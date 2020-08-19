Петербургского блогера обвиняют в передаче данных о московском метро

Правоохранители считают, что он передал на Украину данные о станциях московского метро и подземных транспортных сооружениях. Уголовное дело против видеоблогера Андрея Пыжа, обвиняемого в распространении гостайны, связали с перевозкой на Украину секретных данных о станциях московского метро.