает The Telegraph.
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