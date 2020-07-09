Экономика

REGNUMREGNUMПетербургскую трассу ВСД профинансирует Евразийский банк развития

Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 16:25 — REGNUM Евразийский банк развития поучаствует в строительстве Широтной магистрали в Петербурге, более известной, как Восточный скоростной диаметр (ВСД). Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в Смольном.
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Евразийский банк развития примет участие в строительстве Широтной магистрали

Город+вчера в 09:07

ЕАБР готов финансировать строительство скоростной магистрали в Петербурге

РИА Новостивчера в 09:24

Евразийский банк развития видит себя на Широтной магистрали и в трамвае до Славянки. Он собирается участвовать в обоих проектах

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Евразийский банк развития профинансирует строительство ВСД в Петербурге

78.ruвчера в 10:38

Евразийский банк развития будет участвовать в строительстве широтной магистрали и трамвайной линии от Купчино до Славянки

Петербургский дневниквчера в 09:00

ЕАБР поможет построить широтную магистраль и трамвайную сеть в Петербурге

DP.RUвчера в 08:51

Евразийский банк развития примет участие в строительстве Широтной магистрали

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 08:50
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Политика

Италия из-за коронавируса запретила въезд и транзит из 13 государств

Минздрав Италии сообщает, что в страну запрещается въезд и транзитдля граждан, находившихся в течение последних двух недель в 13 государствах, из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
Аргументы недели вчера в 15:43
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Происшествия

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости вчера в 10:10
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Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
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Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Происшествия

В новосибирском селе ученик зарезал учительницу

По предварительным данным, ученик школы забрался в дом, где проживала учительница, и ударил ее ножом.
Российская газета 02:56
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Общество

В России выявили 6635 новых случаев коронавируса

Общее число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 6635 и достигло 713 936, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 04:02
Происшествия

Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
Известия вчера в 18:21
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Общество

Российский губернатор уволил главу местного депздрава за фото из морга

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин уволил главу областного департамента здравоохранения Александра Холопова из-за фотографий из морга.
Lenta.ru вчера в 11:54
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Здоровье

В ВОЗ раскрыли способ предотвратить вторую волну коронавируса в России

Предотвратить вторую волну коронавируса в России позволит своевременное помещение на двухнедельную изоляцию больных и контактировавших с ними людей.
Lenta.ru 03:49
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Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
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Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,24 рубля

По состоянию на 10:17 мск, курс доллара находился на отметке 71,3 руб. (+0,54%), а курс евро - на 80,28 руб. (+0,35%).
ТАСС 03:22
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Шоу-бизнес

Алсу поделилась редким фото с мужем и тремя детьми

Последнему в августе исполнится 4 года. Алсу предпочитает скрывать внешность мальчика от поклонников, не желая показывать ребенка публике.
Летидор вчера в 03:00
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Политика

В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»

Могут ли все эти нормы в случае решения "перенести" их на выборы начать действовать уже в единый день голосования 13 сентября, пока окончательно не ясно, но с высокой долей вероятности этого не произойдет — не успеют поменять законодательство, сказал один из близких к администрации президента источников РБК.
РБК 01:00
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Происшествия

Следствие просит арестовать губернатора Хабаровского края Фургала

РИА Новости 02:53
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Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о новом повороте в деле сестер Хачатурян

Потерпевшие по уголовному делу об убийстве сестрами Хачатурян своего отца выразили недоверие заместителю генпрокурора Виктору Гриню и обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой передать кому-либо другому вопрос об утверждении обвинительного заключения по делу.
Ведомости вчера в 20:28
Здоровье

В Японии заявили о неэффективности «Фавипиравира» против коронавируса

Прошедшие в Японии клинические испытания препарата от гриппа «Фавипиравир» («Авиган») показали отсутствие у него эффективности при лечении нового коронавируса.
Взгляд.ру 03:24
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Известия вчера в 21:25
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Происшествия

«Ростех» назвал преждевременными выводы о причинах пожаров в больницах

Проведенная Росздравнадзором проверка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) не выявила в них каких-либо нарушений, которые могли бы привести к возгоранию, поэтому делать выводы о причинах пожаров в больницах, где были установлены изготовленные заводом «Ростеха» аппараты для вентиляции легких, пока преждевременно.
РБК 04:00
Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:39
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Армия и оружие

В Британии заявили о военном «предупреждении» России

Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
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Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
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Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным

Актер и телеведущий Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с новорожденным ребенком на руках возле выписного отделения роддома.
Территория новостей вчера в 07:43
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты вчера в 06:28
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Футбол

«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России

Известия вчера в 15:59
Общество

В работе Мегафона и Yota произошел сбой

В работе сети операторов Мегафон и Yota (работает на сети "Мегафона") произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
Газета.Ru 03:14
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Общество

Профильный ЕГЭ по математике пройдёт 10 июля в Мурманской области

Государственный экзамен по математике профильного уровня пройдёт 10 июля в 30 пунктах по всей Мурманской области.
Би-порт 03:17
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Здоровье

240 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки

На 10 июля в Алтайском крае у 5361 человек выявлен коронавирус, в числе инфицированных 536 детей.
Kursk.com 02:59
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Общество

PayPal прекращает внутренние переводы в России

Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru вчера в 10:22
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Технологии

Электронная медкарта стала доступна москвичам в мобильном приложении

Москвичи теперь с помощью мобильного приложения «ЕМИАС.ИНФО» могут получить доступ к своей электронной медицинской карте.
Вечерняя Москва 00:14
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Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. В 2012-2017 годах полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе.
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Николай Радиевич Подгузов
Российский государственный деятель и управленец, генеральный директор АО «Почта России» до 2020 года, с февраля 2020 г. - первый заместитель генерального директора, директор по стратегическому развитию компании. В 2013-2017 годах - заместитель министра экономического развития РФ. В различные периоды входил в состав советов директоров ПАО «Россети», Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и ПАО «РусГидро», а также наблюдательного совета ВТБ. В настоящее время - член наблюдательного совета «Почта Банка», АО «Оператор информационной системы» и АНО «Цифровая экономика».
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