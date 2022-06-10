«Со своей стороны надеемся, что отец будет исполнять свои обязательства о выплате алиментов. Дочь растёт, ей уже исполнился один год, и та сумма, которая сейчас выплачивается Алие, не покрывает всех необходимых расходов на ребенка», — сказал адвокат девушки.
Суд в Нидерландах обязал полузащитника «Спартака» Квинси Промеса выплатить денежную компенсацию своему двоюродному брату, на которого, по версии следствия, он напал с ножом в 2020 году, сообщает Het Parool.
Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев), ранее освобожденный Священным синодом Русской православной церкви от обязанностей главы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС), связал свой уход с поста главы ОВЦС с "требованиями нынешней общественно-политической ситуации".