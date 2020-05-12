Коронавирус
РИА НовостиПетербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок
"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
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Более 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку масок и перчаток
Телеканал Санкт-Петербург14:01
Больше 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку защитных масок и перчаток
КП - Санкт-Петербург13:52
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РИА Новости вчера в 14:21
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Власти США приняли решение изъять со складов и не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" до выяснения причин возгорания в больнице в Санкт-Петербурге, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
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Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости 17:49
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За сутки в Китае выявили 15 новых случаев коронавируса
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Выход из режима ограничений, введенных из-за вспышки коронавирусной инфекции, в Иркутской области начнется с 14 мая, заявил врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев 12 мая, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
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Компания построит для «Роснефти» 2,5 ГВт мощности «Интер РАО» может построить на Таймыре новые электростанции на попутном нефтяном газе.
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