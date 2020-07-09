Экономика
REGNUMПетербургскую трассу ВСД профинансирует Евразийский банк развития
Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 16:25 — REGNUM Евразийский банк развития поучаствует в строительстве Широтной магистрали в Петербурге, более известной, как Восточный скоростной диаметр (ВСД). Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в Смольном.
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Евразийский банк развития будет участвовать в строительстве широтной магистрали и трамвайной линии от Купчино до Славянки
Петербургский дневниквчера в 09:00
Евразийский банк развития примет участие в строительстве Широтной магистрали
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 08:50
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Италия из-за коронавируса запретила въезд и транзит из 13 государств
Минздрав Италии сообщает, что в страну запрещается въезд и транзитдля граждан, находившихся в течение последних двух недель в 13 государствах, из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
Аргументы недели вчера в 15:43
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Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости вчера в 10:10
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
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Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
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В новосибирском селе ученик зарезал учительницу
По предварительным данным, ученик школы забрался в дом, где проживала учительница, и ударил ее ножом.
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РИА Новости 04:02
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Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали
Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
Известия вчера в 18:21
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Российский губернатор уволил главу местного депздрава за фото из морга
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин уволил главу областного департамента здравоохранения Александра Холопова из-за фотографий из морга.
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В ВОЗ раскрыли способ предотвратить вторую волну коронавируса в России
Предотвратить вторую волну коронавируса в России позволит своевременное помещение на двухнедельную изоляцию больных и контактировавших с ними людей.
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Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,24 рубля
По состоянию на 10:17 мск, курс доллара находился на отметке 71,3 руб. (+0,54%), а курс евро - на 80,28 руб. (+0,35%).
ТАСС 03:22
Шоу-бизнес
Алсу поделилась редким фото с мужем и тремя детьми
Последнему в августе исполнится 4 года. Алсу предпочитает скрывать внешность мальчика от поклонников, не желая показывать ребенка публике.
Летидор вчера в 03:00
Политика
В Кремле обсудили возможность отмены на выборах «дня тишины»
Могут ли все эти нормы в случае решения "перенести" их на выборы начать действовать уже в единый день голосования 13 сентября, пока окончательно не ясно, но с высокой долей вероятности этого не произойдет — не успеют поменять законодательство, сказал один из близких к администрации президента источников РБК.
РБК 01:00
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о новом повороте в деле сестер Хачатурян
Потерпевшие по уголовному делу об убийстве сестрами Хачатурян своего отца выразили недоверие заместителю генпрокурора Виктору Гриню и обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой передать кому-либо другому вопрос об утверждении обвинительного заключения по делу.
Ведомости вчера в 20:28
Здоровье
В Японии заявили о неэффективности «Фавипиравира» против коронавируса
Прошедшие в Японии клинические испытания препарата от гриппа «Фавипиравир» («Авиган») показали отсутствие у него эффективности при лечении нового коронавируса.
Взгляд.ру 03:24
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Известия вчера в 21:25
Происшествия
«Ростех» назвал преждевременными выводы о причинах пожаров в больницах
Проведенная Росздравнадзором проверка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) не выявила в них каких-либо нарушений, которые могли бы привести к возгоранию, поэтому делать выводы о причинах пожаров в больницах, где были установлены изготовленные заводом «Ростеха» аппараты для вентиляции легких, пока преждевременно.
РБК 04:00
Происшествия
В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме
Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:39
Армия и оружие
В Британии заявили о военном «предупреждении» России
Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
Шоу-бизнес
Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным
Актер и телеведущий Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с новорожденным ребенком на руках возле выписного отделения роддома.
Территория новостей вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты вчера в 06:28
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России
Известия вчера в 15:59
Общество
В работе Мегафона и Yota произошел сбой
В работе сети операторов Мегафон и Yota (работает на сети "Мегафона") произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.
Газета.Ru 03:14
Общество
Профильный ЕГЭ по математике пройдёт 10 июля в Мурманской области
Государственный экзамен по математике профильного уровня пройдёт 10 июля в 30 пунктах по всей Мурманской области.
Би-порт 03:17
Здоровье
240 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки
На 10 июля в Алтайском крае у 5361 человек выявлен коронавирус, в числе инфицированных 536 детей.
Kursk.com 02:59
Общество
PayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
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Электронная медкарта стала доступна москвичам в мобильном приложении
Москвичи теперь с помощью мобильного приложения «ЕМИАС.ИНФО» могут получить доступ к своей электронной медицинской карте.
Вечерняя Москва 00:14