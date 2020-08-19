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МР7.ру
МР7.ру

Петербургского блогера обвиняют в передаче данных о московском метро

Правоохранители считают, что он передал на Украину данные о станциях московского метро и подземных транспортных сооружениях. Уголовное дело против видеоблогера Андрея Пыжа, обвиняемого в распространении гостайны, связали с перевозкой на Украину секретных данных о станциях московского метро.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Дело блогера Пыжа о гостайне связано с перевозкой на Украину документов о московском метро

Уголовное дело в отношении блогера Андрея Пыжа, арестованного по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне, связано с перевозкой на Украину засекреченных данных о станциях московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях.
ТАСС00:30
Подробнее о событии
Эхо Москвы

ФСБ обвиняет видеоблогера Андрея Пыжа в том, что он вывез за рубеж данные о московском метро

Эхо Москвы06:05
РБК

СМИ связали арест блогера Пыжа с передачей информации о Метро-2

РБК04:01
ТАСС

Дело блогера Пыжа о гостайне связано с перевозкой на Украину документов о московском метро

ТАСС00:30
Lenta.ru

В деле блогера Пыжа о разглашении гостайны нашли украинский след

Lenta.ru01:39
Известия

Источник назвал вероятную причину дела о гостайне в отношении блогера Пыжа

Известия01:28
Газета.Ru

Блогера Пыжа обвиняют в перевозке на Украину секретных данных московского метро

Газета.Ru00:39
Коммерсантъ

ТАСС: дело блогера Пыжа связано с перевозкой на Украину секретов о московском метро

Коммерсантъ01:49

В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАНвчера в 05:40
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СБУ опровергла причастность к задержанию 33 россиян в Минске

Ранее в украинских СМИ распространились сведения о якобы причастности СБУ к ситуации с задержанными гражданами РФ, которых в Минске назвали сотрудниками российской частной военной компании Вагнера (ЧВК «Вагнер»).
Общественная служба новостей07:34
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Жириновский поставил на вхождение Белоруссии в состав России за пять месяцев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспорил с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным о том, войдет ли Белоруссия в состав России до конца года, то есть в ближайшие пять месяцев.
Lenta.ru10:28
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