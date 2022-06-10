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Петербургский суд обязал Азмуна выплачивать четверть дохода в качестве алиментов дочери

Приморский районный суд Санкт-Петербурга обязал футболиста Сердара Азмуна перечислять 25% доходов на содержание дочери от девушки из Казани.
БИЗНЕС Online
Игрок обязан будет отдавать на содержание своей дочери четверть дохода.
Петербургский дневник
«Со своей стороны надеемся, что отец будет исполнять свои обязательства о выплате алиментов. Дочь растёт, ей уже исполнился один год, и та сумма, которая сейчас выплачивается Алие, не покрывает всех необходимых расходов на ребенка», — сказал адвокат девушки.
Секрет фирмы
Сообщалось, что молодые люди встречались с 2018 по 2020 год и в Казани, и в Санкт-Петербурге.
Sports.ru

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Азмуна обязали перечислять 25% доходов на содержание дочери от девушки из Казани
БИЗНЕС Online12:24
Суд обязал Сердара Азмуна выплачивать четверть дохода в качестве алиментов дочери
Петербургский дневник10 июня в 10:54
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