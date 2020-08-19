Петербургского блогера обвиняют в передаче данных о московском метро
Правоохранители считают, что он передал на Украину данные о станциях московского метро и подземных транспортных сооружениях. Уголовное дело против видеоблогера Андрея Пыжа, обвиняемого в распространении гостайны, связали с перевозкой на Украину секретных данных о станциях московского метро.В источнике
С чего всё началось
Дело блогера Пыжа о гостайне связано с перевозкой на Украину документов о московском метро
Уголовное дело в отношении блогера Андрея Пыжа, арестованного по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне, связано с перевозкой на Украину засекреченных данных о станциях московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях.
ТАСС00:30
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